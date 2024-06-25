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Глава МИД Турции выразил надежду на скорое начало переговоров по Украине
Глава МИД Турции выразил надежду на скорое начало переговоров по Украине - РИА Новости, 25.06.2024
Глава МИД Турции выразил надежду на скорое начало переговоров по Украине
Турция ожидает создания политической атмосферы для переговоров по Украине, конфликт надо остановить как можно скорее, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:50
2024-06-25T13:50
2024-06-25T13:50
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АНКАРА, 25 июн - РИА Новости. Турция ожидает создания политической атмосферы для переговоров по Украине, конфликт надо остановить как можно скорее, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. "Мы ожидаем, что политическая атмосфера для начала переговоров (по Украине) начнется скорее. Некоторые страны Запада, в частности США, ожидают завершения избирательного процесса. Но на наш взгляд, необходимо скорее остановить конфликт, сесть за стол переговоров для прекращения огня. Эта позиция была подчёркнута нами на саммите в Швейцарии",- заявил Фидан на совместной с чешским коллегой пресс-конференции во вторник в Анкаре. По его словам, конфликт носит риски углубления "геополитического разлома", формирования отдельных блоков.
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в мире, украина, турция, сша, хакан фидан, россия, политика
В мире, Украина, Турция, США, Хакан Фидан, Россия, Политика
Глава МИД Турции выразил надежду на скорое начало переговоров по Украине
Фидан: нужно скорее остановить конфликт и провести переговоры о прекращении огня