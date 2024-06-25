https://ria.ru/20240625/turtsiya-1955321389.html

Глава МИД Турции выразил надежду на скорое начало переговоров по Украине

Глава МИД Турции выразил надежду на скорое начало переговоров по Украине - РИА Новости, 25.06.2024

Глава МИД Турции выразил надежду на скорое начало переговоров по Украине

Турция ожидает создания политической атмосферы для переговоров по Украине, конфликт надо остановить как можно скорее, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:50

2024-06-25T13:50

2024-06-25T13:50

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турция

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АНКАРА, 25 июн - РИА Новости. Турция ожидает создания политической атмосферы для переговоров по Украине, конфликт надо остановить как можно скорее, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. "Мы ожидаем, что политическая атмосфера для начала переговоров (по Украине) начнется скорее. Некоторые страны Запада, в частности США, ожидают завершения избирательного процесса. Но на наш взгляд, необходимо скорее остановить конфликт, сесть за стол переговоров для прекращения огня. Эта позиция была подчёркнута нами на саммите в Швейцарии",- заявил Фидан на совместной с чешским коллегой пресс-конференции во вторник в Анкаре. По его словам, конфликт носит риски углубления "геополитического разлома", формирования отдельных блоков.

https://ria.ru/20240625/turtsiya-1955307712.html

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в мире, украина, турция, сша, хакан фидан, россия, политика