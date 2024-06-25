https://ria.ru/20240625/turtsiya-1955204411.html
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8 - РИА Новости, 25.06.2024
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в турецком городе Маниса, на западе страны, сообщило в соцсети Х Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T02:20
2024-06-25T02:20
2024-06-25T02:20
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АНКАРА, 25 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в турецком городе Маниса, на западе страны, сообщило в соцсети Х Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства, подземные толчки были зарегистрированы в районе Сома в 01.36 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10,24 километра. Власти страны пока не выступили с информацией о наличии разрушений и жертв.
https://ria.ru/20240622/zemletryasenie-1954791942.html
маниса (провинция)
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в мире, маниса (провинция), сома (турция), турция
В мире, Маниса (провинция), Сома (Турция), Турция
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8