https://ria.ru/20240625/turtsiya-1955204411.html

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8 - РИА Новости, 25.06.2024

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в турецком городе Маниса, на западе страны, сообщило в соцсети Х Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T02:20

2024-06-25T02:20

2024-06-25T02:20

в мире

маниса (провинция)

сома (турция)

турция

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АНКАРА, 25 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в турецком городе Маниса, на западе страны, сообщило в соцсети Х Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства, подземные толчки были зарегистрированы в районе Сома в 01.36 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10,24 километра. Власти страны пока не выступили с информацией о наличии разрушений и жертв.

https://ria.ru/20240622/zemletryasenie-1954791942.html

маниса (провинция)

сома (турция)

турция

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в мире, маниса (провинция), сома (турция), турция