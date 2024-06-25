https://ria.ru/20240625/tseremoniya-1955425299.html

На церемонии открытия Игр "Дети Азии" примут участие 3,5 тысяч якутян

На церемонии открытия Игр "Дети Азии" примут участие 3,5 тысяч якутян - РИА Новости, 25.06.2024

На церемонии открытия Игр "Дети Азии" примут участие 3,5 тысяч якутян

На церемонии открытия Игр "Дети Азии" примут участие 3,5 тысяч якутян из 24 районов республики, сообщил на генеральной репетиции театрального представления... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T19:21

2024-06-25T19:21

2024-06-25T19:21

viii международные спортивные игры "дети азии"

якутск

азия

россия

дети азии

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ЯКУТСК, 25 июн - РИА Новости. На церемонии открытия Игр "Дети Азии" примут участие 3,5 тысяч якутян из 24 районов республики, сообщил на генеральной репетиции театрального представления министр культуры и духовного развития региона Афанасий Ноев. Ранее сообщалось о том, что восьмые международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля. Ожидается, что участие примут более 3 тысяч спортсменов из 26 стран Азии. Торжественное открытие Игр состоится в среду на стадионе "Туймаада". По информации организаторов, главная тема представления - "Путешествие в Арктическую вселенную". Церемония будет идти на русском, якутском и эвенкийском языках с использованием инновационных технологий звука и света. "Мы подготовили масштабную культурную программу. Завтра только на открытии будут участвовать 3,5 тысячи человек, преимущественно - детей. Из 24 районов нашей республики прибыли 58 творческих коллективов и, конечно, на церемонии задействованы коллективы из Якутска", - рассказал министр. По словам Ноева, в рамках "Дети Азии" в Якутске состоится седьмой цирковой фестиваль "Мамонтенок", где соберутся представители семи стран. Наряду с этим мероприятием запланирован кинофестиваль этнических фильмов, где так же будут гости из-за рубежа и разных регионов России.

https://ria.ru/20240621/yakutsk-1954532570.html

https://ria.ru/20240607/sivtsev-1951343717.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

якутск, азия, россия, дети азии