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На церемонии открытия Игр "Дети Азии" примут участие 3,5 тысяч якутян - РИА Новости, 25.06.2024
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Дети Азии
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии"
 
19:21 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/tseremoniya-1955425299.html
На церемонии открытия Игр "Дети Азии" примут участие 3,5 тысяч якутян
На церемонии открытия Игр "Дети Азии" примут участие 3,5 тысяч якутян - РИА Новости, 25.06.2024
На церемонии открытия Игр "Дети Азии" примут участие 3,5 тысяч якутян
На церемонии открытия Игр "Дети Азии" примут участие 3,5 тысяч якутян из 24 районов республики, сообщил на генеральной репетиции театрального представления... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T19:21
2024-06-25T19:21
viii международные спортивные игры "дети азии"
якутск
азия
россия
дети азии
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ЯКУТСК, 25 июн - РИА Новости. На церемонии открытия Игр "Дети Азии" примут участие 3,5 тысяч якутян из 24 районов республики, сообщил на генеральной репетиции театрального представления министр культуры и духовного развития региона Афанасий Ноев. Ранее сообщалось о том, что восьмые международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля. Ожидается, что участие примут более 3 тысяч спортсменов из 26 стран Азии. Торжественное открытие Игр состоится в среду на стадионе "Туймаада". По информации организаторов, главная тема представления - "Путешествие в Арктическую вселенную". Церемония будет идти на русском, якутском и эвенкийском языках с использованием инновационных технологий звука и света. "Мы подготовили масштабную культурную программу. Завтра только на открытии будут участвовать 3,5 тысячи человек, преимущественно - детей. Из 24 районов нашей республики прибыли 58 творческих коллективов и, конечно, на церемонии задействованы коллективы из Якутска", - рассказал министр. По словам Ноева, в рамках "Дети Азии" в Якутске состоится седьмой цирковой фестиваль "Мамонтенок", где соберутся представители семи стран. Наряду с этим мероприятием запланирован кинофестиваль этнических фильмов, где так же будут гости из-за рубежа и разных регионов России.
https://ria.ru/20240621/yakutsk-1954532570.html
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якутск, азия, россия, дети азии
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии", Якутск, Азия, Россия, Дети Азии

На церемонии открытия Игр "Дети Азии" примут участие 3,5 тысяч якутян

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПанорама города Якутска
Панорама города Якутска - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Панорама города Якутска
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ЯКУТСК, 25 июн - РИА Новости. На церемонии открытия Игр "Дети Азии" примут участие 3,5 тысяч якутян из 24 районов республики, сообщил на генеральной репетиции театрального представления министр культуры и духовного развития региона Афанасий Ноев.
Ранее сообщалось о том, что восьмые международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля. Ожидается, что участие примут более 3 тысяч спортсменов из 26 стран Азии.
Первая иностранная команда прибыла в Якутск для участия в Играх Дети Азии - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Первая иностранная команда прибыла в Якутск для участия в Играх "Дети Азии"
21 июня, 14:56
Торжественное открытие Игр состоится в среду на стадионе "Туймаада". По информации организаторов, главная тема представления - "Путешествие в Арктическую вселенную". Церемония будет идти на русском, якутском и эвенкийском языках с использованием инновационных технологий звука и света.
"Мы подготовили масштабную культурную программу. Завтра только на открытии будут участвовать 3,5 тысячи человек, преимущественно - детей. Из 24 районов нашей республики прибыли 58 творческих коллективов и, конечно, на церемонии задействованы коллективы из Якутска", - рассказал министр.
По словам Ноева, в рамках "Дети Азии" в Якутске состоится седьмой цирковой фестиваль "Мамонтенок", где соберутся представители семи стран. Наряду с этим мероприятием запланирован кинофестиваль этнических фильмов, где так же будут гости из-за рубежа и разных регионов России.
Генеральный директор Дирекции по подготовке и проведению VIII Игр Дети Азии Михаил Сивцев - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Михаил Сивцев: спортивные игры "Дети Азии" — это про дружбу и единение
7 июня, 14:18
 
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии"ЯкутскАзияРоссияДети Азии
 
 
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