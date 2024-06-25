https://ria.ru/20240625/terrorizm-1955446849.html

Кадыров призвал силовиков усилить работу по профилактике терроризма

Кадыров призвал силовиков усилить работу по профилактике терроризма - РИА Новости, 25.06.2024

Кадыров призвал силовиков усилить работу по профилактике терроризма

Глава Чечни Рамзан Кадыров после теракта в Дагестане призвал силовиков Чечни усилить работу по профилактике терроризма и религиозного экстремизма, а также... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T21:20

2024-06-25T21:20

2024-06-25T21:30

происшествия

украина

рамзан кадыров

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров после теракта в Дагестане призвал силовиков Чечни усилить работу по профилактике терроризма и религиозного экстремизма, а также призвал каждого чеченца проявлять особую бдительность по отношению к родственникам, чтобы уберечь их от пагубного влияния террористической идеологии.По его словам, во вторник он провел совещание с руководящим составом силовых ведомств и правоохранительных органов. Обсуждались вопросы усиления работы по профилактике преступлений террористической направленности, а также участия региона в специальной военной операции на Украине."В связи с последними трагическими событиями в Дагестане я призвал руководство правоохранительных органов усилить работу по обеспечению общественной безопасности и профилактике терроризма и религиозного экстремизма. Особый упор необходимо сделать на противодействие радикальной идеологии, исходящей из европейских стран. При этом я особо отметил, что любые посягательства на жизнь работников правоохранительных органов и государственных структур будут жестко пресекаться. По всей строгости закона будут наказаны не только исполнители преступления, но и те, кто косвенно содействовал им в этом. Я также призвал каждого чеченца проявлять особую бдительность по отношению к своим ближайшим родственникам, чтобы уберечь их от пагубного влияния террористической идеологии. Халатность в этом вопросе может привести к серьезным трагическим последствиям, которые необходимо исключать совместными усилиями власти и общества", - написал Кадыров в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

украина

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происшествия, украина, рамзан кадыров, вооруженные нападения в дербенте и махачкале