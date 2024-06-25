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Экс-следователь Тамбиев не признал вину по делу о рекордной взятке - РИА Новости, 25.06.2024
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12:35 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/tambiev-1955292907.html
Экс-следователь Тамбиев не признал вину по делу о рекордной взятке
Экс-следователь Тамбиев не признал вину по делу о рекордной взятке - РИА Новости, 25.06.2024
Экс-следователь Тамбиев не признал вину по делу о рекордной взятке
Бывший следователь СК Марат Тамбиев не признал своей вины по делу о получении рекордной взятки в более чем в 2,7 тысячи биткоинов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:35
2024-06-25T12:35
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БАЛАШИХА (Московская обл.), 25 июн — РИА Новости. Бывший следователь СК Марат Тамбиев не признал своей вины по делу о получении рекордной взятки в более чем в 2,7 тысячи биткоинов, передает корреспондент РИА Новости из зала Балашихинского городского суда Московской области. "Обвинение я не признаю в категорической ферме, считаю данное обвинение оскорбительном для себя лично", - сказал Тамбиев. Сегодня суд начал рассматривать дело по существу. Экс-следователям СК Тамбиеву и Кристине Ляховенко вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization 2718 биткоинов. Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки. Никулинский суд изъял у Тамбиева 1032,1 биткоина. Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20240625/tambiev-1955292114.html
https://ria.ru/20240625/sud-1955272825.html
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Экс-следователь Тамбиев не признал вину по делу о рекордной взятке

Экс-следователь СК Тамбиев не признал вину по делу о рекордной взятке биткоинами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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БАЛАШИХА (Московская обл.), 25 июн — РИА Новости. Бывший следователь СК Марат Тамбиев не признал своей вины по делу о получении рекордной взятки в более чем в 2,7 тысячи биткоинов, передает корреспондент РИА Новости из зала Балашихинского городского суда Московской области.
"Обвинение я не признаю в категорической ферме, считаю данное обвинение оскорбительном для себя лично", - сказал Тамбиев.
Сегодня суд начал рассматривать дело по существу.
Марат Тамбиев - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
У обвиняемого в рекордной взятке экс-следователя нет денег на адвоката
Вчера, 12:32
Экс-следователям СК Тамбиеву и Кристине Ляховенко вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization 2718 биткоинов.
Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки. Никулинский суд изъял у Тамбиева 1032,1 биткоина.
Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Экс-следователь рассказал о жилье фигурантки дела о рекордной взятке
Вчера, 11:37
 
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