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У обвиняемого в рекордной взятке экс-следователя нет денег на адвоката - РИА Новости, 25.06.2024
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12:32 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/tambiev-1955292114.html
У обвиняемого в рекордной взятке экс-следователя нет денег на адвоката
У обвиняемого в рекордной взятке экс-следователя нет денег на адвоката - РИА Новости, 25.06.2024
У обвиняемого в рекордной взятке экс-следователя нет денег на адвоката
Бывший следователь Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки биткоинами, не может оплачивать работу адвокатов, сообщил его защитник в Балашихинском РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:32
2024-06-25T12:32
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БАЛАШИХА (Московская обл.), 25 июн — РИА Новости. Бывший следователь Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки биткоинами, не может оплачивать работу адвокатов, сообщил его защитник в Балашихинском городском суде Игорь Копенкин. "Длительный период времени у Тамбиева отсутствуют финансовые возможности в силу ареста всех активов и денежных средств. Привлечь других защитников он не может. Для эффективной защиты одного адвоката будет мало", - сказал Копенкин. Слова адвоката, который защищает Тамбиева бесплатно, подтвердил и сам подсудимый. В связи с этим Тамбиев и его адвокат попросили суд привлечь к делу для его защиты супругу обвиняемого Эсмиру Раджабову. Но суд отказал в заявленном ходатайстве, ссылаясь на то, что девушка не может соответствовать критериям защиты и отсутствуют доводы, необходимые для ее участия в процессе. Раджабова пока еще учится и не имеет высшего юридического образования, а интересы Тамбиева, по мнению суда, уже представляет квалифицированный юрист. Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки. Никулинский суд изъял у Тамбиева 1032,1 биткоина.
https://ria.ru/20240613/sud-1952456789.html
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РИА Новости
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96
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происшествия, жилье, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Жилье, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
У обвиняемого в рекордной взятке экс-следователя нет денег на адвоката

У обвиняемого в рекордной взятке экс-следователя Тамбиева нет денег на адвоката

© Фото : ИГСУ РАНХиГСМарат Тамбиев
Марат Тамбиев - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : ИГСУ РАНХиГС
Марат Тамбиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАЛАШИХА (Московская обл.), 25 июн — РИА Новости. Бывший следователь Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки биткоинами, не может оплачивать работу адвокатов, сообщил его защитник в Балашихинском городском суде Игорь Копенкин.
"Длительный период времени у Тамбиева отсутствуют финансовые возможности в силу ареста всех активов и денежных средств. Привлечь других защитников он не может. Для эффективной защиты одного адвоката будет мало", - сказал Копенкин.
Слова адвоката, который защищает Тамбиева бесплатно, подтвердил и сам подсудимый.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
В суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории современной России
13 июня, 00:45
В связи с этим Тамбиев и его адвокат попросили суд привлечь к делу для его защиты супругу обвиняемого Эсмиру Раджабову.
Но суд отказал в заявленном ходатайстве, ссылаясь на то, что девушка не может соответствовать критериям защиты и отсутствуют доводы, необходимые для ее участия в процессе. Раджабова пока еще учится и не имеет высшего юридического образования, а интересы Тамбиева, по мнению суда, уже представляет квалифицированный юрист.
Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки. Никулинский суд изъял у Тамбиева 1032,1 биткоина.
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Вчера, 11:37
 
ПроисшествияЖильеСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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