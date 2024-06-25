https://ria.ru/20240625/svo-1955331328.html

Медведев назвал участников СВО кадровым потенциалом

Медведев назвал участников СВО кадровым потенциалом - РИА Новости, 25.06.2024

Медведев назвал участников СВО кадровым потенциалом

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал участников СВО кадровым потенциалом партии, отметив, что полученный опыт может пригодиться им на... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:13

2024-06-25T14:13

2024-06-25T14:32

специальная военная операция на украине

единая россия

россия

дмитрий медведев

безопасность

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал участников СВО кадровым потенциалом партии, отметив, что полученный опыт может пригодиться им на государственной службе."Военнослужащие, которые себя проявили в ходе СВО - это наш кадровый потенциал.... Люди, которые прошли через СВО, имеют бесценный опыт, который им вполне вероятно пригодится на государственной службе. Нужно вовлекать их в общественно-политическую жизнь страны, не забывая об оказании гуманитарной помощи городам, районам новых регионов России, где жизнь только налаживается", - сказал Медведев на встрече с главами регионов-кандидатами на должности секретарей реготделений "Единой России".Он также указал на необходимость контролировать по партийной линии оказание поддержки участникам СВО и их семьям.

https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html

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Кирилл Волков

единая россия, россия, дмитрий медведев, безопасность