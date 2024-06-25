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Медведев назвал участников СВО кадровым потенциалом - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 25.06.2024 (обновлено: 14:32 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/svo-1955331328.html
Медведев назвал участников СВО кадровым потенциалом
Медведев назвал участников СВО кадровым потенциалом - РИА Новости, 25.06.2024
Медведев назвал участников СВО кадровым потенциалом
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал участников СВО кадровым потенциалом партии, отметив, что полученный опыт может пригодиться им на... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:13
2024-06-25T14:32
специальная военная операция на украине
единая россия
россия
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал участников СВО кадровым потенциалом партии, отметив, что полученный опыт может пригодиться им на государственной службе."Военнослужащие, которые себя проявили в ходе СВО - это наш кадровый потенциал.... Люди, которые прошли через СВО, имеют бесценный опыт, который им вполне вероятно пригодится на государственной службе. Нужно вовлекать их в общественно-политическую жизнь страны, не забывая об оказании гуманитарной помощи городам, районам новых регионов России, где жизнь только налаживается", - сказал Медведев на встрече с главами регионов-кандидатами на должности секретарей реготделений "Единой России".Он также указал на необходимость контролировать по партийной линии оказание поддержки участникам СВО и их семьям.
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единая россия, россия, дмитрий медведев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Единая Россия, Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность
Медведев назвал участников СВО кадровым потенциалом

Медведев: участники СВО могут стать кадровым потенциалом "Единой России"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал участников СВО кадровым потенциалом партии, отметив, что полученный опыт может пригодиться им на государственной службе.
"Военнослужащие, которые себя проявили в ходе СВО - это наш кадровый потенциал.... Люди, которые прошли через СВО, имеют бесценный опыт, который им вполне вероятно пригодится на государственной службе. Нужно вовлекать их в общественно-политическую жизнь страны, не забывая об оказании гуманитарной помощи городам, районам новых регионов России, где жизнь только налаживается", - сказал Медведев на встрече с главами регионов-кандидатами на должности секретарей реготделений "Единой России".
Он также указал на необходимость контролировать по партийной линии оказание поддержки участникам СВО и их семьям.
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Специальная военная операция на УкраинеЕдиная РоссияРоссияДмитрий МедведевБезопасность
 
 
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