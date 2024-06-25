Медведев назвал участников СВО кадровым потенциалом
Медведев: участники СВО могут стать кадровым потенциалом "Единой России"
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал участников СВО кадровым потенциалом партии, отметив, что полученный опыт может пригодиться им на государственной службе.
"Военнослужащие, которые себя проявили в ходе СВО - это наш кадровый потенциал.... Люди, которые прошли через СВО, имеют бесценный опыт, который им вполне вероятно пригодится на государственной службе. Нужно вовлекать их в общественно-политическую жизнь страны, не забывая об оказании гуманитарной помощи городам, районам новых регионов России, где жизнь только налаживается", - сказал Медведев на встрече с главами регионов-кандидатами на должности секретарей реготделений "Единой России".
Он также указал на необходимость контролировать по партийной линии оказание поддержки участникам СВО и их семьям.
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