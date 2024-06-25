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В Курской области отменили сигнал об опасности атаки БПЛА
В Курской области отменили сигнал об опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 25.06.2024
В Курской области отменили сигнал об опасности атаки БПЛА
Сигнал об опасности атаки БПЛА отменён в пяти районах Курской области спустя почти три часа, сообщил врио губернатора Алексей Смирновв своём Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:52
2024-06-25T12:52
2024-06-25T12:55
происшествия
курская область
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ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Сигнал об опасности атаки БПЛА отменён в пяти районах Курской области спустя почти три часа, сообщил врио губернатора Алексей Смирновв своём Telegram-канале. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об опасности атаки БПЛА в пяти районах Курской области в 9.47. "Глушковский, Суджанский, Рыльский, Льговский, Кореневский районы: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", — сообщил Смирнов.
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происшествия, курская область
Происшествия, Курская область
В Курской области отменили сигнал об опасности атаки БПЛА
В пяти районах Курской области отменили сигнал об опасности атаки БПЛА