https://ria.ru/20240625/svo-1955246626.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 25.06.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T10:29
2024-06-25T10:29
2024-06-25T10:29
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 10.11 мск. Через 10 минут отменили тревогу. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1952952807.html
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде отменили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность