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Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе - РИА Новости, 25.06.2024
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T10:14
2024-06-25T10:14
2024-06-25T10:20
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова.
https://ria.ru/20240625/vsu-1955213976.html
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Специальная военная операция на Украине
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность