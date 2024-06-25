https://ria.ru/20240625/svo-1955241750.html

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе - РИА Новости, 25.06.2024

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T10:14

2024-06-25T10:14

2024-06-25T10:20

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова.

https://ria.ru/20240625/vsu-1955213976.html

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