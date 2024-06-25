https://ria.ru/20240625/stolknovenie-1955422223.html

В МИД предупредили о высоком риске столкновения ядерных держав

В МИД предупредили о высоком риске столкновения ядерных держав - РИА Новости, 25.06.2024

В МИД предупредили о высоком риске столкновения ядерных держав

Риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав высоки, заявил замглавы МИД Сергей Рябков на полях "Примаковских чтений". РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T18:53

2024-06-25T18:53

2024-06-25T19:23

россия

сергей рябков

безопасность

москва

владимир путин

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав высоки, заявил замглавы МИД Сергей Рябков на полях "Примаковских чтений"."Мы пришли к выводу, что сегодня риски прямого вооруженного столкновения, в том числе ядерных держав, высоки", — сказал дипломат.Заместитель министра иностранных дел указал, что на Западе недооценивают готовность Москвы отстаивать свои интересы."Ситуация нынешняя не имеет легких решений и легких выходов. Вы правы в недооценке нашими западными противниками готовности России постоять за себя и обеспечить в любой ситуации собственные интересы. Не хочется предполагать даже, что эта недооценка может иметь трагический, фатальный характер", — подчеркнул Рябков.Говоря о сфере ядерного сдерживания, дипломат отметил, что в России созданы такие заделы, что ее безопасность будет гарантирована на десятилетия вперед.При этом у Москвы есть ресурсы, позволяющие сделать делать так, чтобы до Запада доходил сигнал в сфере ядерного сдерживания даже в отсутствие готовности другой стороны вести диалог, добавил Рябков.Позиция России по применению ЯОВ начале июня Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Москва не бряцает ядерным оружием. Глава государства предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в Военной доктрине и "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания".Согласно документам, это возможно в случае агрессии против Москвы или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.При этом глава государства не исключил, что ядерную доктрину России придется корректировать.

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https://ria.ru/20240607/izmeneniya-1951510838.html

https://ria.ru/20240531/oruzhie-1949758291.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей рябков, безопасность, москва, владимир путин