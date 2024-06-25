Рейтинг@Mail.ru
В МИД предупредили о высоком риске столкновения ядерных держав - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 25.06.2024 (обновлено: 19:23 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/stolknovenie-1955422223.html
В МИД предупредили о высоком риске столкновения ядерных держав
В МИД предупредили о высоком риске столкновения ядерных держав - РИА Новости, 25.06.2024
В МИД предупредили о высоком риске столкновения ядерных держав
Риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав высоки, заявил замглавы МИД Сергей Рябков на полях "Примаковских чтений". РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T18:53
2024-06-25T19:23
россия
сергей рябков
безопасность
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951880249_0:92:2951:1752_1920x0_80_0_0_1831d08fc5200fd5134780d02a9facbe.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав высоки, заявил замглавы МИД Сергей Рябков на полях "Примаковских чтений"."Мы пришли к выводу, что сегодня риски прямого вооруженного столкновения, в том числе ядерных держав, высоки", — сказал дипломат.Заместитель министра иностранных дел указал, что на Западе недооценивают готовность Москвы отстаивать свои интересы."Ситуация нынешняя не имеет легких решений и легких выходов. Вы правы в недооценке нашими западными противниками готовности России постоять за себя и обеспечить в любой ситуации собственные интересы. Не хочется предполагать даже, что эта недооценка может иметь трагический, фатальный характер", — подчеркнул Рябков.Говоря о сфере ядерного сдерживания, дипломат отметил, что в России созданы такие заделы, что ее безопасность будет гарантирована на десятилетия вперед.При этом у Москвы есть ресурсы, позволяющие сделать делать так, чтобы до Запада доходил сигнал в сфере ядерного сдерживания даже в отсутствие готовности другой стороны вести диалог, добавил Рябков.Позиция России по применению ЯОВ начале июня Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Москва не бряцает ядерным оружием. Глава государства предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в Военной доктрине и "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания".Согласно документам, это возможно в случае агрессии против Москвы или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.При этом глава государства не исключил, что ядерную доктрину России придется корректировать.
https://ria.ru/20240611/shoygu-1952172940.html
https://ria.ru/20240623/bezopasnost-1954814215.html
https://ria.ru/20240607/izmeneniya-1951510838.html
https://ria.ru/20240531/oruzhie-1949758291.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951880249_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_d0be9d8765333b2c839902ac4e88ff1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей рябков, безопасность, москва, владимир путин
Россия, Сергей Рябков, Безопасность, Москва, Владимир Путин
В МИД предупредили о высоком риске столкновения ядерных держав

Рябков: риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав высоки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание МИД. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав высоки, заявил замглавы МИД Сергей Рябков на полях "Примаковских чтений".
"Мы пришли к выводу, что сегодня риски прямого вооруженного столкновения, в том числе ядерных держав, высоки", — сказал дипломат.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Ядерные учения стали реакцией на действия Запада на Украине, заявил Шойгу
11 июня, 14:03
Заместитель министра иностранных дел указал, что на Западе недооценивают готовность Москвы отстаивать свои интересы.
"Ситуация нынешняя не имеет легких решений и легких выходов. Вы правы в недооценке нашими западными противниками готовности России постоять за себя и обеспечить в любой ситуации собственные интересы. Не хочется предполагать даже, что эта недооценка может иметь трагический, фатальный характер", — подчеркнул Рябков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Разминка западной ядерной мускулатуры отменяется
23 июня, 08:00
Говоря о сфере ядерного сдерживания, дипломат отметил, что в России созданы такие заделы, что ее безопасность будет гарантирована на десятилетия вперед.
При этом у Москвы есть ресурсы, позволяющие сделать делать так, чтобы до Запада доходил сигнал в сфере ядерного сдерживания даже в отсутствие готовности другой стороны вести диалог, добавил Рябков.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
США изменят стратегию по ядерному оружию с упором на соперничество
7 июня, 19:23

Позиция России по применению ЯО

В начале июня Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Москва не бряцает ядерным оружием. Глава государства предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в Военной доктрине и "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания".
Согласно документам, это возможно в случае агрессии против Москвы или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
При этом глава государства не исключил, что ядерную доктрину России придется корректировать.
Американский военный на базе Форт Блисс - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Россия потребовала от США ответа на вопрос о ядерном оружии в АТР
31 мая, 18:35
 
РоссияСергей РябковБезопасностьМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала