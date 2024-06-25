В Найроби четыре человека пострадали в ходе протестов
Star: около парламента в Найроби в ходе протестов пострадали четыре человека
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека получили ранения около парламента в столице Кении Найроби в ходе протестов против повышения налогов и были госпитализированы, сообщает издание Star со ссылкой на начальника полиции города Адамсона Бунгея.
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"Сообщается, что в нескольких протестующих попали из огнестрельного оружия возле парламента. По меньшей мере четверо получили ранения, их увезли машины скорой помощи", - пишет издание.
Отмечается, что во время потасовки с полицией протестующие также сожгли полицейскую машину.
Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших в ходе протестов. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным агентства Франс Пресс, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.
Президент Кении готов к диалогу с протестующими
23 июня, 14:48