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В Найроби четыре человека пострадали в ходе протестов - РИА Новости, 25.06.2024
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15:25 25.06.2024 (обновлено: 15:30 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/star-1955358735.html
В Найроби четыре человека пострадали в ходе протестов
В Найроби четыре человека пострадали в ходе протестов - РИА Новости, 25.06.2024
В Найроби четыре человека пострадали в ходе протестов
По меньшей мере четыре человека получили ранения около парламента в столице Кении Найроби в ходе протестов против повышения налогов и были госпитализированы,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:25
2024-06-25T15:30
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найроби (город)
протесты в кении
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека получили ранения около парламента в столице Кении Найроби в ходе протестов против повышения налогов и были госпитализированы, сообщает издание Star со ссылкой на начальника полиции города Адамсона Бунгея. "Сообщается, что в нескольких протестующих попали из огнестрельного оружия возле парламента. По меньшей мере четверо получили ранения, их увезли машины скорой помощи", - пишет издание. Отмечается, что во время потасовки с полицией протестующие также сожгли полицейскую машину. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших в ходе протестов. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным агентства Франс Пресс, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.
https://ria.ru/20240625/keniya-1955345737.html
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в мире, кения, найроби (город), протесты в кении
В мире, Кения, Найроби (город), Протесты в Кении
В Найроби четыре человека пострадали в ходе протестов

Star: около парламента в Найроби в ходе протестов пострадали четыре человека

© AFP 2024 / LUIS TATOПротесты в Найроби
Протесты в Найроби - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AFP 2024 / LUIS TATO
Протесты в Найроби
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека получили ранения около парламента в столице Кении Найроби в ходе протестов против повышения налогов и были госпитализированы, сообщает издание Star со ссылкой на начальника полиции города Адамсона Бунгея.
«
"Сообщается, что в нескольких протестующих попали из огнестрельного оружия возле парламента. По меньшей мере четверо получили ранения, их увезли машины скорой помощи", - пишет издание.
Сестра бывшего президента США Барака Обамы Аума Обама во время протестов против повышения налогов в Найроби - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Сестра Обамы пострадала во время протестов в Кении
Вчера, 14:42
Отмечается, что во время потасовки с полицией протестующие также сожгли полицейскую машину.
Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших в ходе протестов. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным агентства Франс Пресс, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.
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