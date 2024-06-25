https://ria.ru/20240625/star-1955358735.html

В Найроби четыре человека пострадали в ходе протестов

В Найроби четыре человека пострадали в ходе протестов - РИА Новости, 25.06.2024

В Найроби четыре человека пострадали в ходе протестов

По меньшей мере четыре человека получили ранения около парламента в столице Кении Найроби в ходе протестов против повышения налогов и были госпитализированы,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:25

2024-06-25T15:25

2024-06-25T15:30

в мире

кения

найроби (город)

протесты в кении

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955354656_0:257:3070:1984_1920x0_80_0_0_123bf97e9c329d5f72cd184e6814f89f.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека получили ранения около парламента в столице Кении Найроби в ходе протестов против повышения налогов и были госпитализированы, сообщает издание Star со ссылкой на начальника полиции города Адамсона Бунгея. "Сообщается, что в нескольких протестующих попали из огнестрельного оружия возле парламента. По меньшей мере четверо получили ранения, их увезли машины скорой помощи", - пишет издание. Отмечается, что во время потасовки с полицией протестующие также сожгли полицейскую машину. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших в ходе протестов. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным агентства Франс Пресс, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.

https://ria.ru/20240625/keniya-1955345737.html

https://ria.ru/20240623/keniya-1954859921.html

кения

найроби (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кения, найроби (город), протесты в кении