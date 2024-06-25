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В России модернизируют станцию радиотехнической разведки "Пост-3М" - РИА Новости, 25.06.2024
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03:09 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/stantsiya-1955206375.html
В России модернизируют станцию радиотехнической разведки "Пост-3М"
В России модернизируют станцию радиотехнической разведки "Пост-3М" - РИА Новости, 25.06.2024
В России модернизируют станцию радиотехнической разведки "Пост-3М"
Специалисты НИИ "Вектор" (входит в холдинг Росэлектроника госкорпорации "Ростех") модернизируют станцию радиотехнической разведки "Пост-3М", благодаря чему... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T03:09
2024-06-25T03:09
безопасность
ростех
российская электроника
россия
технологии
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Специалисты НИИ "Вектор" (входит в холдинг Росэлектроника госкорпорации "Ростех") модернизируют станцию радиотехнической разведки "Пост-3М", благодаря чему будут расширены её функциональные возможности и надёжность, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха. "НИИ "Вектор" ведет работу по модернизации станций радиотехнической разведки "Пост-3М". В результате будут расширены функциональные возможности и повышена надежность изделий. Среди объектов мониторинга станции РЛС самолетов, вертолетов, беспилотников, кораблей, а также наземные РЛС различного назначения, развернутые в пунктах управления войсками, на авиабазах, посадочных площадках, стартовых и огневых позициях", - говорится в сообщении. В Ростехе отметили, что основное преимущество "Пост-3М" – круговой обзор в секторе от 0 до 360 градусов. Аппаратура считывает "почерк" военной техники, проанализировав который можно точно определить тип излучающего средства и характер его активности. Данные радиотехнической разведки позволяют заблаговременно предупреждать командование об угрозах безопасности и своевременно их парировать. Станция полностью автономна – вся ее аппаратура размещена на одном шасси, а боевую задачу выполняет экипаж из двух человек в смену.
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безопасность, ростех, российская электроника, россия, технологии
Безопасность, Ростех, Российская электроника, Россия, Технологии
В России модернизируют станцию радиотехнической разведки "Пост-3М"

Российскую станцию радиотехнической разведки Пост-3М научат "видеть" новые цели

© АО "НИИ "Вектор"Комплекс радиомониторинга для военных
Комплекс радиомониторинга для военных
© АО "НИИ "Вектор"
Комплекс радиомониторинга для военных. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Специалисты НИИ "Вектор" (входит в холдинг Росэлектроника госкорпорации "Ростех") модернизируют станцию радиотехнической разведки "Пост-3М", благодаря чему будут расширены её функциональные возможности и надёжность, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха.
"НИИ "Вектор" ведет работу по модернизации станций радиотехнической разведки "Пост-3М". В результате будут расширены функциональные возможности и повышена надежность изделий. Среди объектов мониторинга станции РЛС самолетов, вертолетов, беспилотников, кораблей, а также наземные РЛС различного назначения, развернутые в пунктах управления войсками, на авиабазах, посадочных площадках, стартовых и огневых позициях", - говорится в сообщении.
В Ростехе отметили, что основное преимущество "Пост-3М" – круговой обзор в секторе от 0 до 360 градусов. Аппаратура считывает "почерк" военной техники, проанализировав который можно точно определить тип излучающего средства и характер его активности.
Данные радиотехнической разведки позволяют заблаговременно предупреждать командование об угрозах безопасности и своевременно их парировать. Станция полностью автономна – вся ее аппаратура размещена на одном шасси, а боевую задачу выполняет экипаж из двух человек в смену.
Стенд компании Росэлектроника - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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12 апреля, 06:11
 
БезопасностьРостехРоссийская электроникаРоссияТехнологии
 
 
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