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Кандидат в сенаторы США назвала предложения Путина по Украине разумными - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:22 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/ssha-1955221167.html
Кандидат в сенаторы США назвала предложения Путина по Украине разумными
Кандидат в сенаторы США назвала предложения Путина по Украине разумными - РИА Новости, 25.06.2024
Кандидат в сенаторы США назвала предложения Путина по Украине разумными
Предложения президента РФ Владимира Путина об урегулировании конфликта на Украине разумны и умерены, сказала РИА Новости независимый кандидат в сенаторы от... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T07:22
2024-06-25T07:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
нато
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Предложения президента РФ Владимира Путина об урегулировании конфликта на Украине разумны и умерены, сказала РИА Новости независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр. "Я думаю, что предложения Путина на самом деле довольно разумны, поскольку в этих новых регионах, бывших украинских областях, прошли референдумы. Я знаю, что Россия инвестирует большие средства в восстановление и строительство, заботясь о живущих там людях", - сказала собеседница агентства. Путин ранее заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. "Я был удивлена, думаю, многие были удивлены, что он ничего не сказал про взятие Одессы. Так что очевидно, что его предложение не носит радикального характера", - сказала Сэйр. Разумным она назвала требование о денацификации Украины. "Это непросто, поскольку, по-видимому, в НАТО есть люди, которые не считают глорификацию нацизма большой проблемой", - сказала Сэйр. Проведенную по инициативе Украины международную встречу высокого уровня для обсуждения проблематики урегулирования без участия России собеседница агентства назвала "полным фарсом". "Очевидно, что мероприятие, организованное Зеленским в Швейцарии, было полным фарсом, из-за чего так много стран туда не приехали. Невозможно вести переговоры без России. Это на самом деле было нелепо", - сказала она.
https://ria.ru/20240623/usloviya-1954824933.html
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО, США
Кандидат в сенаторы США назвала предложения Путина по Украине разумными

Сенатор Сэйр: предложения Путина по Украине разумны и умерены

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Предложения президента РФ Владимира Путина об урегулировании конфликта на Украине разумны и умерены, сказала РИА Новости независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр.
"Я думаю, что предложения Путина на самом деле довольно разумны, поскольку в этих новых регионах, бывших украинских областях, прошли референдумы. Я знаю, что Россия инвестирует большие средства в восстановление и строительство, заботясь о живущих там людях", - сказала собеседница агентства.
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Путин ранее заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
"Я был удивлена, думаю, многие были удивлены, что он ничего не сказал про взятие Одессы. Так что очевидно, что его предложение не носит радикального характера", - сказала Сэйр.
Разумным она назвала требование о денацификации Украины.
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"Это непросто, поскольку, по-видимому, в НАТО есть люди, которые не считают глорификацию нацизма большой проблемой", - сказала Сэйр.
Проведенную по инициативе Украины международную встречу высокого уровня для обсуждения проблематики урегулирования без участия России собеседница агентства назвала "полным фарсом".
"Очевидно, что мероприятие, организованное Зеленским в Швейцарии, было полным фарсом, из-за чего так много стран туда не приехали. Невозможно вести переговоры без России. Это на самом деле было нелепо", - сказала она.
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