https://ria.ru/20240625/ssha-1955221167.html

Кандидат в сенаторы США назвала предложения Путина по Украине разумными

Кандидат в сенаторы США назвала предложения Путина по Украине разумными - РИА Новости, 25.06.2024

Кандидат в сенаторы США назвала предложения Путина по Украине разумными

Предложения президента РФ Владимира Путина об урегулировании конфликта на Украине разумны и умерены, сказала РИА Новости независимый кандидат в сенаторы от... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T07:22

2024-06-25T07:22

2024-06-25T07:22

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

владимир путин

нато

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952934052_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_605c92d92f8fcc113ead3aeb956dde8d.jpg

ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Предложения президента РФ Владимира Путина об урегулировании конфликта на Украине разумны и умерены, сказала РИА Новости независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр. "Я думаю, что предложения Путина на самом деле довольно разумны, поскольку в этих новых регионах, бывших украинских областях, прошли референдумы. Я знаю, что Россия инвестирует большие средства в восстановление и строительство, заботясь о живущих там людях", - сказала собеседница агентства. Путин ранее заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. "Я был удивлена, думаю, многие были удивлены, что он ничего не сказал про взятие Одессы. Так что очевидно, что его предложение не носит радикального характера", - сказала Сэйр. Разумным она назвала требование о денацификации Украины. "Это непросто, поскольку, по-видимому, в НАТО есть люди, которые не считают глорификацию нацизма большой проблемой", - сказала Сэйр. Проведенную по инициативе Украины международную встречу высокого уровня для обсуждения проблематики урегулирования без участия России собеседница агентства назвала "полным фарсом". "Очевидно, что мероприятие, организованное Зеленским в Швейцарии, было полным фарсом, из-за чего так много стран туда не приехали. Невозможно вести переговоры без России. Это на самом деле было нелепо", - сказала она.

https://ria.ru/20240623/usloviya-1954824933.html

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

https://ria.ru/20240622/rs-1954652296.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, владимир путин, нато, сша