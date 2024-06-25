Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 25 июня: СК может доказать причастность ВСУ к атаке на Ил-76 - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:30 25.06.2024 (обновлено: 19:11 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/spetsoperatsiya-1955418797.html
Спецоперация, 25 июня: СК может доказать причастность ВСУ к атаке на Ил-76
Спецоперация, 25 июня: СК может доказать причастность ВСУ к атаке на Ил-76 - РИА Новости, 25.06.2024
Спецоперация, 25 июня: СК может доказать причастность ВСУ к атаке на Ил-76
О доказательствах, подтверждающих причастность ВСУ к январской атаке на Ил-76, заявлении Макрона по диалогу с Путиным и обстановке в Белгородской области — в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T18:30
2024-06-25T19:11
специальная военная операция на украине
россия
украина
белгородская область
дональд трамп
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1950037162_0:26:3000:1714_1920x0_80_0_0_19d113fb4852d638ca0067532962e327.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. О доказательствах, подтверждающих причастность ВСУ к январской атаке на Ил-76, заявлении Макрона по диалогу с Путиным и обстановке в Белгородской области — в материале РИА Новости.Что произошло на фронтеПВО сбила 29 беспилотников под Белгородом за ночьРоссийские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников над Белгородской областью и один над Воронежской. Также ПВО уничтожила малоразмерный воздушный шар над Ростовской областью. При обстреле ВСУ Белгородской области погибла женщинаПожилая женщина погибла в селе Беловское Белгородской области после удара ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Также, по предварительным данным, при атаке в Строителе пострадали два мирных жителя, получили повреждения жилые дом, загорелось административное здание, сообщил Гладков. При украинском обстреле города Суджа Курской области пострадала мирная жительница, одного человека госпитализировали с сердечным приступом, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Глава региона добавил, что во время атаки возникли пожары в трех домовладениях, на месте работают спасатели. СК собрал доказательства причастности ВСУ к атаке на Ил-76Следствие собрало доказательства, подтверждающие причастность ВСУ к террористической атаке на самолет Ил-76 в Белгородской области в январе, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Она заявила, что по данным следственного комитета подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета. "По данным анализа видеозаписей с камер наружного наблюдения самолет был поражен первой ракетой на высоте около 4 тысяч метров. Вторая ракета цели не достигла и самоликвидировалась. Следствием завершена поэлементная выкладка конструктивных фрагментов воздушного судна. Установлено, что подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета", — сказала Петренко. Российские следователи зафиксировали множественные сквозные повреждения, характерные для работы зенитной управляемой ракеты по целям. &quot;По результатам комплексной технической экспертизы ракеты, запущенные одним комплексом с территории Харьковской области Украины, зафиксированы средствами объективного контроля радиолокационной разведки&quot;, — добавил представитель СК.Макрон заявил, что продолжил бы диалог с ПутинымПрезидент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжил бы диалог с российским лидером Владимиром Путиным. "Я верю в силу диалога, и я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным... В последние несколько месяцев (диалога - ред.) не было, но я не исключаю этого на ту или иную тему, в том числе по вопросу атомных электростанций или о чем-то другом. Но, говорю искренне, я считаю, что всегда важно продолжать диалог", — заявил Макрон в эфире подкаста Génération Do It Yourself (GDIY). При этом французский лидер, говоря об АЭС, не пояснил, что именно имеет в виду. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что готовность к диалогу у Путина была и сохраняется, "особенно к диалогу ради дела". Советники Трампа представили ему план по "подталкиванию" Украины к мирным переговорамСоветники экс-президента США Дональда Трампа на случай его переизбрания представили план по "подталкиванию" Украины к мирным переговорам с Россией, в случае отказа от которых военная поддержка Киева со стороны Соединенных Штатов иссякнет, передает агентство Рейтер со ссылкой на советников. &quot;Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему на случай его победы на президентских выборах план прекращения (конфликта на Украине - ред.)... по которому предполагается сообщать Украине, что она сможет получить больше американского оружия только в случае вступления в мирные переговоры&quot;, — пишет издание.Советники Трампа Кит Келлог и Фред Фляйц, бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности Трампа во время его президентства в 2017-2021 годах, рассказали агентству, что прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта. Они также сообщили, что Трамп оценил представленный план положительно, но добавили, что он может не согласиться с ним полностью. "Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны США иссякнет", — приводит агентство слова Келлога. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможный план советников Трампа по Украине должен учитывать ситуацию на фронте, Москве нужно ознакомиться с деталями плана для его оценки. Досудебная палата МУС выдала ордер на "арест" Шойгу и ГерасимоваДосудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" секретаря Совета безопасности Сергей Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. &quot;Двадцать четвертого июня досудебная плата II Международного уголовного суда... выдала ордеры на арест двух лиц, Сергея Кужугетовича Шойгу и Валерия Васильевича Герасимова в контексте ситуации на Украине за предполагаемые международные преступления, совершенные с по меньшей мере 10 октября 2022 до по меньшей мере 9 мая 2023&quot;, — сообщило ведомство.Пресс-служба аппарата Совбеза заявила, что решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда об "аресте" Шойгу ничтожно, оно принято в рамках гибридной войны Запада против России. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html
https://ria.ru/20240624/mir-1954910606.html
https://ria.ru/20240625/mus-1955338902.html
россия
украина
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1950037162_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_668003e5de368e3c0eb0cf44ffb97981.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, белгородская область, дональд трамп, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, международный уголовный суд, следственный комитет россии (ск рф), ил-76
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Белгородская область, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Международный уголовный суд, Следственный комитет России (СК РФ), Ил-76
Спецоперация, 25 июня: СК может доказать причастность ВСУ к атаке на Ил-76

Следствие собрало комплекс доказательств причастности ВСУ к атаке на Ил-76

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВС РФ в зоне СВО
ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. О доказательствах, подтверждающих причастность ВСУ к январской атаке на Ил-76, заявлении Макрона по диалогу с Путиным и обстановке в Белгородской области — в материале РИА Новости.

Что произошло на фронте

  • Украинские войска потеряли до 2345 человек за сутки;
  • ВС России уничтожили два склада имущества ВСУ, радиолокационную станцую обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18;
  • ПВО сбила 79 украинских дронов и четыре снаряда HIMARS;
  • Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили украинский склад боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

ПВО сбила 29 беспилотников под Белгородом за ночь

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников над Белгородской областью и один над Воронежской. Также ПВО уничтожила малоразмерный воздушный шар над Ростовской областью.

При обстреле ВСУ Белгородской области погибла женщина

Пожилая женщина погибла в селе Беловское Белгородской области после удара ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Также, по предварительным данным, при атаке в Строителе пострадали два мирных жителя, получили повреждения жилые дом, загорелось административное здание, сообщил Гладков.
При украинском обстреле города Суджа Курской области пострадала мирная жительница, одного человека госпитализировали с сердечным приступом, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Глава региона добавил, что во время атаки возникли пожары в трех домовладениях, на месте работают спасатели.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
Вчера, 08:00

СК собрал доказательства причастности ВСУ к атаке на Ил-76

Следствие собрало доказательства, подтверждающие причастность ВСУ к террористической атаке на самолет Ил-76 в Белгородской области в январе, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Она заявила, что по данным следственного комитета подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета.
«
"По данным анализа видеозаписей с камер наружного наблюдения самолет был поражен первой ракетой на высоте около 4 тысяч метров. Вторая ракета цели не достигла и самоликвидировалась. Следствием завершена поэлементная выкладка конструктивных фрагментов воздушного судна. Установлено, что подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета", — сказала Петренко.
Российские следователи зафиксировали множественные сквозные повреждения, характерные для работы зенитной управляемой ракеты по целям.
«

"По результатам комплексной технической экспертизы ракеты, запущенные одним комплексом с территории Харьковской области Украины, зафиксированы средствами объективного контроля радиолокационной разведки", — добавил представитель СК.

Макрон заявил, что продолжил бы диалог с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжил бы диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
«
"Я верю в силу диалога, и я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным... В последние несколько месяцев (диалога - ред.) не было, но я не исключаю этого на ту или иную тему, в том числе по вопросу атомных электростанций или о чем-то другом. Но, говорю искренне, я считаю, что всегда важно продолжать диалог", — заявил Макрон в эфире подкаста Génération Do It Yourself (GDIY).
При этом французский лидер, говоря об АЭС, не пояснил, что именно имеет в виду. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что готовность к диалогу у Путина была и сохраняется, "особенно к диалогу ради дела".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Запад не знает, зачем ему война с Россией
Вчера, 08:00

Советники Трампа представили ему план по "подталкиванию" Украины к мирным переговорам

Советники экс-президента США Дональда Трампа на случай его переизбрания представили план по "подталкиванию" Украины к мирным переговорам с Россией, в случае отказа от которых военная поддержка Киева со стороны Соединенных Штатов иссякнет, передает агентство Рейтер со ссылкой на советников.
«

"Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему на случай его победы на президентских выборах план прекращения (конфликта на Украине - ред.)... по которому предполагается сообщать Украине, что она сможет получить больше американского оружия только в случае вступления в мирные переговоры", пишет издание.

Советники Трампа Кит Келлог и Фред Фляйц, бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности Трампа во время его президентства в 2017-2021 годах, рассказали агентству, что прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта. Они также сообщили, что Трамп оценил представленный план положительно, но добавили, что он может не согласиться с ним полностью.
«
"Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны США иссякнет", — приводит агентство слова Келлога.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможный план советников Трампа по Украине должен учитывать ситуацию на фронте, Москве нужно ознакомиться с деталями плана для его оценки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Мир после Америки уже наступил: между Байденом и Трампом нет разницы
24 июня, 08:00

Досудебная палата МУС выдала ордер на "арест" Шойгу и Герасимова

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" секретаря Совета безопасности Сергей Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.
«

"Двадцать четвертого июня досудебная плата II Международного уголовного суда... выдала ордеры на арест двух лиц, Сергея Кужугетовича Шойгу и Валерия Васильевича Герасимова в контексте ситуации на Украине за предполагаемые международные преступления, совершенные с по меньшей мере 10 октября 2022 до по меньшей мере 9 мая 2023", — сообщило ведомство.

Пресс-служба аппарата Совбеза заявила, что решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда об "аресте" Шойгу ничтожно, оно принято в рамках гибридной войны Запада против России.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В Совбезе назвали решение палаты МУС в отношении Шойгу ничтожным
Вчера, 14:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБелгородская областьДональд ТрампВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныМеждународный уголовный судСледственный комитет России (СК РФ)Ил-76
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала