Спецоперация, 25 июня: СК может доказать причастность ВСУ к атаке на Ил-76

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. О доказательствах, подтверждающих причастность ВСУ к январской атаке на Ил-76, заявлении Макрона по диалогу с Путиным и обстановке в Белгородской области — в материале РИА Новости.Что произошло на фронтеПВО сбила 29 беспилотников под Белгородом за ночьРоссийские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников над Белгородской областью и один над Воронежской. Также ПВО уничтожила малоразмерный воздушный шар над Ростовской областью. При обстреле ВСУ Белгородской области погибла женщинаПожилая женщина погибла в селе Беловское Белгородской области после удара ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Также, по предварительным данным, при атаке в Строителе пострадали два мирных жителя, получили повреждения жилые дом, загорелось административное здание, сообщил Гладков. При украинском обстреле города Суджа Курской области пострадала мирная жительница, одного человека госпитализировали с сердечным приступом, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Глава региона добавил, что во время атаки возникли пожары в трех домовладениях, на месте работают спасатели. СК собрал доказательства причастности ВСУ к атаке на Ил-76Следствие собрало доказательства, подтверждающие причастность ВСУ к террористической атаке на самолет Ил-76 в Белгородской области в январе, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Она заявила, что по данным следственного комитета подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета. "По данным анализа видеозаписей с камер наружного наблюдения самолет был поражен первой ракетой на высоте около 4 тысяч метров. Вторая ракета цели не достигла и самоликвидировалась. Следствием завершена поэлементная выкладка конструктивных фрагментов воздушного судна. Установлено, что подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета", — сказала Петренко. Российские следователи зафиксировали множественные сквозные повреждения, характерные для работы зенитной управляемой ракеты по целям. "По результатам комплексной технической экспертизы ракеты, запущенные одним комплексом с территории Харьковской области Украины, зафиксированы средствами объективного контроля радиолокационной разведки", — добавил представитель СК.Макрон заявил, что продолжил бы диалог с ПутинымПрезидент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжил бы диалог с российским лидером Владимиром Путиным. "Я верю в силу диалога, и я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным... В последние несколько месяцев (диалога - ред.) не было, но я не исключаю этого на ту или иную тему, в том числе по вопросу атомных электростанций или о чем-то другом. Но, говорю искренне, я считаю, что всегда важно продолжать диалог", — заявил Макрон в эфире подкаста Génération Do It Yourself (GDIY). При этом французский лидер, говоря об АЭС, не пояснил, что именно имеет в виду. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что готовность к диалогу у Путина была и сохраняется, "особенно к диалогу ради дела". Советники Трампа представили ему план по "подталкиванию" Украины к мирным переговорамСоветники экс-президента США Дональда Трампа на случай его переизбрания представили план по "подталкиванию" Украины к мирным переговорам с Россией, в случае отказа от которых военная поддержка Киева со стороны Соединенных Штатов иссякнет, передает агентство Рейтер со ссылкой на советников. "Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему на случай его победы на президентских выборах план прекращения (конфликта на Украине - ред.)... по которому предполагается сообщать Украине, что она сможет получить больше американского оружия только в случае вступления в мирные переговоры", — пишет издание.Советники Трампа Кит Келлог и Фред Фляйц, бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности Трампа во время его президентства в 2017-2021 годах, рассказали агентству, что прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта. Они также сообщили, что Трамп оценил представленный план положительно, но добавили, что он может не согласиться с ним полностью. "Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны США иссякнет", — приводит агентство слова Келлога. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможный план советников Трампа по Украине должен учитывать ситуацию на фронте, Москве нужно ознакомиться с деталями плана для его оценки. Досудебная палата МУС выдала ордер на "арест" Шойгу и ГерасимоваДосудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" секретаря Совета безопасности Сергей Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. "Двадцать четвертого июня досудебная плата II Международного уголовного суда... выдала ордеры на арест двух лиц, Сергея Кужугетовича Шойгу и Валерия Васильевича Герасимова в контексте ситуации на Украине за предполагаемые международные преступления, совершенные с по меньшей мере 10 октября 2022 до по меньшей мере 9 мая 2023", — сообщило ведомство.Пресс-служба аппарата Совбеза заявила, что решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда об "аресте" Шойгу ничтожно, оно принято в рамках гибридной войны Запада против России. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.

