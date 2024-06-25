https://ria.ru/20240625/sotrudnichestvo-1955275680.html

Эксперт оценила сотрудничество России и Белоруссии

Эксперт оценила сотрудничество России и Белоруссии - РИА Новости, 25.06.2024

Эксперт оценила сотрудничество России и Белоруссии

Аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина заявила, что региональное сотрудничество Белоруссии и России представляет собой... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:44

2024-06-25T11:44

2024-06-25T11:44

технологии

белоруссия

россия

витебская область

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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина заявила, что региональное сотрудничество Белоруссии и России представляет собой уникальный формат взаимодействия. "Сотрудничество по линии регионов России с Беларусью представляет собой во многом уникальный формат. Прежде всего потому, что курируется лично главами государств. Это обеспечивает динамику развития и глубину проработки деталей", - сказала эксперт. Взаимный интересОна обратила внимание, что в прошлом году можно было увидеть, насколько выросла заинтересованность обеих стран в данном формате, так как практически каждый месяц российские губернаторы посещали Белоруссию и принимались главой белорусского государства. "В фокусе внимания наших стран множество направлений, однако не хаотичное движение по решению текущих проблем, а выделение приоритетных с четким распределением функций для второстепенных", - подчеркнула Лазоркина. По ее словам, данные товарооборота между странами доказывают, что их экономики стали взаимодополняемыми. "Взаимная торговля Беларуси и России в 2023 году составила порядка 53 миллиардов долларов. Причем свыше 80% платежей совершаются в национальных валютах. Продолжается работа над интеграцией взаимной инфраструктуры – финансовой, платежной, биржевой", - продолжила аналитик. Она подчеркнула, что несмотря на ярко выраженную экономическую асимметрию, Белоруссии есть, что предложить России. Кроме серьезной промышленной базы, научной школы и кадрового потенциала, исключительную важность имеет понимание общих целей движения, заметила Лазоркина. Она заявила, что "в информационном пространстве Беларуси и России, к сожалению, закрепился тезис о том, что ускорение интеграции в рамках Союзного государства произошло под давлением внешних обстоятельств". "Однако сделать рывок без наличия правовой, политической и экономической базы невозможно. Принятие декрета об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства в 2021 году могло состояться только при масштабном согласовании позиций обеих сторон, готовности двигаться дальше и наличии базового интеграционного портфолио", - сказала собеседник. Она также отметила, что процесс импортозамещения в рамках Союзного государства, который начинался с решения тактических задач, сегодня вышел на уровень стратегии. "Мегацель – достижение технологического суверенитета прочно закрепляется в сознании лиц, принимающих решение, и находит свое отражение в проектах и дорожных картах. Кроме создания производственных мощностей, активно формируются новые компетенции предприятий, создаются возможности для выделения специализации Беларуси, совершенствуется кадровый потенциал", - сказала Лазоркина. "Широко развивается совместное инвестирование", - добавила она. Форум регионовЭксперт напомнила, что 27-28 июня в Витебской области Белоруссии пройдет форум регионов двух стран, который придаст новый импульс развитию сотрудничества Белоруссии и России. "В текущем году Форум регионов Беларуси и России пройдет под знаком инноваций. Главное его отличие от предыдущих будет состоять в том, что сегодня сформировался отчетливый запрос на новую эффективность. Поэтому так важно вовремя сформулировать и согласовать ее критерии, определить роль каждого из участников, выявить слабые участки и, возможно, разработать в дальнейшем программы координации", - подчеркнула эксперт. По ее словам, "существующая база интеграции позволяет эффективно действовать в текущих условиях, но очевидно, что динамика в мировой экономике и политике, не позволит последовательное движение". "Сегодня время не только инноваций, научных прорывов, но и оперативности в их внедрении. Кроме того, важно понимать, что решение любой мегацели требует серьезных вложений в человеческий капитал, а значит, в формирование нового качества доверия со стороны граждан Беларуси и России", - добавила аналитик. В рамках форума регионов Белорусский институт стратегических исследований 26 июня в Витебске организовывает экспертную площадку "Региональное сотрудничество. Формула успеха", участники которой обсудят возможные направления регионального развития и точки роста в реализации региональной политики, проанализируют потенциал и резервы взаимодействия на уровне регионов и выработают свои предложения. Они разберут ключевые тренды регионального сотрудничества, в том числе в контексте развития бизнеса, малых городов, сельской местности, а также возможностей для молодежи.

https://ria.ru/20240617/sg-1953395109.html

https://ria.ru/20230915/otnosheniya-1896548721.html

https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944172279.html

белоруссия

россия

витебская область

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технологии, белоруссия, россия, витебская область