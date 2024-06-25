В МИД рассчитывают, что Сеул спокойно воспримет соглашение между РФ и КНДР
Руденко: Москва ожидает, что в Сеуле с пониманием воспримут договор РФ и КНДР
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 25 июн – РИА Новости. Москва рассчитывает, что Сеул спокойно воспримет соглашение между РФ и КНДР, а здравый подход к отношениям с РФ возобладает, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью РИА Новости.
Агентство Рёнхап ранее сообщило со ссылкой на офис южнокорейского президента, что Южная Корея пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине после заключения Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
"Надеемся, что в Сеуле с пониманием воспримут новый договор, и там возобладает здравый подход, в том числе к отношениям с Россией", - сказал Руденко.
Он также отметил, что связи между Москвой и Сеулом усилиями правительств двух стран, несмотря на то, что Южная Корея примкнула к санкционному режиму Запада, "удалось, тем не менее, удержать в прагматичном русле и не скатиться к прямой конфронтации".
"Мы рассчитываем, что такой подход разделяют и в Сеуле", - добавил дипломат.
Путин сделал жесткое предупреждение Западу, пишут СМИ
24 июня, 10:43
Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предполагает, что в случае возникновения "непосредственной угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные "практических меры" взаимопомощи для содействия "устранению возникшей угрозы". Кроме того, если одна из сторон подвергнется "вооруженному нападению" со стороны какого-либо государства или нескольких государств и "окажется таким образом в состоянии войны", то другая сторона "незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами" в соответствии со статьей 51 Устава ООН и "согласно законодательству РФ и КНДР".