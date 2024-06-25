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В МИД рассчитывают, что Сеул спокойно воспримет соглашение между РФ и КНДР - РИА Новости, 25.06.2024
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07:42 25.06.2024 (обновлено: 07:43 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/soglashenie-1955223212.html
В МИД рассчитывают, что Сеул спокойно воспримет соглашение между РФ и КНДР
В МИД рассчитывают, что Сеул спокойно воспримет соглашение между РФ и КНДР - РИА Новости, 25.06.2024
В МИД рассчитывают, что Сеул спокойно воспримет соглашение между РФ и КНДР
Москва рассчитывает, что Сеул спокойно воспримет соглашение между РФ и КНДР, а здравый подход к отношениям с РФ возобладает, заявил замглавы МИД России Андрей... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T07:42
2024-06-25T07:43
в мире
россия
южная корея
кндр (северная корея)
андрей руденко
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ТЕГЕРАН, 25 июн – РИА Новости. Москва рассчитывает, что Сеул спокойно воспримет соглашение между РФ и КНДР, а здравый подход к отношениям с РФ возобладает, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью РИА Новости. Агентство Рёнхап ранее сообщило со ссылкой на офис южнокорейского президента, что Южная Корея пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине после заключения Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. "Надеемся, что в Сеуле с пониманием воспримут новый договор, и там возобладает здравый подход, в том числе к отношениям с Россией", - сказал Руденко. Он также отметил, что связи между Москвой и Сеулом усилиями правительств двух стран, несмотря на то, что Южная Корея примкнула к санкционному режиму Запада, "удалось, тем не менее, удержать в прагматичном русле и не скатиться к прямой конфронтации". "Мы рассчитываем, что такой подход разделяют и в Сеуле", - добавил дипломат. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предполагает, что в случае возникновения "непосредственной угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные "практических меры" взаимопомощи для содействия "устранению возникшей угрозы". Кроме того, если одна из сторон подвергнется "вооруженному нападению" со стороны какого-либо государства или нескольких государств и "окажется таким образом в состоянии войны", то другая сторона "незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами" в соответствии со статьей 51 Устава ООН и "согласно законодательству РФ и КНДР".
https://ria.ru/20240625/mid-1955211226.html
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россия
южная корея
кндр (северная корея)
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в мире, россия, южная корея, кндр (северная корея), андрей руденко
В мире, Россия, Южная Корея, КНДР (Северная Корея), Андрей Руденко
В МИД рассчитывают, что Сеул спокойно воспримет соглашение между РФ и КНДР

Руденко: Москва ожидает, что в Сеуле с пониманием воспримут договор РФ и КНДР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 25 июн – РИА Новости. Москва рассчитывает, что Сеул спокойно воспримет соглашение между РФ и КНДР, а здравый подход к отношениям с РФ возобладает, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью РИА Новости.
Агентство Рёнхап ранее сообщило со ссылкой на офис южнокорейского президента, что Южная Корея пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине после заключения Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Визит лидера КНДР Ким Чен Ын в Россию - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В МИД назвали условие для визита Ким Чен Ына в Россию
Вчера, 04:53
"Надеемся, что в Сеуле с пониманием воспримут новый договор, и там возобладает здравый подход, в том числе к отношениям с Россией", - сказал Руденко.
Он также отметил, что связи между Москвой и Сеулом усилиями правительств двух стран, несмотря на то, что Южная Корея примкнула к санкционному режиму Запада, "удалось, тем не менее, удержать в прагматичном русле и не скатиться к прямой конфронтации".
"Мы рассчитываем, что такой подход разделяют и в Сеуле", - добавил дипломат.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Путин сделал жесткое предупреждение Западу, пишут СМИ
24 июня, 10:43
Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предполагает, что в случае возникновения "непосредственной угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные "практических меры" взаимопомощи для содействия "устранению возникшей угрозы". Кроме того, если одна из сторон подвергнется "вооруженному нападению" со стороны какого-либо государства или нескольких государств и "окажется таким образом в состоянии войны", то другая сторона "незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами" в соответствии со статьей 51 Устава ООН и "согласно законодательству РФ и КНДР".
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Визит Путина в КНДР и Вьетнам реализовал худшие опасения, заявил посол США
22 июня, 21:02
 
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