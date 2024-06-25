https://ria.ru/20240625/soglashenie-1955223212.html

В МИД рассчитывают, что Сеул спокойно воспримет соглашение между РФ и КНДР

В МИД рассчитывают, что Сеул спокойно воспримет соглашение между РФ и КНДР - РИА Новости, 25.06.2024

В МИД рассчитывают, что Сеул спокойно воспримет соглашение между РФ и КНДР

Москва рассчитывает, что Сеул спокойно воспримет соглашение между РФ и КНДР, а здравый подход к отношениям с РФ возобладает, заявил замглавы МИД России Андрей... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T07:42

2024-06-25T07:42

2024-06-25T07:43

в мире

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кндр (северная корея)

андрей руденко

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ТЕГЕРАН, 25 июн – РИА Новости. Москва рассчитывает, что Сеул спокойно воспримет соглашение между РФ и КНДР, а здравый подход к отношениям с РФ возобладает, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью РИА Новости. Агентство Рёнхап ранее сообщило со ссылкой на офис южнокорейского президента, что Южная Корея пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине после заключения Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. "Надеемся, что в Сеуле с пониманием воспримут новый договор, и там возобладает здравый подход, в том числе к отношениям с Россией", - сказал Руденко. Он также отметил, что связи между Москвой и Сеулом усилиями правительств двух стран, несмотря на то, что Южная Корея примкнула к санкционному режиму Запада, "удалось, тем не менее, удержать в прагматичном русле и не скатиться к прямой конфронтации". "Мы рассчитываем, что такой подход разделяют и в Сеуле", - добавил дипломат. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предполагает, что в случае возникновения "непосредственной угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные "практических меры" взаимопомощи для содействия "устранению возникшей угрозы". Кроме того, если одна из сторон подвергнется "вооруженному нападению" со стороны какого-либо государства или нескольких государств и "окажется таким образом в состоянии войны", то другая сторона "незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами" в соответствии со статьей 51 Устава ООН и "согласно законодательству РФ и КНДР".

https://ria.ru/20240625/mid-1955211226.html

https://ria.ru/20240624/putin-1954990267.html

https://ria.ru/20240622/vizit-1954786038.html

россия

южная корея

кндр (северная корея)

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в мире, россия, южная корея, кндр (северная корея), андрей руденко