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В Чебоксарах упавшая на пляже конструкция сломала ребенку грудину

В Чебоксарах упавшая на пляже конструкция сломала ребенку грудину - РИА Новости, 25.06.2024

В Чебоксарах упавшая на пляже конструкция сломала ребенку грудину

Обрушившийся "пляжный гриб" сломал грудину ребенку на пляже в Чебоксарах, проводится проверка, сообщило следственное управление СК РФ по Чувашии. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:42

2024-06-25T11:42

2024-06-25T11:43

происшествия

чебоксары

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн — РИА Новости. Обрушившийся "пляжный гриб" сломал грудину ребенку на пляже в Чебоксарах, проводится проверка, сообщило следственное управление СК РФ по Чувашии. "В социальных медиа получила распространение информация, из содержания которой следует, что 22 июня на Левобережном пляже города Чебоксары конструкция "пляжный гриб" упала на ребенка. В результате мальчик получил телесные повреждения в виде закрытого перелома грудины. Следственными органами СК РФ по Чувашии по данному факту организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проверки будет установлено, отвечали ли услуги по организации отдыха граждан на пляже требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

https://ria.ru/20240526/attraktsion-1948474577.html

чебоксары

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происшествия, чебоксары, россия, следственный комитет россии (ск рф)