Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах упавшая на пляже конструкция сломала ребенку грудину - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 25.06.2024 (обновлено: 11:43 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/sk-1955275037.html
В Чебоксарах упавшая на пляже конструкция сломала ребенку грудину
В Чебоксарах упавшая на пляже конструкция сломала ребенку грудину - РИА Новости, 25.06.2024
В Чебоксарах упавшая на пляже конструкция сломала ребенку грудину
Обрушившийся "пляжный гриб" сломал грудину ребенку на пляже в Чебоксарах, проводится проверка, сообщило следственное управление СК РФ по Чувашии. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:42
2024-06-25T11:43
происшествия
чебоксары
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292699_129:0:3459:1873_1920x0_80_0_0_cae030a006d32edbcb5ef58fdde08abd.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн — РИА Новости. Обрушившийся "пляжный гриб" сломал грудину ребенку на пляже в Чебоксарах, проводится проверка, сообщило следственное управление СК РФ по Чувашии. "В социальных медиа получила распространение информация, из содержания которой следует, что 22 июня на Левобережном пляже города Чебоксары конструкция "пляжный гриб" упала на ребенка. В результате мальчик получил телесные повреждения в виде закрытого перелома грудины. Следственными органами СК РФ по Чувашии по данному факту организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проверки будет установлено, отвечали ли услуги по организации отдыха граждан на пляже требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
https://ria.ru/20240526/attraktsion-1948474577.html
чебоксары
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292699_545:0:3042:1873_1920x0_80_0_0_0b951f31be29f1d484283c2efcfa4b80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чебоксары, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чебоксары, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чебоксарах упавшая на пляже конструкция сломала ребенку грудину

В Чебоксарах упавшая деревянная конструкция на пляже сломала ребенку грудину

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн — РИА Новости. Обрушившийся "пляжный гриб" сломал грудину ребенку на пляже в Чебоксарах, проводится проверка, сообщило следственное управление СК РФ по Чувашии.
«
"В социальных медиа получила распространение информация, из содержания которой следует, что 22 июня на Левобережном пляже города Чебоксары конструкция "пляжный гриб" упала на ребенка. В результате мальчик получил телесные повреждения в виде закрытого перелома грудины. Следственными органами СК РФ по Чувашии по данному факту организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки будет установлено, отвечали ли услуги по организации отдыха граждан на пляже требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Место происшествия, где на ребенка упала часть аттракциона в Москве. 26 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
В Москве часть аттракциона упала на пятилетнего мальчика
26 мая, 18:25
 
ПроисшествияЧебоксарыРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала