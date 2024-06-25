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В Забайкалье возбудили дело после нападения собак на ребенка в лагере
В Забайкалье возбудили дело после нападения собак на ребенка в лагере - РИА Новости, 25.06.2024
В Забайкалье возбудили дело после нападения собак на ребенка в лагере
Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за нападения собак на 9-летнего мальчика в детском лагере в районе села Преображенка Читинского района,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T09:58
2024-06-25T09:58
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ЧИТА, 25 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за нападения собак на 9-летнего мальчика в детском лагере в районе села Преображенка Читинского района, сообщили в пресс-службе СУСК Забайкальского края. Как сообщала прокуратура, у села Преображенка 9-летний мальчик во время вечерней развлекательной программы ушел в лес, расположенный в не огороженной части лагеря, где подвергся нападению бездомных собак. Его поиски длились два часа, с множественными рвано-укушенными ранами ребенка госпитализировали. Он находится в тяжёлом состоянии в реанимации, уточнял минздрав. "По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в результате ненадлежащего отношения к своим обязанностям должностных лиц спортивного лагеря девятилетний мальчик остался без присмотра. Он находился на территории учреждения, не изолированной от мусорных баков, и там подвергся нападению безнадзорных собак. Следователи СК работают на территории детского лагеря. Допрашивается руководство и персонал учреждения, изъяты и изучаются документы.
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происшествия, читинский район, забайкальский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Читинский район, Забайкальский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия – Радио Sputnik
В Забайкалье возбудили дело после нападения собак на ребенка в лагере
СК возбудил дело из-за нападения собак на мальчика в детском лагере
ЧИТА, 25 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за нападения собак на 9-летнего мальчика в детском лагере в районе села Преображенка Читинского района, сообщили в пресс-службе СУСК Забайкальского края.
Как сообщала прокуратура, у села Преображенка 9-летний мальчик во время вечерней развлекательной программы ушел в лес, расположенный в не огороженной части лагеря, где подвергся нападению бездомных собак. Его поиски длились два часа, с множественными рвано-укушенными ранами ребенка госпитализировали. Он находится в тяжёлом состоянии в реанимации, уточнял минздрав.
"По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в результате ненадлежащего отношения к своим обязанностям должностных лиц спортивного лагеря девятилетний мальчик остался без присмотра. Он находился на территории учреждения, не изолированной от мусорных баков, и там подвергся нападению безнадзорных собак.
Следователи СК работают на территории детского лагеря. Допрашивается руководство и персонал учреждения, изъяты и изучаются документы.