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Около 50 компаний снимали помещения в горевшем во Фрязино здании - РИА Новости, 25.06.2024
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09:46 25.06.2024 (обновлено: 09:53 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/sk-1955237001.html
Около 50 компаний снимали помещения в горевшем во Фрязино здании
Около 50 компаний снимали помещения в горевшем во Фрязино здании - РИА Новости, 25.06.2024
Около 50 компаний снимали помещения в горевшем во Фрязино здании
Около 50 компаний снимали помещения в горевшем во Фрязино здании, проведены обыски у арендаторов и директоров управляющей зданием организации, сообщается в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T09:46
2024-06-25T09:53
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Около 50 компаний снимали помещения в горевшем во Фрязино здании, проведены обыски у арендаторов и директоров управляющей зданием организации, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "По данным следствия, все помещения сданы в аренду различным организациям, которых насчитывается около 50. В местах проживания директоров управляющей зданием организации, а также организаций, арендующих помещения, произведены обыски. Проводятся допросы", - говорится в сообщении. Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино в понедельник. Официально известно о шестерых погибших.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), крупный пожар во фрязино
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Крупный пожар во Фрязино
Около 50 компаний снимали помещения в горевшем во Фрязино здании

СК: около 50 компаний снимали помещения в горевшем во Фрязино здании

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожар в подмосковном Фрязино
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пожар в подмосковном Фрязино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Около 50 компаний снимали помещения в горевшем во Фрязино здании, проведены обыски у арендаторов и директоров управляющей зданием организации, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.
«
"По данным следствия, все помещения сданы в аренду различным организациям, которых насчитывается около 50. В местах проживания директоров управляющей зданием организации, а также организаций, арендующих помещения, произведены обыски. Проводятся допросы", - говорится в сообщении.
Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино в понедельник. Официально известно о шестерых погибших.
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В здании во Фрязино в 2017 году выявили проблемы с пожарной безопасностью
24 июня, 20:29
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Крупный пожар во Фрязино
 
 
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