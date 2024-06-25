https://ria.ru/20240625/sk-1955237001.html

Около 50 компаний снимали помещения в горевшем во Фрязино здании

Около 50 компаний снимали помещения в горевшем во Фрязино здании - РИА Новости, 25.06.2024

Около 50 компаний снимали помещения в горевшем во Фрязино здании

Около 50 компаний снимали помещения в горевшем во Фрязино здании, проведены обыски у арендаторов и директоров управляющей зданием организации, сообщается в... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T09:46

2024-06-25T09:46

2024-06-25T09:53

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

крупный пожар во фрязино

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Около 50 компаний снимали помещения в горевшем во Фрязино здании, проведены обыски у арендаторов и директоров управляющей зданием организации, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "По данным следствия, все помещения сданы в аренду различным организациям, которых насчитывается около 50. В местах проживания директоров управляющей зданием организации, а также организаций, арендующих помещения, произведены обыски. Проводятся допросы", - говорится в сообщении. Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино в понедельник. Официально известно о шестерых погибших.

https://ria.ru/20240624/fryazino-1955170143.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), крупный пожар во фрязино