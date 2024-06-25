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СК назвал возможную причину пожара во Фрязино - РИА Новости, 25.06.2024
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09:32 25.06.2024 (обновлено: 10:37 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/sk-1955235418.html
СК назвал возможную причину пожара во Фрязино
СК назвал возможную причину пожара во Фрязино - РИА Новости, 25.06.2024
СК назвал возможную причину пожара во Фрязино
Следователи рассматривают несколько версий пожара в подмосковном Фрязино, в том числе неисправность проводки, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T09:32
2024-06-25T10:37
крупный пожар во фрязино
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Следователи рассматривают несколько версий пожара в подмосковном Фрязино, в том числе неисправность проводки, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий."На месте пожара продолжают работу следователи и криминалисты, с участием специалистов проводятся осмотры с целью установления причины и очага возгорания. Одной из возможных версий является неисправность электропроводки", — сказала она.Сейчас известно о шести погибших, точное количество выясняется, добавила собеседница агентства.Пожар на площади пять тысяч квадратных метров произошел 24 июня в восьмиэтажном здании. Как заявили в прокуратуре Московской области, строение находится в частной собственности, площади в нем сдавались в аренду.Как установили специалисты, пожар начался в помещении на пятом этаже. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что взрывы кислородных баллонов на шестом этаже привели к обрушению межэтажных перекрытий и увеличению площади горения.Рухнувшие строительные конструкции перегородили лестничные марши, что сделало невозможной эвакуацию людей с верхних этажей.Двое мужчин погибли, выпрыгнув из окон, пытаясь спастись от огня, тела еще четверых обнаружили на седьмом этаже после того, как пожар удалось потушить. Подмосковный главк СК сообщил в Telegram-канале, что помещения в сгоревшем здании снимали около 50 компаний. У арендаторов и руководства управляющей организации провели обыски, проводятся допросы. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20240624/fryazino-1955170143.html
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крупный пожар во фрязино, следственный комитет россии (ск рф), россия
Крупный пожар во Фрязино, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК назвал возможную причину пожара во Фрязино

СК: одной из возможных причин пожара является неисправность электропроводки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожар в подмосковном Фрязино
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пожар в подмосковном Фрязино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Следователи рассматривают несколько версий пожара в подмосковном Фрязино, в том числе неисправность проводки, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.
"На месте пожара продолжают работу следователи и криминалисты, с участием специалистов проводятся осмотры с целью установления причины и очага возгорания. Одной из возможных версий является неисправность электропроводки", — сказала она.
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Сейчас известно о шести погибших, точное количество выясняется, добавила собеседница агентства.
Пожар на площади пять тысяч квадратных метров произошел 24 июня в восьмиэтажном здании. Как заявили в прокуратуре Московской области, строение находится в частной собственности, площади в нем сдавались в аренду.
Как установили специалисты, пожар начался в помещении на пятом этаже. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что взрывы кислородных баллонов на шестом этаже привели к обрушению межэтажных перекрытий и увеличению площади горения.
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Рухнувшие строительные конструкции перегородили лестничные марши, что сделало невозможной эвакуацию людей с верхних этажей.
Двое мужчин погибли, выпрыгнув из окон, пытаясь спастись от огня, тела еще четверых обнаружили на седьмом этаже после того, как пожар удалось потушить.
Подмосковный главк СК сообщил в Telegram-канале, что помещения в сгоревшем здании снимали около 50 компаний. У арендаторов и руководства управляющей организации провели обыски, проводятся допросы. Возбуждено уголовное дело.
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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Крупный пожар во ФрязиноСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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