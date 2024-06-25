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При обстреле Шебекино ВСУ сгорело административное здание - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:40 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/shebekino-1955204917.html
При обстреле Шебекино ВСУ сгорело административное здание
При обстреле Шебекино ВСУ сгорело административное здание - РИА Новости, 25.06.2024
При обстреле Шебекино ВСУ сгорело административное здание
При обстреле со стороны ВСУ Шебекино в Белгородской области полностью сгорело административное здание, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T02:40
2024-06-25T02:40
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. При обстреле со стороны ВСУ Шебекино в Белгородской области полностью сгорело административное здание, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее в Шебекино и Шебекинском городском округе была объявлена ракетная опасность. "Город Шебекино попал под обстрел со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. Из одного дома бойцы территориальной самообороны вывезли женщину и доставили в районную больницу. После осмотра врачами ранений у женщины не обнаружено. В результате прямого попадания снаряда загорелось административное здание одного из предприятий. Пожарными расчетами очаг возгорания был ликвидирован. Здание полностью сгорело", - говорится в сообщении Гладкова.Также в двух многоквартирных домах повреждено остекление, различные повреждения зафиксированы в шести частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы.
https://ria.ru/20240625/belgorod-1955200206.html
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле Шебекино ВСУ сгорело административное здание

При обстреле Шебекино со стороны ВСУ полностью сгорело административное здание

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. При обстреле со стороны ВСУ Шебекино в Белгородской области полностью сгорело административное здание, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее в Шебекино и Шебекинском городском округе была объявлена ракетная опасность.
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"Город Шебекино попал под обстрел со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. Из одного дома бойцы территориальной самообороны вывезли женщину и доставили в районную больницу. После осмотра врачами ранений у женщины не обнаружено. В результате прямого попадания снаряда загорелось административное здание одного из предприятий. Пожарными расчетами очаг возгорания был ликвидирован. Здание полностью сгорело", - говорится в сообщении Гладкова.
Также в двух многоквартирных домах повреждено остекление, различные повреждения зафиксированы в шести частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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