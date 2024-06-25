https://ria.ru/20240625/shebekino-1955204917.html

При обстреле Шебекино ВСУ сгорело административное здание

При обстреле Шебекино ВСУ сгорело административное здание - РИА Новости, 25.06.2024

При обстреле Шебекино ВСУ сгорело административное здание

При обстреле со стороны ВСУ Шебекино в Белгородской области полностью сгорело административное здание, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T02:40

2024-06-25T02:40

2024-06-25T02:40

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. При обстреле со стороны ВСУ Шебекино в Белгородской области полностью сгорело административное здание, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее в Шебекино и Шебекинском городском округе была объявлена ракетная опасность. "Город Шебекино попал под обстрел со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. Из одного дома бойцы территориальной самообороны вывезли женщину и доставили в районную больницу. После осмотра врачами ранений у женщины не обнаружено. В результате прямого попадания снаряда загорелось административное здание одного из предприятий. Пожарными расчетами очаг возгорания был ликвидирован. Здание полностью сгорело", - говорится в сообщении Гладкова.Также в двух многоквартирных домах повреждено остекление, различные повреждения зафиксированы в шести частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы.

https://ria.ru/20240625/belgorod-1955200206.html

https://ria.ru/20240625/pvo-1955204165.html

шебекино

белгородская область

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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины