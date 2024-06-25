https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955436384.html
Осколки снаряда на пляже в Севастополе пробивали толстые доски и стены
Осколки снаряда на пляже в Севастополе пробивали толстые доски и стены - РИА Новости, 25.06.2024
Осколки снаряда на пляже в Севастополе пробивали толстые доски и стены
Осколки боеприпаса, выпущенного украинскими боевиками по пляжу в Севастополе, пробивали толстые доски и кирпичные стены, корреспондентам РИА Новости удалось... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T20:03
2024-06-25T20:03
2024-06-25T20:03
специальная военная операция на украине
севастополь
республика крым
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Осколки боеприпаса, выпущенного украинскими боевиками по пляжу в Севастополе, пробивали толстые доски и кирпичные стены, корреспондентам РИА Новости удалось первыми снять кадры с последствиями обстрела. На месте обстрела на закрытом сейчас пляже в Севастополе можно увидеть, что осколками насквозь были пробиты толстые доски лавок, а также кирпичные стены построек. Судя по следам крови, отдыхающие во время удара пытались укрыться за пляжными сооружениями. Некоторых обстрел застал в кабинах для переодевания, на стенах которых видны входные и выходные отверстия от осколков, на песке также видны следы крови. Судя по характеру повреждений, можно предположить, что ни одно из сооружений, находящихся в зоне поражения, не способно было остановить осколки и послужить достаточным укрытием при таком ударе. Некоторые входные отверстия имеют диаметр не более 2-3 миллиметров, судя по характерным следам повреждений, они могут иметь остроконечную форму. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955396349.html
https://ria.ru/20240625/razvozhaev-1955287095.html
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Последствия удара ВСУ по пляжу Учкуевка в Севастополе
Корреспонденты РИА Новости первыми смогли снять кадры на пляже Учкуевка в Севастополе, который закрыт после удара ВСУ.
Осколки боеприпаса пробивали толстые доски и кирпичные стены, поэтому ни одно из сооружений в зоне поражения не могло послужить укрытием.
2024-06-25T20:03
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севастополь, республика крым, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Республика Крым, Происшествия
Осколки снаряда на пляже в Севастополе пробивали толстые доски и стены
Осколки снаряда, ударившего по пляжу в Крыму, пробивали толстые доски и стены
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Осколки боеприпаса, выпущенного украинскими боевиками по пляжу в Севастополе, пробивали толстые доски и кирпичные стены, корреспондентам РИА Новости удалось первыми снять кадры с последствиями обстрела.
На месте обстрела на закрытом сейчас пляже в Севастополе можно увидеть, что осколками насквозь были пробиты толстые доски лавок, а также кирпичные стены построек. Судя по следам крови, отдыхающие во время удара пытались укрыться за пляжными сооружениями.
Некоторых обстрел застал в кабинах для переодевания, на стенах которых видны входные и выходные отверстия от осколков, на песке также видны следы крови. Судя по характеру повреждений, можно предположить, что ни одно из сооружений, находящихся в зоне поражения, не способно было остановить осколки и послужить достаточным укрытием при таком ударе.
Некоторые входные отверстия имеют диаметр не более 2-3 миллиметров, судя по характерным следам повреждений, они могут иметь остроконечную форму.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым
объявлен днем траура.