https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955398413.html

"Нельзя скрыть": в Италии высказались об атаке ВСУ на Севастополь

"Нельзя скрыть": в Италии высказались об атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 26.06.2024

"Нельзя скрыть": в Италии высказались об атаке ВСУ на Севастополь

Большинство итальянских СМИ замалчивает атаку ВСУ на Севастополь, чтобы сохранять у населения иллюзию, будто НАТО отправляет на Украину только оборонительные... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-25T17:15

2024-06-25T17:15

2024-06-26T00:02

в мире

италия

россия

украина

обстрел севастополя ракетами atacms

республика крым

севастополь

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Большинство итальянских СМИ замалчивает атаку ВСУ на Севастополь, чтобы сохранять у населения иллюзию, будто НАТО отправляет на Украину только оборонительные вооружения, заявил итальянский политик, член "Движения пяти звезд" Алессандро Ди Баттиста в своем блоге на YouТube."Есть определенные новости, которые не могут подвергаться цензуре. Нельзя скрыть то, как в результате украинской атаки на Севастополь были убиты люди — такие, как мы, которые загорали на пляже", — сказал он.Тем не менее, по словам Ди Баттисты, на страницах большинства итальянских газет невозможно прочесть эту новость. Политик отметил, что это доказывает коррумпированность западных изданий — и итальянских в частности.Как утверждает Ди Баттиста, СМИ поступают так для того, чтобы западное общество не стало сочувствовать российским детям и продолжало верить в то, что НАТО поставляет Киеву только оборонительные вооружения.ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети.В Минобороны России заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за удар, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся специалистами из США на основе собственных данных спутниковой разведки.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955371336.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955293085.html

италия

россия

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в мире, италия, россия, украина, обстрел севастополя ракетами atacms, республика крым, севастополь, вооруженные силы украины, нато