https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955328859.html

Пляж в Севастополе, по которому ВСУ нанесли удар, закрыт для отдыхающих

Пляж в Севастополе, по которому ВСУ нанесли удар, закрыт для отдыхающих - РИА Новости, 25.06.2024

Пляж в Севастополе, по которому ВСУ нанесли удар, закрыт для отдыхающих

Пляж в Севастополе, по которому ВСУ нанесли удар, закрыт для посетителей, на входе стоит оцепление, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:08

2024-06-25T14:08

2024-06-25T14:08

специальная военная операция на украине

севастополь

обстрел севастополя ракетами atacms

происшествия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Пляж в Севастополе, по которому ВСУ нанесли удар, закрыт для посетителей, на входе стоит оцепление, передаёт корреспондент РИА Новости. В настоящее время обстановка у пляжа спокойная, на месте дежурят сотрудники МВД, проход на территорию запрещён. Торговые точки и кафе рядом с пляжем закрыты. На одной из аллей, ведущих к пляжу, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда мягкие игрушки и цветы. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

севастополь, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия