Пляж в Севастополе, по которому ВСУ нанесли удар, закрыт для отдыхающих
На входе на пляж в Севастополе, по которому ВСУ нанесли удар, стоит оцепление
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Пляж в Севастополе, по которому ВСУ нанесли удар, закрыт для посетителей, на входе стоит оцепление, передаёт корреспондент РИА Новости.
В настоящее время обстановка у пляжа спокойная, на месте дежурят сотрудники МВД, проход на территорию запрещён. Торговые точки и кафе рядом с пляжем закрыты. На одной из аллей, ведущих к пляжу, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда мягкие игрушки и цветы.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
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