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Пляж в Севастополе, по которому ВСУ нанесли удар, закрыт для отдыхающих - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955328859.html
Пляж в Севастополе, по которому ВСУ нанесли удар, закрыт для отдыхающих
Пляж в Севастополе, по которому ВСУ нанесли удар, закрыт для отдыхающих - РИА Новости, 25.06.2024
Пляж в Севастополе, по которому ВСУ нанесли удар, закрыт для отдыхающих
Пляж в Севастополе, по которому ВСУ нанесли удар, закрыт для посетителей, на входе стоит оцепление, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:08
2024-06-25T14:08
специальная военная операция на украине
севастополь
обстрел севастополя ракетами atacms
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Пляж в Севастополе, по которому ВСУ нанесли удар, закрыт для посетителей, на входе стоит оцепление, передаёт корреспондент РИА Новости. В настоящее время обстановка у пляжа спокойная, на месте дежурят сотрудники МВД, проход на территорию запрещён. Торговые точки и кафе рядом с пляжем закрыты. На одной из аллей, ведущих к пляжу, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда мягкие игрушки и цветы. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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севастополь, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия
Пляж в Севастополе, по которому ВСУ нанесли удар, закрыт для отдыхающих

На входе на пляж в Севастополе, по которому ВСУ нанесли удар, стоит оцепление

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Пляж в Севастополе, по которому ВСУ нанесли удар, закрыт для посетителей, на входе стоит оцепление, передаёт корреспондент РИА Новости.
В настоящее время обстановка у пляжа спокойная, на месте дежурят сотрудники МВД, проход на территорию запрещён. Торговые точки и кафе рядом с пляжем закрыты. На одной из аллей, ведущих к пляжу, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда мягкие игрушки и цветы.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Ответом за Севастополь станет наша победа
23 июня, 21:16
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольОбстрел Севастополя ракетами ATACMSПроисшествия
 
 
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