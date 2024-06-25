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Двое детей из Севастополя находятся в реанимации на ИВЛ - РИА Новости, 25.06.2024
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11:58 25.06.2024 (обновлено: 14:05 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955280659.html
Двое детей из Севастополя находятся в реанимации на ИВЛ
Двое детей из Севастополя находятся в реанимации на ИВЛ - РИА Новости, 25.06.2024
Двое детей из Севастополя находятся в реанимации на ИВЛ
Двое из пяти детей, которые прибыли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве из Севастополя, в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:58
2024-06-25T14:05
севастополь
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москва
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Двое из пяти детей, которые прибыли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве из Севастополя, в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации на ИВЛ, сообщил журналистам директор медучреждения Алексей Брянцев."Из Севастополя к нам доставлено пятеро пациентов, двое из них тяжелые, находятся в отделении реанимации на ИВЛ", - рассказал Брянцев.Он отметил, что в Севастополь была отправлена бригада НИИ из шести врачей. Они осмотрели на месте пострадавших, проконсультировали и отобрали наиболее сложных пациентов. Именно их в понедельник и доставили в Москву.По его словам, в медучреждение привезли детей в возрасте от 3 до 12 лет с осколочными ранениями органов брюшной полости и конечностей."При поступлении провели полный комплекс диагностических мероприятий. В первую очередь это компьютерная томография… В настоящее время продолжается диагностический алгоритм и будет определена дальнейшая лечебная тактика в ближайшие сутки", - рассказал директор.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955293085.html
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севастополь, обстрел севастополя ракетами atacms, москва
Севастополь, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Москва
Двое детей из Севастополя находятся в реанимации на ИВЛ

Двое из пяти детей, которые прибыли из Севастополя, находятся на ИВЛ

© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ | Перейти в медиабанкПострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в Москву
Пострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в Москву - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ
Перейти в медиабанк
Пострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в Москву
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Двое из пяти детей, которые прибыли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве из Севастополя, в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации на ИВЛ, сообщил журналистам директор медучреждения Алексей Брянцев.
«
"Из Севастополя к нам доставлено пятеро пациентов, двое из них тяжелые, находятся в отделении реанимации на ИВЛ", - рассказал Брянцев.
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Вчера, 12:37
Он отметил, что в Севастополь была отправлена бригада НИИ из шести врачей. Они осмотрели на месте пострадавших, проконсультировали и отобрали наиболее сложных пациентов. Именно их в понедельник и доставили в Москву.
По его словам, в медучреждение привезли детей в возрасте от 3 до 12 лет с осколочными ранениями органов брюшной полости и конечностей.
«
"При поступлении провели полный комплекс диагностических мероприятий. В первую очередь это компьютерная томография… В настоящее время продолжается диагностический алгоритм и будет определена дальнейшая лечебная тактика в ближайшие сутки", - рассказал директор.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
Стихийный мемориал в центре Севастополя в память о погибших после атаки ВСУ детях - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Севастополе организовали стихийный мемориал в память о погибших детях
24 июня, 23:44
 
СевастопольОбстрел Севастополя ракетами ATACMSМосква
 
 
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