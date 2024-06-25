https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955280659.html

Двое детей из Севастополя находятся в реанимации на ИВЛ

Двое детей из Севастополя находятся в реанимации на ИВЛ - РИА Новости, 25.06.2024

Двое детей из Севастополя находятся в реанимации на ИВЛ

Двое из пяти детей, которые прибыли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве из Севастополя, в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:58

2024-06-25T11:58

2024-06-25T14:05

севастополь

обстрел севастополя ракетами atacms

москва

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Двое из пяти детей, которые прибыли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве из Севастополя, в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации на ИВЛ, сообщил журналистам директор медучреждения Алексей Брянцев."Из Севастополя к нам доставлено пятеро пациентов, двое из них тяжелые, находятся в отделении реанимации на ИВЛ", - рассказал Брянцев.Он отметил, что в Севастополь была отправлена бригада НИИ из шести врачей. Они осмотрели на месте пострадавших, проконсультировали и отобрали наиболее сложных пациентов. Именно их в понедельник и доставили в Москву.По его словам, в медучреждение привезли детей в возрасте от 3 до 12 лет с осколочными ранениями органов брюшной полости и конечностей."При поступлении провели полный комплекс диагностических мероприятий. В первую очередь это компьютерная томография… В настоящее время продолжается диагностический алгоритм и будет определена дальнейшая лечебная тактика в ближайшие сутки", - рассказал директор.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955293085.html

https://ria.ru/20240624/memorial-1955195409.html

севастополь

москва

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севастополь, обстрел севастополя ракетами atacms, москва