Двое детей из Севастополя находятся в реанимации на ИВЛ
Двое из пяти детей, которые прибыли из Севастополя, находятся на ИВЛ
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ | Перейти в медиабанкПострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в Москву
Пострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в Москву
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Двое из пяти детей, которые прибыли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве из Севастополя, в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации на ИВЛ, сообщил журналистам директор медучреждения Алексей Брянцев.
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"Из Севастополя к нам доставлено пятеро пациентов, двое из них тяжелые, находятся в отделении реанимации на ИВЛ", - рассказал Брянцев.
Он отметил, что в Севастополь была отправлена бригада НИИ из шести врачей. Они осмотрели на месте пострадавших, проконсультировали и отобрали наиболее сложных пациентов. Именно их в понедельник и доставили в Москву.
По его словам, в медучреждение привезли детей в возрасте от 3 до 12 лет с осколочными ранениями органов брюшной полости и конечностей.
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"При поступлении провели полный комплекс диагностических мероприятий. В первую очередь это компьютерная томография… В настоящее время продолжается диагностический алгоритм и будет определена дальнейшая лечебная тактика в ближайшие сутки", - рассказал директор.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.