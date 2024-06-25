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Основатель клуба "Друзей Крыма" осудил удар по Севастополю - РИА Новости, 25.06.2024
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11:41 25.06.2024 (обновлено: 11:47 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955274521.html
Основатель клуба "Друзей Крыма" осудил удар по Севастополю
Основатель клуба "Друзей Крыма" осудил удар по Севастополю - РИА Новости, 25.06.2024
Основатель клуба "Друзей Крыма" осудил удар по Севастополю
Основатель и координатор клуба "Друзей Крыма" в США Реджис Тремблей в комментарии РИА Новости назвал удар американскими ракетами по Севастополю варварским... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:41
2024-06-25T11:47
в мире
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обстрел севастополя ракетами atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Основатель и координатор клуба "Друзей Крыма" в США Реджис Тремблей в комментарии РИА Новости назвал удар американскими ракетами по Севастополю варварским нападением. Тремблей - участник Международной ассоциации друзей Крыма. Последние 4,5 года живет в Ялте. "Я от всего сердца и с гневом осуждаю это варварское нападение на Крым. США, страна моего рождения, несет ответственность за эти нападения и эту войну против России. Я осуждаю заявленную цель США - нанести стратегическое поражение России", - сказал Тремблей агентству. Он подчеркнул, что как американец доподлинно знает о варварских действиях США, начиная с геноцида миллионов коренных американцев, рабства и заканчивая злыми и варварскими ковровыми бомбардировками и нападениями на Вьетнам. "Не стоит забывать, что именно США сбросили атомные бомбы на Японию, уничтожили Дрезден и подвергли ковровым бомбардировкам и нападению Северную Корею", - добавил Тремблей. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
https://ria.ru/20240625/pentagon-1955200476.html
https://ria.ru/20240624/terakt-1955187358.html
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в мире, сша, севастополь, ялта, россия, обстрел севастополя ракетами atacms
В мире, США, Севастополь, Ялта, Россия, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Основатель клуба "Друзей Крыма" осудил удар по Севастополю

Основатель "Друзей Крыма" Тремблей назвал удар по Севастополю варварским

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДень траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе
День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Основатель и координатор клуба "Друзей Крыма" в США Реджис Тремблей в комментарии РИА Новости назвал удар американскими ракетами по Севастополю варварским нападением.
Тремблей - участник Международной ассоциации друзей Крыма. Последние 4,5 года живет в Ялте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Ответом за Севастополь станет наша победа
23 июня, 21:16
"Я от всего сердца и с гневом осуждаю это варварское нападение на Крым. США, страна моего рождения, несет ответственность за эти нападения и эту войну против России. Я осуждаю заявленную цель США - нанести стратегическое поражение России", - сказал Тремблей агентству.
Он подчеркнул, что как американец доподлинно знает о варварских действиях США, начиная с геноцида миллионов коренных американцев, рабства и заканчивая злыми и варварскими ковровыми бомбардировками и нападениями на Вьетнам.
Оказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
"Ясно давали понять". Пентагон прокомментировал удар по Севастополю
Вчера, 01:13
"Не стоит забывать, что именно США сбросили атомные бомбы на Японию, уничтожили Дрезден и подвергли ковровым бомбардировкам и нападению Северную Корею", - добавил Тремблей.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Небензя прокомментировал реакцию ООН на теракт в Севастополе
24 июня, 22:35
 
В миреСШАСевастопольЯлтаРоссияОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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