https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955274521.html

Основатель клуба "Друзей Крыма" осудил удар по Севастополю

Основатель клуба "Друзей Крыма" осудил удар по Севастополю - РИА Новости, 25.06.2024

Основатель клуба "Друзей Крыма" осудил удар по Севастополю

Основатель и координатор клуба "Друзей Крыма" в США Реджис Тремблей в комментарии РИА Новости назвал удар американскими ракетами по Севастополю варварским... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:41

2024-06-25T11:41

2024-06-25T11:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Основатель и координатор клуба "Друзей Крыма" в США Реджис Тремблей в комментарии РИА Новости назвал удар американскими ракетами по Севастополю варварским нападением. Тремблей - участник Международной ассоциации друзей Крыма. Последние 4,5 года живет в Ялте. "Я от всего сердца и с гневом осуждаю это варварское нападение на Крым. США, страна моего рождения, несет ответственность за эти нападения и эту войну против России. Я осуждаю заявленную цель США - нанести стратегическое поражение России", - сказал Тремблей агентству. Он подчеркнул, что как американец доподлинно знает о варварских действиях США, начиная с геноцида миллионов коренных американцев, рабства и заканчивая злыми и варварскими ковровыми бомбардировками и нападениями на Вьетнам. "Не стоит забывать, что именно США сбросили атомные бомбы на Японию, уничтожили Дрезден и подвергли ковровым бомбардировкам и нападению Северную Корею", - добавил Тремблей. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

https://ria.ru/20240625/pentagon-1955200476.html

https://ria.ru/20240624/terakt-1955187358.html

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в мире, сша, севастополь, ялта, россия, обстрел севастополя ракетами atacms