Основатель клуба "Друзей Крыма" осудил удар по Севастополю
Основатель "Друзей Крыма" Тремблей назвал удар по Севастополю варварским
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДень траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе
День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Основатель и координатор клуба "Друзей Крыма" в США Реджис Тремблей в комментарии РИА Новости назвал удар американскими ракетами по Севастополю варварским нападением.
Тремблей - участник Международной ассоциации друзей Крыма. Последние 4,5 года живет в Ялте.
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"Я от всего сердца и с гневом осуждаю это варварское нападение на Крым. США, страна моего рождения, несет ответственность за эти нападения и эту войну против России. Я осуждаю заявленную цель США - нанести стратегическое поражение России", - сказал Тремблей агентству.
Он подчеркнул, что как американец доподлинно знает о варварских действиях США, начиная с геноцида миллионов коренных американцев, рабства и заканчивая злыми и варварскими ковровыми бомбардировками и нападениями на Вьетнам.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.