https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955254454.html

В Севастополе в больницах остаются 50 пострадавших при атаке ВСУ

В Севастополе в больницах остаются 50 пострадавших при атаке ВСУ - РИА Новости, 25.06.2024

В Севастополе в больницах остаются 50 пострадавших при атаке ВСУ

В больницах Севастополя остаются 50 пострадавших при атаке ВСУ, в том числе 12 детей, в тяжелом состоянии один пациент, сообщила советник губернатора города... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T10:57

2024-06-25T10:57

2024-06-25T11:00

севастополь

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. В больницах Севастополя остаются 50 пострадавших при атаке ВСУ, в том числе 12 детей, в тяжелом состоянии один пациент, сообщила советник губернатора города Анастасия Преловская. "В настоящее время… в больницах города остаются 50 пациентов, в том числе детей - 12, в тяжелом состоянии один пациент", - сказала Преловская журналистам. По ее словам, на лечение в московские клиники направлены 12 детей и 10 взрослых. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240625/puteshestviya-1955156395.html

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севастополь, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms