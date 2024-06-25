https://ria.ru/20240625/sanktsii-1955445164.html

МИД Австрии вызовет поверенного в делах России из-за ограничений СМИ

МИД Австрии вызовет поверенного в делах России из-за ограничений СМИ - РИА Новости, 25.06.2024

МИД Австрии вызовет поверенного в делах России из-за ограничений СМИ

МИД Австрии вызовет поверенного в делах РФ в Вене из-за заявления Москвы об ограничении доступа к европейским СМИ, включая австрийские телеканалы. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T21:12

2024-06-25T21:12

2024-06-25T21:12

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ВЕНА, 25 июн - РИА Новости. МИД Австрии вызовет поверенного в делах РФ в Вене из-за заявления Москвы об ограничении доступа к европейским СМИ, включая австрийские телеканалы. Россия в качестве ответной меры ограничивает доступ на своей территории к вещательным ресурсам ряда СМИ стран-членов Евросоюза, заявили во вторник в российском МИД. Всего под российские ответные ограничения попало 81 издание из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии и ряд общеевропейских СМИ. "Мы решительно осуждаем заявление России об ограничении доступа к 81 европейскому СМИ, в том числе (к телеканалам - ред.) ORF и OE24. Это еще один шаг к подавлению свободы СМИ и доступа к информации. Чтобы недвусмысленно заявить об этом, мы вызовем поверенного в делах России", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МИД Австрии в соцсети Х. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html

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в мире, россия, австрия, франция, сергей лавров, евросоюз, европарламент