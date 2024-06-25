Рейтинг@Mail.ru
МИД Австрии вызовет поверенного в делах России из-за ограничений СМИ - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/sanktsii-1955445164.html
МИД Австрии вызовет поверенного в делах России из-за ограничений СМИ
МИД Австрии вызовет поверенного в делах России из-за ограничений СМИ - РИА Новости, 25.06.2024
МИД Австрии вызовет поверенного в делах России из-за ограничений СМИ
МИД Австрии вызовет поверенного в делах РФ в Вене из-за заявления Москвы об ограничении доступа к европейским СМИ, включая австрийские телеканалы. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T21:12
2024-06-25T21:12
в мире
россия
австрия
франция
сергей лавров
евросоюз
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576794123_0:228:2048:1380_1920x0_80_0_0_e2cec2afd4c3668373cff06f71b08827.jpg
ВЕНА, 25 июн - РИА Новости. МИД Австрии вызовет поверенного в делах РФ в Вене из-за заявления Москвы об ограничении доступа к европейским СМИ, включая австрийские телеканалы. Россия в качестве ответной меры ограничивает доступ на своей территории к вещательным ресурсам ряда СМИ стран-членов Евросоюза, заявили во вторник в российском МИД. Всего под российские ответные ограничения попало 81 издание из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии и ряд общеевропейских СМИ. "Мы решительно осуждаем заявление России об ограничении доступа к 81 европейскому СМИ, в том числе (к телеканалам - ред.) ORF и OE24. Это еще один шаг к подавлению свободы СМИ и доступа к информации. Чтобы недвусмысленно заявить об этом, мы вызовем поверенного в делах России", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МИД Австрии в соцсети Х. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html
https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html
россия
австрия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576794123_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_8e8621955d7a425db5fbc8b81185c061.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, австрия, франция, сергей лавров, евросоюз, европарламент
В мире, Россия, Австрия, Франция, Сергей Лавров, Евросоюз, Европарламент
МИД Австрии вызовет поверенного в делах России из-за ограничений СМИ

МИД Австрии вызовет поверенного в делах РФ из-за санкций против европейских СМИ

CC BY 2.5 / Gryffindor / Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене
Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
CC BY 2.5 / Gryffindor /
Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 25 июн - РИА Новости. МИД Австрии вызовет поверенного в делах РФ в Вене из-за заявления Москвы об ограничении доступа к европейским СМИ, включая австрийские телеканалы.
Россия в качестве ответной меры ограничивает доступ на своей территории к вещательным ресурсам ряда СМИ стран-членов Евросоюза, заявили во вторник в российском МИД. Всего под российские ответные ограничения попало 81 издание из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии и ряд общеевропейских СМИ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Запад не знает, зачем ему война с Россией
Вчера, 08:00
"Мы решительно осуждаем заявление России об ограничении доступа к 81 европейскому СМИ, в том числе (к телеканалам - ред.) ORF и OE24. Это еще один шаг к подавлению свободы СМИ и доступа к информации. Чтобы недвусмысленно заявить об этом, мы вызовем поверенного в делах России", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МИД Австрии в соцсети Х.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Идти до конца: почему Путин ничего не боится
22 июня, 08:00
 
В миреРоссияАвстрияФранцияСергей ЛавровЕвросоюзЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала