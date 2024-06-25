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Минфин прокомментировал перенос сертификации алмазов в санкциях ЕС - РИА Новости, 25.06.2024
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13:35 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/sanktsii-1955310054.html
Минфин прокомментировал перенос сертификации алмазов в санкциях ЕС
Минфин прокомментировал перенос сертификации алмазов в санкциях ЕС - РИА Новости, 25.06.2024
Минфин прокомментировал перенос сертификации алмазов в санкциях ЕС
Ослабление санкций Европейского Союза, в частности перенос введения системы сертификации алмазов, было неизбежным, это очередное подтверждение того, что идея... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:35
2024-06-25T13:35
экономика
россия
евросоюз
министерство финансов рф (минфин россии)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 июня - РИА Новости. Ослабление санкций Европейского Союза, в частности перенос введения системы сертификации алмазов, было неизбежным, это очередное подтверждение того, что идея нереализуема, заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев. "Это очередное подтверждение того, что то, что предлагают западные страны, во-первых, нереализуемо на этом этапе, а во-вторых, это, как я сказал на Питерском форуме, проявление такой неоколониальной политики этих стран, которое ущемляет не только Россию, но и всех западных участников рынка. Поэтому я считаю, что это было неизбежно", - ответил Моисеев на вопрос об ослаблении санкций ЕС, в частности смещении на полгода ввода сертификации алмазов. "То, что они сделали, это реально под предлогом борьбы с "плохой Россией" фактически решили поставить под контроль всю алмазную отрасль во всех странах мира и вернуться, как я уже сказал, к неоколониальным практикам", - добавил замглавы Минфина. ЕС в понедельник отложил на полгода введение системы сертификации алмазов, которая должна обеспечить соблюдение запрета на импорт драгоценных камней российского происхождения. Кроме того, ЕС в рамках 14-го пакета санкций уточнил, что запрет на импорт алмазов из РФ не относится к камням, вывезенным с территории страны до введения ограничений. ЕС запретил импорт алмазов из России в 12-м пакете санкций с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20240624/mid-1955111095.html
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экономика, россия, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Евросоюз, Министерство финансов РФ (Минфин России), Санкции в отношении России
Минфин прокомментировал перенос сертификации алмазов в санкциях ЕС

Замглавы Минфина Моисеев: ослабление санкций ЕС было неизбежным

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПрохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве
Прохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Прохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июня - РИА Новости. Ослабление санкций Европейского Союза, в частности перенос введения системы сертификации алмазов, было неизбежным, это очередное подтверждение того, что идея нереализуема, заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.
«
"Это очередное подтверждение того, что то, что предлагают западные страны, во-первых, нереализуемо на этом этапе, а во-вторых, это, как я сказал на Питерском форуме, проявление такой неоколониальной политики этих стран, которое ущемляет не только Россию, но и всех западных участников рынка. Поэтому я считаю, что это было неизбежно", - ответил Моисеев на вопрос об ослаблении санкций ЕС, в частности смещении на полгода ввода сертификации алмазов.
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«
"То, что они сделали, это реально под предлогом борьбы с "плохой Россией" фактически решили поставить под контроль всю алмазную отрасль во всех странах мира и вернуться, как я уже сказал, к неоколониальным практикам", - добавил замглавы Минфина.
ЕС в понедельник отложил на полгода введение системы сертификации алмазов, которая должна обеспечить соблюдение запрета на импорт драгоценных камней российского происхождения. Кроме того, ЕС в рамках 14-го пакета санкций уточнил, что запрет на импорт алмазов из РФ не относится к камням, вывезенным с территории страны до введения ограничений. ЕС запретил импорт алмазов из России в 12-м пакете санкций с 1 января 2024 года.
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