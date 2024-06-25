Минфин прокомментировал перенос сертификации алмазов в санкциях ЕС
Замглавы Минфина Моисеев: ослабление санкций ЕС было неизбежным
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПрохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве
Прохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 июня - РИА Новости. Ослабление санкций Европейского Союза, в частности перенос введения системы сертификации алмазов, было неизбежным, это очередное подтверждение того, что идея нереализуема, заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.
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"Это очередное подтверждение того, что то, что предлагают западные страны, во-первых, нереализуемо на этом этапе, а во-вторых, это, как я сказал на Питерском форуме, проявление такой неоколониальной политики этих стран, которое ущемляет не только Россию, но и всех западных участников рынка. Поэтому я считаю, что это было неизбежно", - ответил Моисеев на вопрос об ослаблении санкций ЕС, в частности смещении на полгода ввода сертификации алмазов.
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"То, что они сделали, это реально под предлогом борьбы с "плохой Россией" фактически решили поставить под контроль всю алмазную отрасль во всех странах мира и вернуться, как я уже сказал, к неоколониальным практикам", - добавил замглавы Минфина.
ЕС в понедельник отложил на полгода введение системы сертификации алмазов, которая должна обеспечить соблюдение запрета на импорт драгоценных камней российского происхождения. Кроме того, ЕС в рамках 14-го пакета санкций уточнил, что запрет на импорт алмазов из РФ не относится к камням, вывезенным с территории страны до введения ограничений. ЕС запретил импорт алмазов из России в 12-м пакете санкций с 1 января 2024 года.
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