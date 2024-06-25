https://ria.ru/20240625/sanktsii-1955310054.html

Минфин прокомментировал перенос сертификации алмазов в санкциях ЕС

Минфин прокомментировал перенос сертификации алмазов в санкциях ЕС - РИА Новости, 25.06.2024

Минфин прокомментировал перенос сертификации алмазов в санкциях ЕС

Ослабление санкций Европейского Союза, в частности перенос введения системы сертификации алмазов, было неизбежным, это очередное подтверждение того, что идея... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:35

2024-06-25T13:35

2024-06-25T13:35

экономика

россия

евросоюз

министерство финансов рф (минфин россии)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 июня - РИА Новости. Ослабление санкций Европейского Союза, в частности перенос введения системы сертификации алмазов, было неизбежным, это очередное подтверждение того, что идея нереализуема, заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев. "Это очередное подтверждение того, что то, что предлагают западные страны, во-первых, нереализуемо на этом этапе, а во-вторых, это, как я сказал на Питерском форуме, проявление такой неоколониальной политики этих стран, которое ущемляет не только Россию, но и всех западных участников рынка. Поэтому я считаю, что это было неизбежно", - ответил Моисеев на вопрос об ослаблении санкций ЕС, в частности смещении на полгода ввода сертификации алмазов. "То, что они сделали, это реально под предлогом борьбы с "плохой Россией" фактически решили поставить под контроль всю алмазную отрасль во всех странах мира и вернуться, как я уже сказал, к неоколониальным практикам", - добавил замглавы Минфина. ЕС в понедельник отложил на полгода введение системы сертификации алмазов, которая должна обеспечить соблюдение запрета на импорт драгоценных камней российского происхождения. Кроме того, ЕС в рамках 14-го пакета санкций уточнил, что запрет на импорт алмазов из РФ не относится к камням, вывезенным с территории страны до введения ограничений. ЕС запретил импорт алмазов из России в 12-м пакете санкций с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20240624/mid-1955111095.html

https://ria.ru/20230924/sanktsii-1898236126.html

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экономика, россия, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии