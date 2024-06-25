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Медведев рассказал, кому выгодны санкции ЕС против России - РИА Новости, 25.06.2024
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11:25 25.06.2024 (обновлено: 12:00 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/sanktsii-1955265446.html
Медведев рассказал, кому выгодны санкции ЕС против России
Медведев рассказал, кому выгодны санкции ЕС против России - РИА Новости, 25.06.2024
Медведев рассказал, кому выгодны санкции ЕС против России
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в Telegram-канале, что санкции ЕС против РФ приносят выгоду только компаниям-экспортерам США, но при этом РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:25
2024-06-25T12:00
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика
дмитрий медведев
сша
москва
владимир путин
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в Telegram-канале, что санкции ЕС против РФ приносят выгоду только компаниям-экспортерам США, но при этом открывают путь в преисподнюю для США и ЕС."Единственными победителями оказались американские компании-экспортеры... Жизнь не раз доказывала, что так называемые "адские санкции", принятые ЕС по заказу США, открывают путь в Преисподнюю исключительно своим создателям", - написал Медведев.Совет ЕС в понедельник утвердил новый 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика, дмитрий медведев, сша, москва, владимир путин
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика, Дмитрий Медведев, США, Москва, Владимир Путин
Медведев рассказал, кому выгодны санкции ЕС против России

Медведев: санкции ЕС против РФ приносят выгоду только компаниям-экспортерам США

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в Telegram-канале, что санкции ЕС против РФ приносят выгоду только компаниям-экспортерам США, но при этом открывают путь в преисподнюю для США и ЕС.
«
"Единственными победителями оказались американские компании-экспортеры... Жизнь не раз доказывала, что так называемые "адские санкции", принятые ЕС по заказу США, открывают путь в Преисподнюю исключительно своим создателям", - написал Медведев.
Совет ЕС в понедельник утвердил новый 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
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РоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЭкономикаДмитрий МедведевСШАМоскваВладимир Путин
 
 
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