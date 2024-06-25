Медведев рассказал, кому выгодны санкции ЕС против России
Медведев: санкции ЕС против РФ приносят выгоду только компаниям-экспортерам США
Флаги России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в Telegram-канале, что санкции ЕС против РФ приносят выгоду только компаниям-экспортерам США, но при этом открывают путь в преисподнюю для США и ЕС.
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"Единственными победителями оказались американские компании-экспортеры... Жизнь не раз доказывала, что так называемые "адские санкции", принятые ЕС по заказу США, открывают путь в Преисподнюю исключительно своим создателям", - написал Медведев.
Совет ЕС в понедельник утвердил новый 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.