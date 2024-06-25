https://ria.ru/20240625/sanktsii-1955265446.html

Медведев рассказал, кому выгодны санкции ЕС против России

Медведев рассказал, кому выгодны санкции ЕС против России - РИА Новости, 25.06.2024

Медведев рассказал, кому выгодны санкции ЕС против России

Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в Telegram-канале, что санкции ЕС против РФ приносят выгоду только компаниям-экспортерам США, но при этом РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:25

2024-06-25T11:25

2024-06-25T12:00

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

экономика

дмитрий медведев

сша

москва

владимир путин

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в Telegram-канале, что санкции ЕС против РФ приносят выгоду только компаниям-экспортерам США, но при этом открывают путь в преисподнюю для США и ЕС."Единственными победителями оказались американские компании-экспортеры... Жизнь не раз доказывала, что так называемые "адские санкции", принятые ЕС по заказу США, открывают путь в Преисподнюю исключительно своим создателям", - написал Медведев.Совет ЕС в понедельник утвердил новый 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика, дмитрий медведев, сша, москва, владимир путин