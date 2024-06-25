Рейтинг@Mail.ru
Зеленский продлил действие антироссийских санкций - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:27 25.06.2024 (обновлено: 11:30 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/sanktsii-1955245851.html
Зеленский продлил действие антироссийских санкций
Зеленский продлил действие антироссийских санкций - РИА Новости, 25.06.2024
Зеленский продлил действие антироссийских санкций
Владимир Зеленский подписал указы о продлении санкций против 366 юридических лиц и 390 физических лиц, среди которых российский бизнесмен Олег Дерипаска и... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T10:27
2024-06-25T11:30
специальная военная операция на украине
россия
санкции в отношении россии
владимир зеленский
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950179963_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_18d13ed4fde1a993782fff929ff2f1ab.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указы о продлении санкций против 366 юридических лиц и 390 физических лиц, среди которых российский бизнесмен Олег Дерипаска и председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер."Ввести в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 июня 2024 года "о применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.Из опубликованных в дополнение к указам санкционных списков следует, что продление санкций на 10 лет касается 390 человек, среди которых украинские бизнесмены Дмитрий Фирташ и Павел Фукса, а также российский бизнесмен Олег Дерипаска, первый заместитель председателя правления банка "Россия" Михаил Клишин, председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер.Кроме того отдельными указами санкции сроком на 5 лет продлили в отношении бывшего украинского парламентария и церковного мецената Вадима Новинского, поддерживающего каноническую Украинскую православную церковь на Украине, и сроком на десять лет - в отношении экс-директора Национального института стратегических исследований Андрея Ермолаева.В санкционных указах упоминаются 366 предприятий, в том числе из России.Санкции введены на пять и десять лет, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
https://ria.ru/20240522/torgovlya-1947509385.html
https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950179963_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_88f6d0528b6b787ea4249adcd13d9a24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкции в отношении россии, владимир зеленский, экономика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Санкции в отношении России, Владимир Зеленский, Экономика
Зеленский продлил действие антироссийских санкций

Зеленский продлил санкции против 390 физических и 366 юридических лиц

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указы о продлении санкций против 366 юридических лиц и 390 физических лиц, среди которых российский бизнесмен Олег Дерипаска и председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер.
"Ввести в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 июня 2024 года "о применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Танкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Запад раскрыл карты: стала известна истинная цель санкций против России
22 мая, 08:00
Из опубликованных в дополнение к указам санкционных списков следует, что продление санкций на 10 лет касается 390 человек, среди которых украинские бизнесмены Дмитрий Фирташ и Павел Фукса, а также российский бизнесмен Олег Дерипаска, первый заместитель председателя правления банка "Россия" Михаил Клишин, председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер.
Кроме того отдельными указами санкции сроком на 5 лет продлили в отношении бывшего украинского парламентария и церковного мецената Вадима Новинского, поддерживающего каноническую Украинскую православную церковь на Украине, и сроком на десять лет - в отношении экс-директора Национального института стратегических исследований Андрея Ермолаева.
В санкционных указах упоминаются 366 предприятий, в том числе из России.
Санкции введены на пять и десять лет, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Российские активы разрушают экономику Запада
18 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСанкции в отношении РоссииВладимир ЗеленскийЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала