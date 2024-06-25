https://ria.ru/20240625/sanktsii-1955245851.html

Зеленский продлил действие антироссийских санкций

Зеленский продлил действие антироссийских санкций - РИА Новости, 25.06.2024

Зеленский продлил действие антироссийских санкций

Владимир Зеленский подписал указы о продлении санкций против 366 юридических лиц и 390 физических лиц, среди которых российский бизнесмен Олег Дерипаска и... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T10:27

2024-06-25T10:27

2024-06-25T11:30

специальная военная операция на украине

россия

санкции в отношении россии

владимир зеленский

экономика

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указы о продлении санкций против 366 юридических лиц и 390 физических лиц, среди которых российский бизнесмен Олег Дерипаска и председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер."Ввести в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 июня 2024 года "о применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.Из опубликованных в дополнение к указам санкционных списков следует, что продление санкций на 10 лет касается 390 человек, среди которых украинские бизнесмены Дмитрий Фирташ и Павел Фукса, а также российский бизнесмен Олег Дерипаска, первый заместитель председателя правления банка "Россия" Михаил Клишин, председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер.Кроме того отдельными указами санкции сроком на 5 лет продлили в отношении бывшего украинского парламентария и церковного мецената Вадима Новинского, поддерживающего каноническую Украинскую православную церковь на Украине, и сроком на десять лет - в отношении экс-директора Национального института стратегических исследований Андрея Ермолаева.В санкционных указах упоминаются 366 предприятий, в том числе из России.Санкции введены на пять и десять лет, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.

https://ria.ru/20240522/torgovlya-1947509385.html

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, санкции в отношении россии, владимир зеленский, экономика