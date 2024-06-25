Зеленский продлил действие антироссийских санкций
Зеленский продлил санкции против 390 физических и 366 юридических лиц
© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указы о продлении санкций против 366 юридических лиц и 390 физических лиц, среди которых российский бизнесмен Олег Дерипаска и председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер.
"Ввести в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 июня 2024 года "о применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Из опубликованных в дополнение к указам санкционных списков следует, что продление санкций на 10 лет касается 390 человек, среди которых украинские бизнесмены Дмитрий Фирташ и Павел Фукса, а также российский бизнесмен Олег Дерипаска, первый заместитель председателя правления банка "Россия" Михаил Клишин, председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер.
Кроме того отдельными указами санкции сроком на 5 лет продлили в отношении бывшего украинского парламентария и церковного мецената Вадима Новинского, поддерживающего каноническую Украинскую православную церковь на Украине, и сроком на десять лет - в отношении экс-директора Национального института стратегических исследований Андрея Ермолаева.
В санкционных указах упоминаются 366 предприятий, в том числе из России.
Санкции введены на пять и десять лет, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
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