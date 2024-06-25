https://ria.ru/20240625/samolet-1955323719.html
СК раскрыл подробности атаки ВСУ на Ил-76 в Белгородской области
СК раскрыл подробности атаки ВСУ на Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 25.06.2024
СК раскрыл подробности атаки ВСУ на Ил-76 в Белгородской области
Следственный комитет России раскрыл подробности атаки ВСУ на самолет Ил-76 под Белгородом в январе, подчеркнув, что подрыв боевой части ракеты произошел перед... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:54
2024-06-25T13:54
2024-06-25T14:08
специальная военная операция на украине
россия
белгород
харьковская область
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
ил-76
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Следственный комитет России раскрыл подробности атаки ВСУ на самолет Ил-76 под Белгородом в январе, подчеркнув, что подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "По данным анализа видеозаписей с камер наружного наблюдения самолет был поражен первой ракетой на высоте около 4 тысяч метров. Вторая ракета цели не достигла и самоликвидировалась. Следствием завершена поэлементная выкладка конструктивных фрагментов воздушного судна. Установлено, что подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета", - сказала она. Отмечается, что российскими следователями зафиксированы множественные сквозные повреждения, характерные для пробития поражающими элементами зенитной управляемой ракеты. "По результатам комплексной технической экспертизы ракеты, запущенные одним комплексом с территории Харьковской области Украины, зафиксированы средствами объективного контроля радиолокационной разведки", - добавила Петренко. Подчеркивается, что СК РФ располагает данными, какие подразделения ВСУ, имеют на вооружении такие ракетные комплексы. "С учетом этого во взаимодействии с Минобороны России продолжается работа по установлению конкретных должностных лиц, причастных к организации этого террористического акта для последующего привлечения их к уголовной ответственности", - заключила официальный представитель СК РФ.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, белгород, харьковская область, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгород, Харьковская область, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Происшествия
СК раскрыл подробности атаки ВСУ на Ил-76 в Белгородской области
СК: подрыв боевой части ракеты ВСУ произошел перед кабиной экипажа Ил-76
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Следственный комитет России раскрыл подробности атаки ВСУ на самолет Ил-76 под Белгородом в январе, подчеркнув, что подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По данным анализа видеозаписей с камер наружного наблюдения самолет был поражен первой ракетой на высоте около 4 тысяч метров. Вторая ракета цели не достигла и самоликвидировалась. Следствием завершена поэлементная выкладка конструктивных фрагментов воздушного судна. Установлено, что подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета", - сказала она.
Отмечается, что российскими следователями зафиксированы множественные сквозные повреждения, характерные для пробития поражающими элементами зенитной управляемой ракеты.
"По результатам комплексной технической экспертизы ракеты, запущенные одним комплексом с территории Харьковской области Украины
, зафиксированы средствами объективного контроля радиолокационной разведки", - добавила Петренко.
Подчеркивается, что СК РФ располагает данными, какие подразделения ВСУ, имеют на вооружении такие ракетные комплексы.
"С учетом этого во взаимодействии с Минобороны России продолжается работа по установлению конкретных должностных лиц, причастных к организации этого террористического акта для последующего привлечения их к уголовной ответственности", - заключила официальный представитель СК РФ.