https://ria.ru/20240625/samolet-1955323719.html

СК раскрыл подробности атаки ВСУ на Ил-76 в Белгородской области

СК раскрыл подробности атаки ВСУ на Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 25.06.2024

СК раскрыл подробности атаки ВСУ на Ил-76 в Белгородской области

Следственный комитет России раскрыл подробности атаки ВСУ на самолет Ил-76 под Белгородом в январе, подчеркнув, что подрыв боевой части ракеты произошел перед... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:54

2024-06-25T13:54

2024-06-25T14:08

специальная военная операция на украине

россия

белгород

харьковская область

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

ил-76

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Следственный комитет России раскрыл подробности атаки ВСУ на самолет Ил-76 под Белгородом в январе, подчеркнув, что подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "По данным анализа видеозаписей с камер наружного наблюдения самолет был поражен первой ракетой на высоте около 4 тысяч метров. Вторая ракета цели не достигла и самоликвидировалась. Следствием завершена поэлементная выкладка конструктивных фрагментов воздушного судна. Установлено, что подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета", - сказала она. Отмечается, что российскими следователями зафиксированы множественные сквозные повреждения, характерные для пробития поражающими элементами зенитной управляемой ракеты. "По результатам комплексной технической экспертизы ракеты, запущенные одним комплексом с территории Харьковской области Украины, зафиксированы средствами объективного контроля радиолокационной разведки", - добавила Петренко. Подчеркивается, что СК РФ располагает данными, какие подразделения ВСУ, имеют на вооружении такие ракетные комплексы. "С учетом этого во взаимодействии с Минобороны России продолжается работа по установлению конкретных должностных лиц, причастных к организации этого террористического акта для последующего привлечения их к уголовной ответственности", - заключила официальный представитель СК РФ.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240126/il-1923767407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, белгород, харьковская область, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия