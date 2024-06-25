https://ria.ru/20240625/samolet-1955318376.html

СК рассказал о состоянии Ил-76 в момент атаки ВСУ над Белгородской областью

СК рассказал о состоянии Ил-76 в момент атаки ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 25.06.2024

СК рассказал о состоянии Ил-76 в момент атаки ВСУ над Белгородской областью

Российский Ил-76 в момент атаки со стороны ВС Украины в январе в Белгородской области находился в технически исправном состоянии, все системы работали штатно,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:46

2024-06-25T13:46

2024-06-25T13:46

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

ил-76

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923584781_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5984e3a3179b6097984e1b5d7a8dd08c.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российский Ил-76 в момент атаки со стороны ВС Украины в январе в Белгородской области находился в технически исправном состоянии, все системы работали штатно, сообщается в Telegram-канале СК РФ. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили экспертизы ДНК. "В момент атаки воздушное судно находилось в технически исправном состоянии – все системы самолета работали в штатном режиме. Это подтверждено данными расшифровки бортового самописца", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), ил-76, происшествия