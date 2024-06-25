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СК рассказал о состоянии Ил-76 в момент атаки ВСУ над Белгородской областью
СК рассказал о состоянии Ил-76 в момент атаки ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 25.06.2024
СК рассказал о состоянии Ил-76 в момент атаки ВСУ над Белгородской областью
Российский Ил-76 в момент атаки со стороны ВС Украины в январе в Белгородской области находился в технически исправном состоянии, все системы работали штатно,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:46
2024-06-25T13:46
2024-06-25T13:46
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
ил-76
происшествия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российский Ил-76 в момент атаки со стороны ВС Украины в январе в Белгородской области находился в технически исправном состоянии, все системы работали штатно, сообщается в Telegram-канале СК РФ. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили экспертизы ДНК. "В момент атаки воздушное судно находилось в технически исправном состоянии – все системы самолета работали в штатном режиме. Это подтверждено данными расшифровки бортового самописца", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), ил-76, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Ил-76, Происшествия
СК рассказал о состоянии Ил-76 в момент атаки ВСУ над Белгородской областью
СК: Ил-76 в момент атаки ВСУ над Белгородской областью был в исправном состоянии