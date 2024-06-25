https://ria.ru/20240625/samolet-1955307236.html

На месте ЧП с Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты ракеты Patriot

На месте ЧП с Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты ракеты Patriot - РИА Новости, 25.06.2024

На месте ЧП с Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты ракеты Patriot

На месте крушения Ил-76 в Белгородской области были обнаружены фрагменты ракеты Patriot, ее поражающий элемент найден в теле одного из погибших, сообщила... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:23

2024-06-25T13:23

2024-06-25T14:32

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955337168_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d856c9a1933785ac2cef2e351fd67094.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На месте крушения Ил-76 в Белгородской области были обнаружены фрагменты ракеты Patriot, ее поражающий элемент найден в теле одного из погибших, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."На месте крушения были обнаружены фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой Patriot. Поражающий элемент ракеты был и в теле одного из погибших. Результаты комплексных взрывотехнических экспертиз подтвердили, что обнаруженные фрагменты являются частями двух зенитных управляемых ракет американского комплекса Patriot", - сказала она.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Место крушения Ил-76, где обнаружены фрагменты ракеты Patriot В рамках дела о крушении Ил-76 в Белгородской области в апреле собран комплекс доказательств, подтверждающий причастность ВСУ, сообщил СК. Самолет был поражен ракетой Patriot, подрыв ее боевой части произошел перед кабиной экипажа, слева по направлению полета, говорят в СК. У следствия есть данные о том, какие подразделения ВСУ имеют на вооружении Patriot. Работа по установлению конкретных должностных лиц, причастных к организации теракта, продолжается вместе с Минобороны. 2024-06-25T13:23 true PT1M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), ил-76, крушение ил-76 в белгородской области