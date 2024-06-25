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На месте ЧП с Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты ракеты Patriot - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 25.06.2024 (обновлено: 14:32 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/samolet-1955307236.html
На месте ЧП с Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты ракеты Patriot
На месте ЧП с Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты ракеты Patriot - РИА Новости, 25.06.2024
На месте ЧП с Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты ракеты Patriot
На месте крушения Ил-76 в Белгородской области были обнаружены фрагменты ракеты Patriot, ее поражающий элемент найден в теле одного из погибших, сообщила... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:23
2024-06-25T14:32
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На месте крушения Ил-76 в Белгородской области были обнаружены фрагменты ракеты Patriot, ее поражающий элемент найден в теле одного из погибших, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."На месте крушения были обнаружены фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой Patriot. Поражающий элемент ракеты был и в теле одного из погибших. Результаты комплексных взрывотехнических экспертиз подтвердили, что обнаруженные фрагменты являются частями двух зенитных управляемых ракет американского комплекса Patriot", - сказала она.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
белгородская область
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Место крушения Ил-76, где обнаружены фрагменты ракеты Patriot
В рамках дела о крушении Ил-76 в Белгородской области в апреле собран комплекс доказательств, подтверждающий причастность ВСУ, сообщил СК. Самолет был поражен ракетой Patriot, подрыв ее боевой части произошел перед кабиной экипажа, слева по направлению полета, говорят в СК. У следствия есть данные о том, какие подразделения ВСУ имеют на вооружении Patriot. Работа по установлению конкретных должностных лиц, причастных к организации теракта, продолжается вместе с Минобороны.
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происшествия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
На месте ЧП с Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты ракеты Patriot

СК: на месте крушения Ил-76 в Белгородской области нашли элементы ракеты Patriot

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На месте крушения Ил-76 в Белгородской области были обнаружены фрагменты ракеты Patriot, ее поражающий элемент найден в теле одного из погибших, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"На месте крушения были обнаружены фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой Patriot. Поражающий элемент ракеты был и в теле одного из погибших. Результаты комплексных взрывотехнических экспертиз подтвердили, что обнаруженные фрагменты являются частями двух зенитных управляемых ракет американского комплекса Patriot", - сказала она.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Ил-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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