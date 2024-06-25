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На месте ЧП с Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты ракеты Patriot
На месте ЧП с Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты ракеты Patriot - РИА Новости, 25.06.2024
На месте ЧП с Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты ракеты Patriot
На месте крушения Ил-76 в Белгородской области были обнаружены фрагменты ракеты Patriot, ее поражающий элемент найден в теле одного из погибших, сообщила... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:23
2024-06-25T13:23
2024-06-25T14:32
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На месте крушения Ил-76 в Белгородской области были обнаружены фрагменты ракеты Patriot, ее поражающий элемент найден в теле одного из погибших, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."На месте крушения были обнаружены фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой Patriot. Поражающий элемент ракеты был и в теле одного из погибших. Результаты комплексных взрывотехнических экспертиз подтвердили, что обнаруженные фрагменты являются частями двух зенитных управляемых ракет американского комплекса Patriot", - сказала она.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
белгородская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Место крушения Ил-76, где обнаружены фрагменты ракеты Patriot
В рамках дела о крушении Ил-76 в Белгородской области в апреле собран комплекс доказательств, подтверждающий причастность ВСУ, сообщил СК.
Самолет был поражен ракетой Patriot, подрыв ее боевой части произошел перед кабиной экипажа, слева по направлению полета, говорят в СК.
У следствия есть данные о том, какие подразделения ВСУ имеют на вооружении Patriot. Работа по установлению конкретных должностных лиц, причастных к организации теракта, продолжается вместе с Минобороны.
2024-06-25T13:23
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PT1M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
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На месте ЧП с Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты ракеты Patriot
СК: на месте крушения Ил-76 в Белгородской области нашли элементы ракеты Patriot