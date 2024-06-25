https://ria.ru/20240625/sakhalin-1955224656.html

На Сахалине бойца СВО осудили за самовольное оставление места службы

На Сахалине бойца СВО осудили за самовольное оставление места службы - РИА Новости, 25.06.2024

На Сахалине бойца СВО осудили за самовольное оставление места службы

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к семи годам колонии за самовольное оставление места службы в зоне СВО, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T08:00

2024-06-25T08:00

2024-06-25T08:00

происшествия

россия

донецкая народная республика

сахалинская область

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июн – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к семи годам колонии за самовольное оставление места службы в зоне СВО, сообщила пресс-служба инстанции. "За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда", - отмечается в сообщении суда. Установлено, что мужчина без уважительных причин 28 октября 2023 года самовольно оставил боевые позиции подразделения воинской части в ДНР. Задержали его 28 марта 2024 года в Сахалинской области в ходе розыска.

https://ria.ru/20240614/sud-1952794240.html

россия

донецкая народная республика

сахалинская область

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происшествия, россия, донецкая народная республика, сахалинская область, сахалин