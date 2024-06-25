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На Сахалине бойца СВО осудили за самовольное оставление места службы - РИА Новости, 25.06.2024
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08:00 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/sakhalin-1955224656.html
На Сахалине бойца СВО осудили за самовольное оставление места службы
На Сахалине бойца СВО осудили за самовольное оставление места службы - РИА Новости, 25.06.2024
На Сахалине бойца СВО осудили за самовольное оставление места службы
Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к семи годам колонии за самовольное оставление места службы в зоне СВО, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T08:00
2024-06-25T08:00
происшествия
россия
донецкая народная республика
сахалинская область
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июн – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к семи годам колонии за самовольное оставление места службы в зоне СВО, сообщила пресс-служба инстанции. "За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда", - отмечается в сообщении суда. Установлено, что мужчина без уважительных причин 28 октября 2023 года самовольно оставил боевые позиции подразделения воинской части в ДНР. Задержали его 28 марта 2024 года в Сахалинской области в ходе розыска.
https://ria.ru/20240614/sud-1952794240.html
россия
донецкая народная республика
сахалинская область
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происшествия, россия, донецкая народная республика, сахалинская область, сахалин
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Сахалинская область, Сахалин
На Сахалине бойца СВО осудили за самовольное оставление места службы

На Сахалине военного осудили за самовольное оставление места службы в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июн – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к семи годам колонии за самовольное оставление места службы в зоне СВО, сообщила пресс-служба инстанции.
"За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда", - отмечается в сообщении суда.
Установлено, что мужчина без уважительных причин 28 октября 2023 года самовольно оставил боевые позиции подразделения воинской части в ДНР. Задержали его 28 марта 2024 года в Сахалинской области в ходе розыска.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
На Сахалине военнослужащего осудили за самовольный уход с позиции
14 июня, 10:19
 
ПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаСахалинская областьСахалин
 
 
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