https://ria.ru/20240625/ryutte-1955430279.html
СМИ: НАТО утвердит Рютте генсеком 26 июня
СМИ: НАТО утвердит Рютте генсеком 26 июня - РИА Новости, 25.06.2024
СМИ: НАТО утвердит Рютте генсеком 26 июня
НАТО официально утвердит уходящего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генерального секретаря альянса в среду, 26 июня, передает... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T19:32
2024-06-25T19:32
2024-06-25T19:33
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. НАТО официально утвердит уходящего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генерального секретаря альянса в среду, 26 июня, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники. "НАТО официально назначит в среду в качестве своего генсека премьер-министра Нидерландов Марка Рютте", - пишет агентство. Отмечается, что послы 32 стран НАТО дадут свое согласие на это назначение на встрече Североатлантического совета, политического органа альянса. Агентство указывает, что Рютте должен вступить в должность генсека НАТО 1 октября. Ранее уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что планирует уйти в отпуск на три месяца, а затем приступит к работе на посту генсека НАТО. Йенс Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем продлили этот мандат еще на год. Таким образом, его полномочия истекают 1 октября 2024 года.
https://ria.ru/20240619/nato-1953862897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, марк рютте, нато
В мире, Нидерланды, Марк Рютте, НАТО
СМИ: НАТО утвердит Рютте генсеком 26 июня
AFP: НАТО назначит премьера Нидерландов Рютте новым генсеком 26 июня
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. НАТО официально утвердит уходящего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генерального секретаря альянса в среду, 26 июня, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.
"НАТО официально назначит в среду в качестве своего генсека премьер-министра Нидерландов Марка Рютте", - пишет агентство. Отмечается, что послы 32 стран НАТО дадут свое согласие на это назначение на встрече Североатлантического совета, политического органа альянса. Агентство указывает, что Рютте должен вступить в должность генсека НАТО 1 октября.
Ранее уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что планирует уйти в отпуск на три месяца, а затем приступит к работе на посту генсека НАТО.
Йенс Столтенберг
, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем продлили этот мандат еще на год. Таким образом, его полномочия истекают 1 октября 2024 года.