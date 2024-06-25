https://ria.ru/20240625/ryutte-1955430279.html

СМИ: НАТО утвердит Рютте генсеком 26 июня

СМИ: НАТО утвердит Рютте генсеком 26 июня - РИА Новости, 25.06.2024

СМИ: НАТО утвердит Рютте генсеком 26 июня

НАТО официально утвердит уходящего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генерального секретаря альянса в среду, 26 июня, передает... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T19:32

2024-06-25T19:32

2024-06-25T19:33

в мире

нидерланды

марк рютте

нато

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. НАТО официально утвердит уходящего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генерального секретаря альянса в среду, 26 июня, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники. "НАТО официально назначит в среду в качестве своего генсека премьер-министра Нидерландов Марка Рютте", - пишет агентство. Отмечается, что послы 32 стран НАТО дадут свое согласие на это назначение на встрече Североатлантического совета, политического органа альянса. Агентство указывает, что Рютте должен вступить в должность генсека НАТО 1 октября. Ранее уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что планирует уйти в отпуск на три месяца, а затем приступит к работе на посту генсека НАТО. Йенс Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем продлили этот мандат еще на год. Таким образом, его полномочия истекают 1 октября 2024 года.

https://ria.ru/20240619/nato-1953862897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нидерланды, марк рютте, нато