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"Шило на мыло". Рогов высмеял ротацию в ВСУ - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:44 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/rotatsiya-1955441838.html
"Шило на мыло". Рогов высмеял ротацию в ВСУ
"Шило на мыло". Рогов высмеял ротацию в ВСУ - РИА Новости, 25.06.2024
"Шило на мыло". Рогов высмеял ротацию в ВСУ
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по суверенитету, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал ротацию... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T20:44
2024-06-25T20:44
специальная военная операция на украине
владимир рогов
владимир зеленский
андрей гнатов
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по суверенитету, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал ротацию в командовании объединенными силами ВСУ сменой шила на мыла. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский утвердил замену командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова, который заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году. "Это смена шила на мыло. Режим Зеленского выбрал беспроигрышную тактику. Если есть какой-то успех, то это благодаря "гению наркокомандующего", а если отступление или прочие негативы, то во всем виноват конкретный козел отпущения в армии", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, смена Содоля на Гнатова не приведет к особым изменениям на фронте. "Они абсолютно идентичны в своем военном подходе и действиях. Гнатов также является большим любителем мясных штурмов. Для него никогда особой ценности жизнь солдата не представляла",- сказал Рогов.
https://ria.ru/20240624/evrosoyuz-1954524135.html
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владимир рогов, владимир зеленский, андрей гнатов, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Андрей Гнатов, В мире
"Шило на мыло". Рогов высмеял ротацию в ВСУ

Рогов назвал ротацию в ВСУ сменой шила на мыло

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по суверенитету, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал ротацию в командовании объединенными силами ВСУ сменой шила на мыла.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский утвердил замену командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова, который заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году.
"Это смена шила на мыло. Режим Зеленского выбрал беспроигрышную тактику. Если есть какой-то успех, то это благодаря "гению наркокомандующего", а если отступление или прочие негативы, то во всем виноват конкретный козел отпущения в армии", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, смена Содоля на Гнатова не приведет к особым изменениям на фронте.
"Они абсолютно идентичны в своем военном подходе и действиях. Гнатов также является большим любителем мясных штурмов. Для него никогда особой ценности жизнь солдата не представляла",- сказал Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговВладимир ЗеленскийАндрей ГнатовВ мире
 
 
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