https://ria.ru/20240625/rotatsiya-1955441838.html

"Шило на мыло". Рогов высмеял ротацию в ВСУ

"Шило на мыло". Рогов высмеял ротацию в ВСУ - РИА Новости, 25.06.2024

"Шило на мыло". Рогов высмеял ротацию в ВСУ

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по суверенитету, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал ротацию... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T20:44

2024-06-25T20:44

2024-06-25T20:44

специальная военная операция на украине

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по суверенитету, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал ротацию в командовании объединенными силами ВСУ сменой шила на мыла. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский утвердил замену командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова, который заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году. "Это смена шила на мыло. Режим Зеленского выбрал беспроигрышную тактику. Если есть какой-то успех, то это благодаря "гению наркокомандующего", а если отступление или прочие негативы, то во всем виноват конкретный козел отпущения в армии", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, смена Содоля на Гнатова не приведет к особым изменениям на фронте. "Они абсолютно идентичны в своем военном подходе и действиях. Гнатов также является большим любителем мясных штурмов. Для него никогда особой ценности жизнь солдата не представляла",- сказал Рогов.

https://ria.ru/20240624/evrosoyuz-1954524135.html

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владимир рогов, владимир зеленский, андрей гнатов, в мире