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Медведев пообещал скорый ответ России на посягательства на ее интересы - РИА Новости, 25.06.2024
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12:05 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/rossiya-1955283296.html
Медведев пообещал скорый ответ России на посягательства на ее интересы
Медведев пообещал скорый ответ России на посягательства на ее интересы - РИА Новости, 25.06.2024
Медведев пообещал скорый ответ России на посягательства на ее интересы
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что РФ не оставит без ответа намерение Запада причинить вред народу России, в ближайшее время... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:05
2024-06-25T12:05
россия
дмитрий медведев
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что РФ не оставит без ответа намерение Запада причинить вред народу России, в ближайшее время предъявит враждебным странам свои требования – и не только экономические. "Мы не оставим без ответа намерение причинить вред нашему народу, а санкции любого рода всегда бьют по людям и бизнесу, но не по власти. Мы тщательно зафиксируем этот самый случай посягательства на наши интересы и в самое ближайшее время предъявим наши требования враждебным странам – и не только экономические. Хлопот не оберешься", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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россия, дмитрий медведев, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, Санкции в отношении России, В мире
Медведев пообещал скорый ответ России на посягательства на ее интересы

Медведев: Россия не оставит без ответа намерение Запада причинить вред ее народу

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что РФ не оставит без ответа намерение Запада причинить вред народу России, в ближайшее время предъявит враждебным странам свои требования – и не только экономические.
"Мы не оставим без ответа намерение причинить вред нашему народу, а санкции любого рода всегда бьют по людям и бизнесу, но не по власти. Мы тщательно зафиксируем этот самый случай посягательства на наши интересы и в самое ближайшее время предъявим наши требования враждебным странам – и не только экономические. Хлопот не оберешься", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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