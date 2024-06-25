https://ria.ru/20240625/rossiya-1955283296.html

Медведев пообещал скорый ответ России на посягательства на ее интересы

Медведев пообещал скорый ответ России на посягательства на ее интересы - РИА Новости, 25.06.2024

Медведев пообещал скорый ответ России на посягательства на ее интересы

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что РФ не оставит без ответа намерение Запада причинить вред народу России, в ближайшее время... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:05

2024-06-25T12:05

2024-06-25T12:05

россия

дмитрий медведев

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что РФ не оставит без ответа намерение Запада причинить вред народу России, в ближайшее время предъявит враждебным странам свои требования – и не только экономические. "Мы не оставим без ответа намерение причинить вред нашему народу, а санкции любого рода всегда бьют по людям и бизнесу, но не по власти. Мы тщательно зафиксируем этот самый случай посягательства на наши интересы и в самое ближайшее время предъявим наши требования враждебным странам – и не только экономические. Хлопот не оберешься", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240218/posledstviya-1928073358.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий медведев, санкции в отношении россии, в мире