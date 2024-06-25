https://ria.ru/20240625/rossiya-1955283296.html
Медведев пообещал скорый ответ России на посягательства на ее интересы
Медведев пообещал скорый ответ России на посягательства на ее интересы - РИА Новости, 25.06.2024
Медведев пообещал скорый ответ России на посягательства на ее интересы
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что РФ не оставит без ответа намерение Запада причинить вред народу России, в ближайшее время... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:05
2024-06-25T12:05
2024-06-25T12:05
россия
дмитрий медведев
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что РФ не оставит без ответа намерение Запада причинить вред народу России, в ближайшее время предъявит враждебным странам свои требования – и не только экономические. "Мы не оставим без ответа намерение причинить вред нашему народу, а санкции любого рода всегда бьют по людям и бизнесу, но не по власти. Мы тщательно зафиксируем этот самый случай посягательства на наши интересы и в самое ближайшее время предъявим наши требования враждебным странам – и не только экономические. Хлопот не оберешься", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240218/posledstviya-1928073358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, Санкции в отношении России, В мире
Медведев пообещал скорый ответ России на посягательства на ее интересы
Медведев: Россия не оставит без ответа намерение Запада причинить вред ее народу