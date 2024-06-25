https://ria.ru/20240625/remont-1955366115.html

Заседание родительского штаба провели в министерстве образования МО

Заседание родительского штаба провели в министерстве образования МО - РИА Новости, 25.06.2024

Заседание родительского штаба провели в министерстве образования МО

На заседании штаба родительского контроля, которое состоялось накануне в министерстве образования Московской области, приняли участие министр образования... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:40

2024-06-25T15:40

2024-06-25T15:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927599554_0:187:2244:1449_1920x0_80_0_0_9640cf352656108568d62472097210ac.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. На заседании штаба родительского контроля, которое состоялось накануне в министерстве образования Московской области, приняли участие министр образования Подмосковья Артем Охрименко, руководитель штаба Марианна Кристалинская и другие члены родительской общественности. Участники обсудили вопрос текущего ремонта школ и планы по капремонту, сообщил 360.ru.По словам Охрименко, вопрос капитального ремонта особенно волнует родителей подмосковных школьников."Родительский штаб был создан в Подмосковье в 2021 году, сейчас в него входят 19 активных родителей из разных муниципалитетов. Наибольшее внимание уделяется вопросам капитального ремонта школ", – сказал министр.На заседании было отмечено, что регион планирует отремонтировать более 40 школ и 20 детских садов до конца 2024 года.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)