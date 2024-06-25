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Заседание родительского штаба провели в министерстве образования МО - РИА Новости, 25.06.2024
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Новости Подмосковья
 
15:40 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/remont-1955366115.html
Заседание родительского штаба провели в министерстве образования МО
Заседание родительского штаба провели в министерстве образования МО - РИА Новости, 25.06.2024
Заседание родительского штаба провели в министерстве образования МО
На заседании штаба родительского контроля, которое состоялось накануне в министерстве образования Московской области, приняли участие министр образования... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:40
2024-06-25T15:40
новости подмосковья
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. На заседании штаба родительского контроля, которое состоялось накануне в министерстве образования Московской области, приняли участие министр образования Подмосковья Артем Охрименко, руководитель штаба Марианна Кристалинская и другие члены родительской общественности. Участники обсудили вопрос текущего ремонта школ и планы по капремонту, сообщил 360.ru.По словам Охрименко, вопрос капитального ремонта особенно волнует родителей подмосковных школьников."Родительский штаб был создан в Подмосковье в 2021 году, сейчас в него входят 19 активных родителей из разных муниципалитетов. Наибольшее внимание уделяется вопросам капитального ремонта школ", – сказал министр.На заседании было отмечено, что регион планирует отремонтировать более 40 школ и 20 детских садов до конца 2024 года.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Заседание родительского штаба провели в министерстве образования МО

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкРабочие ведут ремонтные работы в здании школы
Рабочие ведут ремонтные работы в здании школы - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. На заседании штаба родительского контроля, которое состоялось накануне в министерстве образования Московской области, приняли участие министр образования Подмосковья Артем Охрименко, руководитель штаба Марианна Кристалинская и другие члены родительской общественности. Участники обсудили вопрос текущего ремонта школ и планы по капремонту, сообщил 360.ru.
По словам Охрименко, вопрос капитального ремонта особенно волнует родителей подмосковных школьников.
"Родительский штаб был создан в Подмосковье в 2021 году, сейчас в него входят 19 активных родителей из разных муниципалитетов. Наибольшее внимание уделяется вопросам капитального ремонта школ", – сказал министр.
На заседании было отмечено, что регион планирует отремонтировать более 40 школ и 20 детских садов до конца 2024 года.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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