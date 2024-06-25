https://ria.ru/20240625/remont-1955366115.html
Заседание родительского штаба провели в министерстве образования МО
Заседание родительского штаба провели в министерстве образования МО - РИА Новости, 25.06.2024
Заседание родительского штаба провели в министерстве образования МО
На заседании штаба родительского контроля, которое состоялось накануне в министерстве образования Московской области, приняли участие министр образования... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:40
2024-06-25T15:40
2024-06-25T15:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927599554_0:187:2244:1449_1920x0_80_0_0_9640cf352656108568d62472097210ac.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. На заседании штаба родительского контроля, которое состоялось накануне в министерстве образования Московской области, приняли участие министр образования Подмосковья Артем Охрименко, руководитель штаба Марианна Кристалинская и другие члены родительской общественности. Участники обсудили вопрос текущего ремонта школ и планы по капремонту, сообщил 360.ru.По словам Охрименко, вопрос капитального ремонта особенно волнует родителей подмосковных школьников."Родительский штаб был создан в Подмосковье в 2021 году, сейчас в него входят 19 активных родителей из разных муниципалитетов. Наибольшее внимание уделяется вопросам капитального ремонта школ", – сказал министр.На заседании было отмечено, что регион планирует отремонтировать более 40 школ и 20 детских садов до конца 2024 года.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927599554_220:64:2244:1582_1920x0_80_0_0_548c17918f7dbc6ac70b560b7ecf1f32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)