Президент Чехии считает, что Россия уже не потеряет новые регионы
Time: Петр Павел считает, что Россия сохранит контроль над новыми регионами
© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент Чехии и отставной генерал Петр Павел считает, что Россия сохранит контроль над новыми регионами, следует из интервью политика изданию Time.
"Он заявил..., что Россия, скорее всего, сохранит контроль над территориями, которые она заняла", - говорится в сообщении журнала. По мнению Павела, у Украины не получится обернуть конфликт в "быстрый успех", а ее союзники "на протяжении многих лет" будут осуждать присоединение к РФ новых регионов.
Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".