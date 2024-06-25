Рейтинг@Mail.ru
Президент Чехии считает, что Россия уже не потеряет новые регионы - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 25.06.2024 (обновлено: 19:22 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/regiony-1955425592.html
Президент Чехии считает, что Россия уже не потеряет новые регионы
Президент Чехии считает, что Россия уже не потеряет новые регионы - РИА Новости, 25.06.2024
Президент Чехии считает, что Россия уже не потеряет новые регионы
Президент Чехии и отставной генерал Петр Павел считает, что Россия сохранит контроль над новыми регионами, следует из интервью политика изданию Time. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T19:06
2024-06-25T19:22
специальная военная операция на украине
россия
украина
чехия
петр павел
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844095252_0:142:2958:1806_1920x0_80_0_0_ccd6afcf074db6473f81b2e745e2f6aa.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент Чехии и отставной генерал Петр Павел считает, что Россия сохранит контроль над новыми регионами, следует из интервью политика изданию Time. "Он заявил..., что Россия, скорее всего, сохранит контроль над территориями, которые она заняла", - говорится в сообщении журнала. По мнению Павела, у Украины не получится обернуть конфликт в "быстрый успех", а ее союзники "на протяжении многих лет" будут осуждать присоединение к РФ новых регионов. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
россия
украина
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844095252_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_f06f4465925e9641bbc35275861705fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, чехия, петр павел, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Чехия, Петр Павел, В мире
Президент Чехии считает, что Россия уже не потеряет новые регионы

Time: Петр Павел считает, что Россия сохранит контроль над новыми регионами

© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент Чехии и отставной генерал Петр Павел считает, что Россия сохранит контроль над новыми регионами, следует из интервью политика изданию Time.
"Он заявил..., что Россия, скорее всего, сохранит контроль над территориями, которые она заняла", - говорится в сообщении журнала. По мнению Павела, у Украины не получится обернуть конфликт в "быстрый успех", а ее союзники "на протяжении многих лет" будут осуждать присоединение к РФ новых регионов.
Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическим
14 июня, 16:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЧехияПетр ПавелВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала