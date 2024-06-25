Рейтинг@Mail.ru
Трое пострадавших от атак на Белгородскую область находятся в реанимации - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:45 25.06.2024 (обновлено: 09:58 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/reanimatsiya-1955218140.html
Трое пострадавших от атак на Белгородскую область находятся в реанимации
Трое пострадавших от атак на Белгородскую область находятся в реанимации - РИА Новости, 25.06.2024
Трое пострадавших от атак на Белгородскую область находятся в реанимации
Из 15 пострадавших за сутки при атаках ВСУ жителей Белгородской области три находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в случае необходимости их перевезут на... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T06:45
2024-06-25T09:58
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955237252_0:31:1280:751_1920x0_80_0_0_a2063889f8cbcd25465ee74964f72e76.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Из 15 пострадавших за сутки при атаках ВСУ жителей Белгородской области три находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в случае необходимости их перевезут на лечение в Москву, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Гладков ранее во вторник заявил, что ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей, предварительно, ранен один человек. До этого он же сообщал о массированной атаке беспилотников на Белгород и Белгородский район, в результате чего пострадала женщина. Кроме того, под атаку украинских БПЛА попал и Яковлевский городской округ, в частности Строитель, где, предварительно, пострадали два человека. "Ночь выдалась в Белгородской области тревожной. Четыре человека получили ранения после атак со стороны вооруженных сил Украины. Всего за последние сутки 15 человек - мирных жителей - ранено. Трое находятся в тяжелом состоянии в реанимации, если будет необходимость, сразу будем направлять в Москву. На сегодняшний момент все для их лечения у нас есть", - сказал он в видеообращении.
https://ria.ru/20240625/shebekino-1955204917.html
белгородская область
белгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955237252_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_30eb35a804a2aa462cad47229224d88a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Трое пострадавших от атак на Белгородскую область находятся в реанимации

Трое из 15 пострадавших за сутки в Белгородской области находятся в реанимации

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки БПЛА в Яковлевском городском округе Белгородской области. 25 июня 2024
Последствия атаки БПЛА в Яковлевском городском округе Белгородской области. 25 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки БПЛА в Яковлевском городском округе Белгородской области. 25 июня 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Из 15 пострадавших за сутки при атаках ВСУ жителей Белгородской области три находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в случае необходимости их перевезут на лечение в Москву, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Гладков ранее во вторник заявил, что ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей, предварительно, ранен один человек. До этого он же сообщал о массированной атаке беспилотников на Белгород и Белгородский район, в результате чего пострадала женщина. Кроме того, под атаку украинских БПЛА попал и Яковлевский городской округ, в частности Строитель, где, предварительно, пострадали два человека.
"Ночь выдалась в Белгородской области тревожной. Четыре человека получили ранения после атак со стороны вооруженных сил Украины. Всего за последние сутки 15 человек - мирных жителей - ранено. Трое находятся в тяжелом состоянии в реанимации, если будет необходимость, сразу будем направлять в Москву. На сегодняшний момент все для их лечения у нас есть", - сказал он в видеообращении.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
При обстреле Шебекино ВСУ сгорело административное здание
Вчера, 02:40
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала