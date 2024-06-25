https://ria.ru/20240625/reanimatsiya-1955218140.html
Трое пострадавших от атак на Белгородскую область находятся в реанимации
Трое пострадавших от атак на Белгородскую область находятся в реанимации - РИА Новости, 25.06.2024
Трое пострадавших от атак на Белгородскую область находятся в реанимации
Из 15 пострадавших за сутки при атаках ВСУ жителей Белгородской области три находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в случае необходимости их перевезут на... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T06:45
2024-06-25T06:45
2024-06-25T09:58
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Из 15 пострадавших за сутки при атаках ВСУ жителей Белгородской области три находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в случае необходимости их перевезут на лечение в Москву, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Гладков ранее во вторник заявил, что ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей, предварительно, ранен один человек. До этого он же сообщал о массированной атаке беспилотников на Белгород и Белгородский район, в результате чего пострадала женщина. Кроме того, под атаку украинских БПЛА попал и Яковлевский городской округ, в частности Строитель, где, предварительно, пострадали два человека. "Ночь выдалась в Белгородской области тревожной. Четыре человека получили ранения после атак со стороны вооруженных сил Украины. Всего за последние сутки 15 человек - мирных жителей - ранено. Трое находятся в тяжелом состоянии в реанимации, если будет необходимость, сразу будем направлять в Москву. На сегодняшний момент все для их лечения у нас есть", - сказал он в видеообращении.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Трое пострадавших от атак на Белгородскую область находятся в реанимации
Трое из 15 пострадавших за сутки в Белгородской области находятся в реанимации