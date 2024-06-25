https://ria.ru/20240625/reanimatsiya-1955218140.html

Трое пострадавших от атак на Белгородскую область находятся в реанимации

Трое пострадавших от атак на Белгородскую область находятся в реанимации - РИА Новости, 25.06.2024

Трое пострадавших от атак на Белгородскую область находятся в реанимации

Из 15 пострадавших за сутки при атаках ВСУ жителей Белгородской области три находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в случае необходимости их перевезут на... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T06:45

2024-06-25T06:45

2024-06-25T09:58

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Из 15 пострадавших за сутки при атаках ВСУ жителей Белгородской области три находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в случае необходимости их перевезут на лечение в Москву, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Гладков ранее во вторник заявил, что ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей, предварительно, ранен один человек. До этого он же сообщал о массированной атаке беспилотников на Белгород и Белгородский район, в результате чего пострадала женщина. Кроме того, под атаку украинских БПЛА попал и Яковлевский городской округ, в частности Строитель, где, предварительно, пострадали два человека. "Ночь выдалась в Белгородской области тревожной. Четыре человека получили ранения после атак со стороны вооруженных сил Украины. Всего за последние сутки 15 человек - мирных жителей - ранено. Трое находятся в тяжелом состоянии в реанимации, если будет необходимость, сразу будем направлять в Москву. На сегодняшний момент все для их лечения у нас есть", - сказал он в видеообращении.

https://ria.ru/20240625/shebekino-1955204917.html

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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия