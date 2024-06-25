Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 25.06.2024 (обновлено: 14:01 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/razvozhaev-1955287095.html
В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ
В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ - РИА Новости, 25.06.2024
В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ
Семь человек, в том числе четыре ребёнка, пострадавшие от обстрела ВСУ, выписаны из больниц Севастополя, 50 человек продолжают лечение, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:15
2024-06-25T14:01
севастополь
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955103554_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_34ed75ea9b3dfe4029f94d94c6685c58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Семь человек, в том числе четыре ребёнка, пострадавшие от обстрела ВСУ, выписаны из больниц Севастополя, 50 человек продолжают лечение, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Советник губернатора города Анастасия Преловская ранее сообщила, что на утро вторника в больницах Севастополя остаются 50 пострадавших при атаке ВСУ, в том числе 12 детей, в тяжелом состоянии один пациент."Из севастопольских больниц выписано семь человек (четыре ребенка, три взрослых), пострадавших от обстрела ВСУ 23 июня. В настоящее время в больницах Севастополя остаются 50 пациентов, в том числе 12 детей, в тяжёлом стабильном состоянии один взрослый пациент" , - написал губернатор.На лечение в московские ведущие медучреждения: Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Московские врачи оценивают состояние девяти пациентов как стабильно тяжелое, а двух детей как крайне тяжелое, отметил он.Губернатор добавил, что к оказанию медицинской помощи в московских клиниках привлечены мультидицисциплинарные бригады, в составе которых врачи анестезиологи-реаниматологи, нейро- и сосудистые хирурги, травматологи. По наиболее сложным случаям пациентов с сочетанной патологией, то есть где требуется помощь специалистов разных профилей, проводятся консилиумы для принятия решения о дальнейшей тактике лечения, написал глава региона.Вместе с пострадавшими в Москву прибыли сопровождающие родственники и родители. Они находятся в специализированном городском центре, где им оказывается вся необходимая помощь, написал Развожаев.Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955264485.html
https://ria.ru/20240625/puteshestviya-1955156395.html
https://ria.ru/20240625/pentagon-1955200476.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955103554_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e252df4c99893724f5f085c594e47766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ

Развожаев: из больниц Севастополя выписали семь пострадавших при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПриспущенные государственные флаги над зданием правительства Севастополя в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ
Приспущенные государственные флаги над зданием правительства Севастополя в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Приспущенные государственные флаги над зданием правительства Севастополя в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Семь человек, в том числе четыре ребёнка, пострадавшие от обстрела ВСУ, выписаны из больниц Севастополя, 50 человек продолжают лечение, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Советник губернатора города Анастасия Преловская ранее сообщила, что на утро вторника в больницах Севастополя остаются 50 пострадавших при атаке ВСУ, в том числе 12 детей, в тяжелом состоянии один пациент.
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
На Западе сделали заявление из-за удара ВСУ по Севастополю
Вчера, 11:23
«
"Из севастопольских больниц выписано семь человек (четыре ребенка, три взрослых), пострадавших от обстрела ВСУ 23 июня. В настоящее время в больницах Севастополя остаются 50 пациентов, в том числе 12 детей, в тяжёлом стабильном состоянии один взрослый пациент" , - написал губернатор.
На лечение в московские ведущие медучреждения: Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Московские врачи оценивают состояние девяти пациентов как стабильно тяжелое, а двух детей как крайне тяжелое, отметил он.
Губернатор добавил, что к оказанию медицинской помощи в московских клиниках привлечены мультидицисциплинарные бригады, в составе которых врачи анестезиологи-реаниматологи, нейро- и сосудистые хирурги, травматологи. По наиболее сложным случаям пациентов с сочетанной патологией, то есть где требуется помощь специалистов разных профилей, проводятся консилиумы для принятия решения о дальнейшей тактике лечения, написал глава региона.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Дагестан, Севастополь, Абхазия: как туристы отреагировали на теракты
Вчера, 08:00
Вместе с пострадавшими в Москву прибыли сопровождающие родственники и родители. Они находятся в специализированном городском центре, где им оказывается вся необходимая помощь, написал Развожаев.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети.
Оказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
"Ясно давали понять". Пентагон прокомментировал удар по Севастополю
Вчера, 01:13
 
СевастопольВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала