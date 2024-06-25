https://ria.ru/20240625/razvozhaev-1955287095.html

В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ

В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ - РИА Новости, 25.06.2024

В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ

Семь человек, в том числе четыре ребёнка, пострадавшие от обстрела ВСУ, выписаны из больниц Севастополя, 50 человек продолжают лечение, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:15

2024-06-25T12:15

2024-06-25T14:01

севастополь

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Семь человек, в том числе четыре ребёнка, пострадавшие от обстрела ВСУ, выписаны из больниц Севастополя, 50 человек продолжают лечение, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Советник губернатора города Анастасия Преловская ранее сообщила, что на утро вторника в больницах Севастополя остаются 50 пострадавших при атаке ВСУ, в том числе 12 детей, в тяжелом состоянии один пациент."Из севастопольских больниц выписано семь человек (четыре ребенка, три взрослых), пострадавших от обстрела ВСУ 23 июня. В настоящее время в больницах Севастополя остаются 50 пациентов, в том числе 12 детей, в тяжёлом стабильном состоянии один взрослый пациент" , - написал губернатор.На лечение в московские ведущие медучреждения: Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Московские врачи оценивают состояние девяти пациентов как стабильно тяжелое, а двух детей как крайне тяжелое, отметил он.Губернатор добавил, что к оказанию медицинской помощи в московских клиниках привлечены мультидицисциплинарные бригады, в составе которых врачи анестезиологи-реаниматологи, нейро- и сосудистые хирурги, травматологи. По наиболее сложным случаям пациентов с сочетанной патологией, то есть где требуется помощь специалистов разных профилей, проводятся консилиумы для принятия решения о дальнейшей тактике лечения, написал глава региона.Вместе с пострадавшими в Москву прибыли сопровождающие родственники и родители. Они находятся в специализированном городском центре, где им оказывается вся необходимая помощь, написал Развожаев.Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955264485.html

https://ria.ru/20240625/puteshestviya-1955156395.html

https://ria.ru/20240625/pentagon-1955200476.html

севастополь

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севастополь, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms