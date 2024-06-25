https://ria.ru/20240625/rafakh-1955417911.html

Россия требует от Израиля отказаться от операции в Рафахе, заявил Небензя

Россия требует от Израиля отказаться от операции в Рафахе, заявил Небензя - РИА Новости, 25.06.2024

Россия требует от Израиля отказаться от операции в Рафахе, заявил Небензя

Россия требует от Израиля отказаться от операции в Рафахе, призывает стороны конфликта к освобождению удерживаемых лиц, заявил постоянный представитель РФ при... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T18:21

2024-06-25T18:21

2024-06-25T18:22

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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оон

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джо байден

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ООН, 25 июн - РИА Новости. Россия требует от Израиля отказаться от операции в Рафахе, призывает стороны конфликта к освобождению удерживаемых лиц, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Требуем от Израиля отказаться от операции в Рафахе. Призываем также все стороны к немедленному, безусловному прекращению огня, освобождению заложников и задержанных палестинцев", - сказал постпред РФ на заседании СБ ООН. Небензя добавил, что принятая ранее резолюция СБ ООН с поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа под видом "рецепта спасения" анклава оказалась "пустышкой". "Резолюция 2735 про некую сделку, конечным итогом которой должно было стать прекращение огня, так, по крайней мере, утверждали американские авторы, не работает", - сказал Небензя на заседании СБ ООН. Совет безопасности ООН в середине июня принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. "За" проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил президент Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий. Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы. Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.

https://ria.ru/20240625/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240620/netanyakhu-1954388169.html

https://ria.ru/20240625/gumpomosch-1955379296.html

израиль

рафах (провинция)

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, василий небензя, джо байден, израиль, рафах (провинция), россия, в мире