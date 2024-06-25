https://ria.ru/20240625/pvo-1955211493.html

Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА в Воронежской области

Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 25.06.2024

Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА в Воронежской области

Средства ПВО ночью уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T04:57

2024-06-25T04:57

2024-06-25T06:27

специальная военная операция на украине

воронежская область

россия

безопасность

вооруженные силы украины

александр гусев (губернатор)

происшествия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Средства ПВО ночью уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО в Воронежской области обнаружены и уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в заявлении.Как уточнил глава региона, на территорию одной из промплощадок упали части БПЛА."При падении некоторые фрагменты разорвались, вызвав возгорание", - заявил Гусев.По его словам, пожар уже ликвидирован. В результате происшествия, по предварительной информации, никто не пострадал, добавил губернатор.Отмечается, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20240625/pvo-1955204165.html

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воронежская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, александр гусев (губернатор), происшествия