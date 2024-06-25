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Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:57 25.06.2024 (обновлено: 06:27 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/pvo-1955211493.html
Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА в Воронежской области
Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 25.06.2024
Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА в Воронежской области
Средства ПВО ночью уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T04:57
2024-06-25T06:27
специальная военная операция на украине
воронежская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Средства ПВО ночью уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО в Воронежской области обнаружены и уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в заявлении.Как уточнил глава региона, на территорию одной из промплощадок упали части БПЛА."При падении некоторые фрагменты разорвались, вызвав возгорание", - заявил Гусев.По его словам, пожар уже ликвидирован. В результате происшествия, по предварительной информации, никто не пострадал, добавил губернатор.Отмечается, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20240625/pvo-1955204165.html
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воронежская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА в Воронежской области

Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ самолетного типа в Воронежской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Средства ПВО ночью уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"Дежурными силами ПВО в Воронежской области обнаружены и уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в заявлении.
Как уточнил глава региона, на территорию одной из промплощадок упали части БПЛА.
"При падении некоторые фрагменты разорвались, вызвав возгорание", - заявил Гусев.
По его словам, пожар уже ликвидирован. В результате происшествия, по предварительной информации, никто не пострадал, добавил губернатор.
Отмечается, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныАлександр Гусев (губернатор)Происшествия
 
 
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