https://ria.ru/20240625/putin-1955338455.html

Путин назвал первоочередные задачи в Херсонской области

Путин назвал первоочередные задачи в Херсонской области - РИА Новости, 25.06.2024

Путин назвал первоочередные задачи в Херсонской области

Первоочередные задачи в Херсонской области - организация газоснабжения и восстановление энергоснабжения, а также промышленное строительство, сообщил президент... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:27

2024-06-25T14:27

2024-06-25T14:27

херсонская область

россия

владимир путин

владимир сальдо

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Первоочередные задачи в Херсонской области - организация газоснабжения и восстановление энергоснабжения, а также промышленное строительство, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Первоочередными задачами являются, конечно, организация газоснабжения, причем как жилого сектора, так и промышленных объектов, восстановление энергоснабжения и масштабное жилищное, прежде всего, потом и промышленное строительство", - сказал Путин на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Среди первоочередных задач для региона Путин отметил также жилищное строительство, восстановление дорожной инфраструктуры и инфраструктуры ЖКХ.

https://ria.ru/20240614/saldo-1952935986.html

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херсонская область , россия, владимир путин, владимир сальдо