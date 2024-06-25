https://ria.ru/20240625/putin-1955338455.html
Путин назвал первоочередные задачи в Херсонской области
Путин назвал первоочередные задачи в Херсонской области - РИА Новости, 25.06.2024
Путин назвал первоочередные задачи в Херсонской области
Первоочередные задачи в Херсонской области - организация газоснабжения и восстановление энергоснабжения, а также промышленное строительство, сообщил президент... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:27
2024-06-25T14:27
2024-06-25T14:27
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владимир путин
владимир сальдо
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Первоочередные задачи в Херсонской области - организация газоснабжения и восстановление энергоснабжения, а также промышленное строительство, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Первоочередными задачами являются, конечно, организация газоснабжения, причем как жилого сектора, так и промышленных объектов, восстановление энергоснабжения и масштабное жилищное, прежде всего, потом и промышленное строительство", - сказал Путин на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Среди первоочередных задач для региона Путин отметил также жилищное строительство, восстановление дорожной инфраструктуры и инфраструктуры ЖКХ.
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Херсонская область , Россия, Владимир Путин, Владимир Сальдо
Путин назвал первоочередные задачи в Херсонской области
Путин назвал газоснабжение в Херсонской области одной из первоочередных задач