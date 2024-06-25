Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал первоочередные задачи в Херсонской области - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/putin-1955338455.html
Путин назвал первоочередные задачи в Херсонской области
Путин назвал первоочередные задачи в Херсонской области - РИА Новости, 25.06.2024
Путин назвал первоочередные задачи в Херсонской области
Первоочередные задачи в Херсонской области - организация газоснабжения и восстановление энергоснабжения, а также промышленное строительство, сообщил президент... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:27
2024-06-25T14:27
херсонская область
россия
владимир путин
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955330998_0:110:3034:1817_1920x0_80_0_0_5c66577b46c322ee20341dff149b1423.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Первоочередные задачи в Херсонской области - организация газоснабжения и восстановление энергоснабжения, а также промышленное строительство, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Первоочередными задачами являются, конечно, организация газоснабжения, причем как жилого сектора, так и промышленных объектов, восстановление энергоснабжения и масштабное жилищное, прежде всего, потом и промышленное строительство", - сказал Путин на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Среди первоочередных задач для региона Путин отметил также жилищное строительство, восстановление дорожной инфраструктуры и инфраструктуры ЖКХ.
https://ria.ru/20240614/saldo-1952935986.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955330998_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_d01236a5a7db295e457bcb56420ff504.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, владимир путин, владимир сальдо
Херсонская область , Россия, Владимир Путин, Владимир Сальдо
Путин назвал первоочередные задачи в Херсонской области

Путин назвал газоснабжение в Херсонской области одной из первоочередных задач

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Первоочередные задачи в Херсонской области - организация газоснабжения и восстановление энергоснабжения, а также промышленное строительство, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"Первоочередными задачами являются, конечно, организация газоснабжения, причем как жилого сектора, так и промышленных объектов, восстановление энергоснабжения и масштабное жилищное, прежде всего, потом и промышленное строительство", - сказал Путин на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.
Среди первоочередных задач для региона Путин отметил также жилищное строительство, восстановление дорожной инфраструктуры и инфраструктуры ЖКХ.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Сальдо оценил перспективы освобождения всей Херсонской области
14 июня, 15:51
 
Херсонская областьРоссияВладимир ПутинВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала