https://ria.ru/20240625/puteshestviya-1955129055.html

Туристы рассказали, как копят на путешествия и сколько тратят на отпуск

Туристы рассказали, как копят на путешествия и сколько тратят на отпуск - РИА Новости, 25.06.2024

Туристы рассказали, как копят на путешествия и сколько тратят на отпуск

Туристы, опрошенные онлайн-сервисами, рассказали, сколько денег тратят в отпуске и часто ли выходят за рамки бюджета, сообщает OneTwoTrip и IT-компания Bnovo. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T05:24

2024-06-25T05:24

2024-06-25T05:48

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисами, рассказали, сколько денег тратят в отпуске и часто ли выходят за рамки бюджета, сообщает OneTwoTrip и IT-компания Bnovo.Специалисты опросили около тысячи пользователей и выяснили, что половина из них в прошлый отпуск вышла за рамки бюджета. Правда, расходы 12 процентов превысили собственные лимиты незначительно.Еда, экскурсии и развлечения – вот главный источник повышенных трат. Их назвали по 40 процентов опрошенных.Большинство туристов "гуляют на свои" (можно было выбирать несколько вариантов ответов): 55 процентов копят на отпуск, семь процентов подрабатывают, чтобы организовать семейный отдых, трети – хватает дохода и без накоплений, а восемь процентов тратят доходы от инвестиций.При этом треть путешественников отметили, что используют для оплаты дороги и проживания деньги с кредитной карты, причем 11 процентов поступают так часто. Треть возвращаем деньги банку в течение месяца, а 11 процентам на это нужно более полугода.Еще 2,4 процента туристов берут кредит на поездку, 3,6 процента занимают средства у знакомых, а семи процентам поездку безвозмездно оплачивают родственники.Только половина туристов (47 процентов) имеет с собой средства на непредвиденные расходы.На следующую поездку большинство (40 процентов) опрошенных собираются потратить от 30 до 80 тысяч рублей на персону.

https://ria.ru/20240624/usadby-1954333454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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