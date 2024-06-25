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Туристы рассказали, как копят на путешествия и сколько тратят на отпуск
Туристы рассказали, как копят на путешествия и сколько тратят на отпуск - РИА Новости, 25.06.2024
Туристы рассказали, как копят на путешествия и сколько тратят на отпуск
Туристы, опрошенные онлайн-сервисами, рассказали, сколько денег тратят в отпуске и часто ли выходят за рамки бюджета, сообщает OneTwoTrip и IT-компания Bnovo. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T05:24
2024-06-25T05:24
2024-06-25T05:48
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисами, рассказали, сколько денег тратят в отпуске и часто ли выходят за рамки бюджета, сообщает OneTwoTrip и IT-компания Bnovo.Специалисты опросили около тысячи пользователей и выяснили, что половина из них в прошлый отпуск вышла за рамки бюджета. Правда, расходы 12 процентов превысили собственные лимиты незначительно.Еда, экскурсии и развлечения – вот главный источник повышенных трат. Их назвали по 40 процентов опрошенных.Большинство туристов "гуляют на свои" (можно было выбирать несколько вариантов ответов): 55 процентов копят на отпуск, семь процентов подрабатывают, чтобы организовать семейный отдых, трети – хватает дохода и без накоплений, а восемь процентов тратят доходы от инвестиций.При этом треть путешественников отметили, что используют для оплаты дороги и проживания деньги с кредитной карты, причем 11 процентов поступают так часто. Треть возвращаем деньги банку в течение месяца, а 11 процентам на это нужно более полугода.Еще 2,4 процента туристов берут кредит на поездку, 3,6 процента занимают средства у знакомых, а семи процентам поездку безвозмездно оплачивают родственники.Только половина туристов (47 процентов) имеет с собой средства на непредвиденные расходы.На следующую поездку большинство (40 процентов) опрошенных собираются потратить от 30 до 80 тысяч рублей на персону.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, отдых в россии, туристы, деньги
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, туристы, Деньги
Туристы рассказали, как копят на путешествия и сколько тратят на отпуск
Эксперты: половина туристов тратит на поездки больше запланированного
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисами, рассказали, сколько денег тратят в отпуске и часто ли выходят за рамки бюджета, сообщает OneTwoTrip и IT-компания Bnovo.
Специалисты опросили около тысячи пользователей и выяснили, что половина из них в прошлый отпуск вышла за рамки бюджета. Правда, расходы 12 процентов превысили собственные лимиты незначительно.
Еда, экскурсии и развлечения – вот главный источник повышенных трат. Их назвали по 40 процентов опрошенных.
Большинство туристов "гуляют на свои" (можно было выбирать несколько вариантов ответов): 55 процентов копят на отпуск, семь процентов подрабатывают, чтобы организовать семейный отдых, трети – хватает дохода и без накоплений, а восемь процентов тратят доходы от инвестиций.
При этом треть путешественников отметили, что используют для оплаты дороги и проживания деньги с кредитной карты, причем 11 процентов поступают так часто. Треть возвращаем деньги банку в течение месяца, а 11 процентам на это нужно более полугода.
Еще 2,4 процента туристов берут кредит на поездку, 3,6 процента занимают средства у знакомых, а семи процентам поездку безвозмездно оплачивают родственники.
Только половина туристов (47 процентов) имеет с собой средства на непредвиденные расходы.
На следующую поездку большинство (40 процентов) опрошенных собираются потратить от 30 до 80 тысяч рублей на персону.