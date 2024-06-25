https://ria.ru/20240625/proisshestvie-1955293507.html

В Красноярском крае женщина зарубила дочь топором из-за обиды на мужа

В Красноярском крае женщина зарубила дочь топором из-за обиды на мужа - РИА Новости, 25.06.2024

В Красноярском крае женщина зарубила дочь топором из-за обиды на мужа

Жительница Красноярского края зарубила 3-летнюю дочь топором и чуть не убила ещё одну из-за обиды на мужа, уличенного в измене, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:40

2024-06-25T12:40

2024-06-25T12:40

происшествия

красноярский край

россия

республика хакасия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 25 июн – РИА Новости. Жительница Красноярского края зарубила 3-летнюю дочь топором и чуть не убила ещё одну из-за обиды на мужа, уличенного в измене, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По данным комитета, во вторник женщина в состоянии алкогольного опьянения решила напасть на своих детей, чтобы отомстить мужу за измену. В семье проживали три дочери: трех, шести и восьми лет. Подозреваемая взяла топор и несколько раз ударила младшую дочь в голову и шею, трехлетняя девочка сразу скончалась. Затем женщина схватила нож и ударила старшую дочь, ее доставили в больницу. Шестилетняя девочка в это время находилась дома, она не пострадала. "В правоохранительные органы 25 июня 2024 года поступило сообщение об обнаружении в частном доме в поселке Курагино Курагинского района тела трехлетней девочки с рублеными ранами в области головы и шеи, ее восьмилетняя сестра доставлена в Курагинскую районную больницу с ножевым ранением в области шеи", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе следственного комитета, супруг в это время находился на работе. Женщина после случившегося позвонила своей знакомой и рассказала о произошедшем. В отношении матери детей возбуждено уголовное дело: она подозревается в убийстве и покушении на убийство. Сейчас следователи СК работают на месте преступления. Подозреваемая задержана, вскоре её допросят.

https://ria.ru/20240625/sk-1955239065.html

https://ria.ru/20240608/kriminal-1951589224.html

красноярский край

россия

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)