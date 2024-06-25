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В Красноярском крае женщина зарубила дочь топором из-за обиды на мужа - РИА Новости, 25.06.2024
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12:40 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/proisshestvie-1955293507.html
В Красноярском крае женщина зарубила дочь топором из-за обиды на мужа
В Красноярском крае женщина зарубила дочь топором из-за обиды на мужа - РИА Новости, 25.06.2024
В Красноярском крае женщина зарубила дочь топором из-за обиды на мужа
Жительница Красноярского края зарубила 3-летнюю дочь топором и чуть не убила ещё одну из-за обиды на мужа, уличенного в измене, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:40
2024-06-25T12:40
происшествия
красноярский край
россия
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 25 июн – РИА Новости. Жительница Красноярского края зарубила 3-летнюю дочь топором и чуть не убила ещё одну из-за обиды на мужа, уличенного в измене, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По данным комитета, во вторник женщина в состоянии алкогольного опьянения решила напасть на своих детей, чтобы отомстить мужу за измену. В семье проживали три дочери: трех, шести и восьми лет. Подозреваемая взяла топор и несколько раз ударила младшую дочь в голову и шею, трехлетняя девочка сразу скончалась. Затем женщина схватила нож и ударила старшую дочь, ее доставили в больницу. Шестилетняя девочка в это время находилась дома, она не пострадала. "В правоохранительные органы 25 июня 2024 года поступило сообщение об обнаружении в частном доме в поселке Курагино Курагинского района тела трехлетней девочки с рублеными ранами в области головы и шеи, ее восьмилетняя сестра доставлена в Курагинскую районную больницу с ножевым ранением в области шеи", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе следственного комитета, супруг в это время находился на работе. Женщина после случившегося позвонила своей знакомой и рассказала о произошедшем. В отношении матери детей возбуждено уголовное дело: она подозревается в убийстве и покушении на убийство. Сейчас следователи СК работают на месте преступления. Подозреваемая задержана, вскоре её допросят.
https://ria.ru/20240625/sk-1955239065.html
https://ria.ru/20240608/kriminal-1951589224.html
красноярский край
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происшествия, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае женщина зарубила дочь топором из-за обиды на мужа

Пьяная сибирячка чуть не убила двоих дочерей, чтобы отомстить мужу за измену

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Скорая помощь. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 25 июн – РИА Новости. Жительница Красноярского края зарубила 3-летнюю дочь топором и чуть не убила ещё одну из-за обиды на мужа, уличенного в измене, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным комитета, во вторник женщина в состоянии алкогольного опьянения решила напасть на своих детей, чтобы отомстить мужу за измену. В семье проживали три дочери: трех, шести и восьми лет. Подозреваемая взяла топор и несколько раз ударила младшую дочь в голову и шею, трехлетняя девочка сразу скончалась. Затем женщина схватила нож и ударила старшую дочь, ее доставили в больницу. Шестилетняя девочка в это время находилась дома, она не пострадала.
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"В правоохранительные органы 25 июня 2024 года поступило сообщение об обнаружении в частном доме в поселке Курагино Курагинского района тела трехлетней девочки с рублеными ранами в области головы и шеи, ее восьмилетняя сестра доставлена в Курагинскую районную больницу с ножевым ранением в области шеи", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе следственного комитета, супруг в это время находился на работе. Женщина после случившегося позвонила своей знакомой и рассказала о произошедшем. В отношении матери детей возбуждено уголовное дело: она подозревается в убийстве и покушении на убийство. Сейчас следователи СК работают на месте преступления. Подозреваемая задержана, вскоре её допросят.
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Жительницу Красноярска и ее двухлетнюю дочь зарезали в собственной квартире
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ПроисшествияКрасноярский крайРоссияРеспублика ХакасияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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