Рейтинг@Mail.ru
Власти Приморья рассказали о последствиях сильных ливней - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/primore-1955244942.html
Власти Приморья рассказали о последствиях сильных ливней
Власти Приморья рассказали о последствиях сильных ливней - РИА Новости, 25.06.2024
Власти Приморья рассказали о последствиях сильных ливней
Свыше 70 переливов отмечаются на дорогах Приморья после сильных ливней, затоплены участки проезжих частей в 12 районах края, сообщает региональное... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T10:22
2024-06-25T10:22
происшествия
дальнереченский район
дальнереченск
приморский край
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955242319_0:43:750:465_1920x0_80_0_0_bba43d323f477d03f5915bbeb7ebd476.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Свыше 70 переливов отмечаются на дорогах Приморья после сильных ливней, затоплены участки проезжих частей в 12 районах края, сообщает региональное правительство. В регионе в минувшие выходные прошли сильные ливни, с 20 июня действовало штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в шести муниципалитетах Приморского края выпала месячная норма осадков. Из-за подъема воды на реках режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Красноармейского округа и Дальнереченского района, в городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. По последним данным, в крае подтоплено 370 приусадебных участков и 24 придомовых территории. Отрезанными от транспортного сообщения остаются несколько населенных пунктов. "На дорогах края сохраняется более 70 переливов. Затопленные участки дорог зафиксированы в 12 муниципалитетах Приморья. Особенно тяжелая ситуация складывается в Красноармейском округе. Непогода нарушила транспортное сообщение с населенными пунктами Новокрещенка, Молодежное, Мельничное, Дальний Кут, Дерсу. Все они обеспечены топливом, товарами первой необходимости, медикаментами, продуктами питания", - говорится в сообщении. В этом районе проезд для всех видов транспорта закрыт на автомобильной дороге Мельничное – Дальний Кут, на 18-м и на 30-м километрах автодороги Таежное – Молодежное, на первом километре автодороги Мельничное – Пластун, на втором километре направления Мельничное – Рощино. Отмечаются переливы и на ряде других участков. В Дальнереченском районе зафиксировано 17 переливов, есть затопления за селом Междуречье. На ряде дорог проезд легкового транспорта невозможен. В Дальнереченске закрыт проезд для легковых авто на четырех улицах города. В Пожарском округе отрезанным остается село Олон. В Чугуевском округе проезд возможен для техники повышенной проходимости на некоторых участках автодороги Уборка – Самарка – Ариадное – Лесогорье – Заветное. В Тернейском округе нет проезда на 5 километре автомобильной дороги Ключи – Джигит. В Ханкайском округе отрезано село Комиссарово. Здесь налажена лодочная переправа для перевозки людей, медикаментов и продуктов. Проезд в село Мельгуновка затруднен. Есть объезд по рисовым системам.
https://ria.ru/20240625/primore-1955209954.html
https://ria.ru/20240625/dalnerechensk-1955210162.html
дальнереченский район
дальнереченск
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955242319_0:0:656:491_1920x0_80_0_0_f676887a39175b800652c6eb5c3eb540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дальнереченский район, дальнереченск, приморский край, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Дальнереченский район, Дальнереченск, Приморский край, Наводнения в России — 2024
Власти Приморья рассказали о последствиях сильных ливней

В Приморье зафиксировали более 70 переливов на дорогах после сильных ливней

© Фото : Правительство Приморского краяЗатопленный в результате сильных ливней участок проезжей части в Приморье
Затопленный в результате сильных ливней участок проезжей части в Приморье - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : Правительство Приморского края
Затопленный в результате сильных ливней участок проезжей части в Приморье
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Свыше 70 переливов отмечаются на дорогах Приморья после сильных ливней, затоплены участки проезжих частей в 12 районах края, сообщает региональное правительство.
В регионе в минувшие выходные прошли сильные ливни, с 20 июня действовало штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в шести муниципалитетах Приморского края выпала месячная норма осадков. Из-за подъема воды на реках режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Красноармейского округа и Дальнереченского района, в городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. По последним данным, в крае подтоплено 370 приусадебных участков и 24 придомовых территории. Отрезанными от транспортного сообщения остаются несколько населенных пунктов.
Приморский край - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В Приморье из-за паводка подтоплены 370 приусадебных участков
Вчера, 04:28
"На дорогах края сохраняется более 70 переливов. Затопленные участки дорог зафиксированы в 12 муниципалитетах Приморья. Особенно тяжелая ситуация складывается в Красноармейском округе. Непогода нарушила транспортное сообщение с населенными пунктами Новокрещенка, Молодежное, Мельничное, Дальний Кут, Дерсу. Все они обеспечены топливом, товарами первой необходимости, медикаментами, продуктами питания", - говорится в сообщении.
В этом районе проезд для всех видов транспорта закрыт на автомобильной дороге Мельничное – Дальний Кут, на 18-м и на 30-м километрах автодороги Таежное – Молодежное, на первом километре автодороги Мельничное – Пластун, на втором километре направления Мельничное – Рощино. Отмечаются переливы и на ряде других участков.
В Дальнереченском районе зафиксировано 17 переливов, есть затопления за селом Междуречье. На ряде дорог проезд легкового транспорта невозможен. В Дальнереченске закрыт проезд для легковых авто на четырех улицах города.
В Пожарском округе отрезанным остается село Олон. В Чугуевском округе проезд возможен для техники повышенной проходимости на некоторых участках автодороги Уборка – Самарка – Ариадное – Лесогорье – Заветное. В Тернейском округе нет проезда на 5 километре автомобильной дороги Ключи – Джигит.
В Ханкайском округе отрезано село Комиссарово. Здесь налажена лодочная переправа для перевозки людей, медикаментов и продуктов. Проезд в село Мельгуновка затруднен. Есть объезд по рисовым системам.
Приморский край - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В Дальнереченске ввели режим ЧС из-за паводка
Вчера, 04:32
 
ПроисшествияДальнереченский районДальнереченскПриморский крайНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала