https://ria.ru/20240625/primore-1955244942.html

Власти Приморья рассказали о последствиях сильных ливней

Власти Приморья рассказали о последствиях сильных ливней - РИА Новости, 25.06.2024

Власти Приморья рассказали о последствиях сильных ливней

Свыше 70 переливов отмечаются на дорогах Приморья после сильных ливней, затоплены участки проезжих частей в 12 районах края, сообщает региональное... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T10:22

2024-06-25T10:22

2024-06-25T10:22

происшествия

дальнереченский район

дальнереченск

приморский край

наводнения в россии — 2024

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Свыше 70 переливов отмечаются на дорогах Приморья после сильных ливней, затоплены участки проезжих частей в 12 районах края, сообщает региональное правительство. В регионе в минувшие выходные прошли сильные ливни, с 20 июня действовало штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в шести муниципалитетах Приморского края выпала месячная норма осадков. Из-за подъема воды на реках режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Красноармейского округа и Дальнереченского района, в городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. По последним данным, в крае подтоплено 370 приусадебных участков и 24 придомовых территории. Отрезанными от транспортного сообщения остаются несколько населенных пунктов. "На дорогах края сохраняется более 70 переливов. Затопленные участки дорог зафиксированы в 12 муниципалитетах Приморья. Особенно тяжелая ситуация складывается в Красноармейском округе. Непогода нарушила транспортное сообщение с населенными пунктами Новокрещенка, Молодежное, Мельничное, Дальний Кут, Дерсу. Все они обеспечены топливом, товарами первой необходимости, медикаментами, продуктами питания", - говорится в сообщении. В этом районе проезд для всех видов транспорта закрыт на автомобильной дороге Мельничное – Дальний Кут, на 18-м и на 30-м километрах автодороги Таежное – Молодежное, на первом километре автодороги Мельничное – Пластун, на втором километре направления Мельничное – Рощино. Отмечаются переливы и на ряде других участков. В Дальнереченском районе зафиксировано 17 переливов, есть затопления за селом Междуречье. На ряде дорог проезд легкового транспорта невозможен. В Дальнереченске закрыт проезд для легковых авто на четырех улицах города. В Пожарском округе отрезанным остается село Олон. В Чугуевском округе проезд возможен для техники повышенной проходимости на некоторых участках автодороги Уборка – Самарка – Ариадное – Лесогорье – Заветное. В Тернейском округе нет проезда на 5 километре автомобильной дороги Ключи – Джигит. В Ханкайском округе отрезано село Комиссарово. Здесь налажена лодочная переправа для перевозки людей, медикаментов и продуктов. Проезд в село Мельгуновка затруднен. Есть объезд по рисовым системам.

https://ria.ru/20240625/primore-1955209954.html

https://ria.ru/20240625/dalnerechensk-1955210162.html

дальнереченский район

дальнереченск

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дальнереченский район, дальнереченск, приморский край, наводнения в россии — 2024