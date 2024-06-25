https://ria.ru/20240625/primore-1955244942.html
Власти Приморья рассказали о последствиях сильных ливней
Власти Приморья рассказали о последствиях сильных ливней - РИА Новости, 25.06.2024
Власти Приморья рассказали о последствиях сильных ливней
Свыше 70 переливов отмечаются на дорогах Приморья после сильных ливней, затоплены участки проезжих частей в 12 районах края, сообщает региональное... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T10:22
2024-06-25T10:22
2024-06-25T10:22
происшествия
дальнереченский район
дальнереченск
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Свыше 70 переливов отмечаются на дорогах Приморья после сильных ливней, затоплены участки проезжих частей в 12 районах края, сообщает региональное правительство. В регионе в минувшие выходные прошли сильные ливни, с 20 июня действовало штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в шести муниципалитетах Приморского края выпала месячная норма осадков. Из-за подъема воды на реках режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Красноармейского округа и Дальнереченского района, в городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. По последним данным, в крае подтоплено 370 приусадебных участков и 24 придомовых территории. Отрезанными от транспортного сообщения остаются несколько населенных пунктов. "На дорогах края сохраняется более 70 переливов. Затопленные участки дорог зафиксированы в 12 муниципалитетах Приморья. Особенно тяжелая ситуация складывается в Красноармейском округе. Непогода нарушила транспортное сообщение с населенными пунктами Новокрещенка, Молодежное, Мельничное, Дальний Кут, Дерсу. Все они обеспечены топливом, товарами первой необходимости, медикаментами, продуктами питания", - говорится в сообщении. В этом районе проезд для всех видов транспорта закрыт на автомобильной дороге Мельничное – Дальний Кут, на 18-м и на 30-м километрах автодороги Таежное – Молодежное, на первом километре автодороги Мельничное – Пластун, на втором километре направления Мельничное – Рощино. Отмечаются переливы и на ряде других участков. В Дальнереченском районе зафиксировано 17 переливов, есть затопления за селом Междуречье. На ряде дорог проезд легкового транспорта невозможен. В Дальнереченске закрыт проезд для легковых авто на четырех улицах города. В Пожарском округе отрезанным остается село Олон. В Чугуевском округе проезд возможен для техники повышенной проходимости на некоторых участках автодороги Уборка – Самарка – Ариадное – Лесогорье – Заветное. В Тернейском округе нет проезда на 5 километре автомобильной дороги Ключи – Джигит. В Ханкайском округе отрезано село Комиссарово. Здесь налажена лодочная переправа для перевозки людей, медикаментов и продуктов. Проезд в село Мельгуновка затруднен. Есть объезд по рисовым системам.
https://ria.ru/20240625/primore-1955209954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дальнереченский район, дальнереченск, приморский край, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Дальнереченский район, Дальнереченск, Приморский край, Наводнения в России — 2024
Власти Приморья рассказали о последствиях сильных ливней
В Приморье зафиксировали более 70 переливов на дорогах после сильных ливней
ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости.
Свыше 70 переливов отмечаются на дорогах Приморья после сильных ливней, затоплены участки проезжих частей в 12 районах края, сообщает региональное правительство
.
В регионе в минувшие выходные прошли сильные ливни, с 20 июня действовало штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в шести муниципалитетах Приморского края выпала месячная норма осадков. Из-за подъема воды на реках режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Красноармейского округа и Дальнереченского района, в городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. По последним данным, в крае подтоплено 370 приусадебных участков и 24 придомовых территории. Отрезанными от транспортного сообщения остаются несколько населенных пунктов.
"На дорогах края сохраняется более 70 переливов. Затопленные участки дорог зафиксированы в 12 муниципалитетах Приморья. Особенно тяжелая ситуация складывается в Красноармейском округе. Непогода нарушила транспортное сообщение с населенными пунктами Новокрещенка, Молодежное, Мельничное, Дальний Кут, Дерсу. Все они обеспечены топливом, товарами первой необходимости, медикаментами, продуктами питания", - говорится в сообщении.
В этом районе проезд для всех видов транспорта закрыт на автомобильной дороге Мельничное – Дальний Кут, на 18-м и на 30-м километрах автодороги Таежное – Молодежное, на первом километре автодороги Мельничное – Пластун, на втором километре направления Мельничное – Рощино. Отмечаются переливы и на ряде других участков.
В Дальнереченском районе зафиксировано 17 переливов, есть затопления за селом Междуречье. На ряде дорог проезд легкового транспорта невозможен. В Дальнереченске закрыт проезд для легковых авто на четырех улицах города.
В Пожарском округе отрезанным остается село Олон. В Чугуевском округе проезд возможен для техники повышенной проходимости на некоторых участках автодороги Уборка – Самарка – Ариадное – Лесогорье – Заветное. В Тернейском округе нет проезда на 5 километре автомобильной дороги Ключи – Джигит.
В Ханкайском округе отрезано село Комиссарово. Здесь налажена лодочная переправа для перевозки людей, медикаментов и продуктов. Проезд в село Мельгуновка затруднен. Есть объезд по рисовым системам.