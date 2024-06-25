https://ria.ru/20240625/prigovor-1955428664.html

В Ставропольском крае вынесли приговор мужчине за убийство пенсионерки

В Ставропольском крае вынесли приговор мужчине за убийство пенсионерки - РИА Новости, 25.06.2024

В Ставропольском крае вынесли приговор мужчине за убийство пенсионерки

Суд в Ставропольском крае приговорил к 8 годам заключения местного жителя, которого обвиняли в том, что он задушил свою бабушку и закопал ее тело в подвале... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T19:23

2024-06-25T19:23

2024-06-25T19:23

происшествия

ставропольский край

россия

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НАЛЬЧИК, 25 июн – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к 8 годам заключения местного жителя, которого обвиняли в том, что он задушил свою бабушку и закопал ее тело в подвале дома, сообщил Telegram-канал судов региона. Суд установил, что в ноябре 2023 года мужчина в частном доме повздорил со своей 77-летней бабушкой из-за того, что та приносила домой с улицы мусор, и задушил ее веревкой. Затем он спустил ее тело в подвал, где закопал, а сверху поставил стеклянные банки. "Шпаковским районным судом подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240606/nozh-1950903458.html

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происшествия, ставропольский край, россия