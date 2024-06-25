https://ria.ru/20240625/prigovor-1955428664.html
В Ставропольском крае вынесли приговор мужчине за убийство пенсионерки
В Ставропольском крае вынесли приговор мужчине за убийство пенсионерки - РИА Новости, 25.06.2024
В Ставропольском крае вынесли приговор мужчине за убийство пенсионерки
Суд в Ставропольском крае приговорил к 8 годам заключения местного жителя, которого обвиняли в том, что он задушил свою бабушку и закопал ее тело в подвале... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T19:23
2024-06-25T19:23
2024-06-25T19:23
происшествия
ставропольский край
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НАЛЬЧИК, 25 июн – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к 8 годам заключения местного жителя, которого обвиняли в том, что он задушил свою бабушку и закопал ее тело в подвале дома, сообщил Telegram-канал судов региона. Суд установил, что в ноябре 2023 года мужчина в частном доме повздорил со своей 77-летней бабушкой из-за того, что та приносила домой с улицы мусор, и задушил ее веревкой. Затем он спустил ее тело в подвал, где закопал, а сверху поставил стеклянные банки. "Шпаковским районным судом подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240606/nozh-1950903458.html
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происшествия, ставропольский край, россия
Происшествия, Ставропольский край, Россия
В Ставропольском крае вынесли приговор мужчине за убийство пенсионерки
Житель Ставрополья, задушивший свою бабушку, получил 8 лет колонии